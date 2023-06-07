https://sputniknews.com.tr/20230607/erdogan-putinle-telefonda-gorustu--1072138477.html

Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü: 'Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız'

Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü: 'Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Kahovka Barajı'na saldırıyla ilgili komisyon... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T15:46+0300

2023-06-07T15:46+0300

2023-06-07T15:59+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

novaya kahovka

kahovka hidroelektrik santrali

baraj

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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de konuştu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna operasyonundaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajı'na saldırıya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Erdoğan, tahıl anlaşmasının sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin altını çizerek, müşterek gayretlerle tesis ettikleri mutabakatın küresel gıda krizinin önünün alınması noktasında hayati rol oynadığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'le Rus tahıl ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü de belirtti. Türkiye olarak adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230607/erdogan-zelenskiy-ile-telefonda-gorustu-1072137141.html

https://sputniknews.com.tr/20230606/ankara-rusyanin-tahil-koridoru-anlasmasi-ile-ilgili-tum-endiselerini-ve-taleplerini-anliyor-1072094689.html

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, novaya kahovka , kahovka hidroelektrik santrali, baraj