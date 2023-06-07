https://sputniknews.com.tr/20230607/erdogan-putinle-telefonda-gorustu--1072138477.html
Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü: 'Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız'
Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü: 'Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Kahovka Barajı'na saldırıyla ilgili komisyon... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T15:46+0300
2023-06-07T15:46+0300
2023-06-07T15:59+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
novaya kahovka
kahovka hidroelektrik santrali
baraj
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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de konuştu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna operasyonundaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajı'na saldırıya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Erdoğan, tahıl anlaşmasının sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin altını çizerek, müşterek gayretlerle tesis ettikleri mutabakatın küresel gıda krizinin önünün alınması noktasında hayati rol oynadığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'le Rus tahıl ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü de belirtti. Türkiye olarak adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230607/erdogan-zelenskiy-ile-telefonda-gorustu-1072137141.html
https://sputniknews.com.tr/20230606/ankara-rusyanin-tahil-koridoru-anlasmasi-ile-ilgili-tum-endiselerini-ve-taleplerini-anliyor-1072094689.html
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, novaya kahovka , kahovka hidroelektrik santrali, baraj
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, novaya kahovka , kahovka hidroelektrik santrali, baraj
Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü: 'Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız'
15:46 07.06.2023 (güncellendi: 15:59 07.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Kahovka Barajı'na saldırıyla ilgili komisyon kurulması teklifini yineledi.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de konuştu.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna operasyonundaki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajı'na saldırıya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Erdoğan, tahıl anlaşmasının sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin altını çizerek, müşterek gayretlerle tesis ettikleri mutabakatın küresel gıda krizinin önünün alınması noktasında hayati rol oynadığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'le Rus tahıl ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü de belirtti.
Türkiye olarak adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını söyledi.