https://sputniknews.com.tr/20230607/erdogan-zelenskiy-ile-telefonda-gorustu-1072137141.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Baraj saldırısı için komisyon önerisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Baraj saldırısı için komisyon önerisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy'e Kahovka Barajı'ndaki patlamaya ilişkin oluşturulabilecek uluslararası komisyonla ilgili Türkiye'nin elinden... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T15:13+0300
2023-06-07T15:13+0300
2023-06-07T15:36+0300
dünya
ukrayna
vladimir zelenskiy
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.Görüşmede, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade eden Erdoğan, patlamaya ilişkin oluşturulabilecek uluslararası komisyonla ilgili Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayarak, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230607/kahovka-barajinin-ukraynanin-saldirisiyla-yikilmasi-ardindan-hersonda-acil-durum-ilan-edildi-1072124777.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
ukrayna, vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Baraj saldırısı için komisyon önerisi
15:13 07.06.2023 (güncellendi: 15:36 07.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy'e Kahovka Barajı'ndaki patlamaya ilişkin oluşturulabilecek uluslararası komisyonla ilgili Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade eden Erdoğan, patlamaya ilişkin oluşturulabilecek uluslararası komisyonla ilgili Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayarak, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.