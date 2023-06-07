https://sputniknews.com.tr/20230607/erdogan-zelenskiy-ile-telefonda-gorustu-1072137141.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Baraj saldırısı için komisyon önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Baraj saldırısı için komisyon önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy'e Kahovka Barajı'ndaki patlamaya ilişkin oluşturulabilecek uluslararası komisyonla ilgili Türkiye'nin elinden... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T15:13+0300

2023-06-07T15:13+0300

2023-06-07T15:36+0300

dünya

ukrayna

vladimir zelenskiy

recep tayyip erdoğan

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.Görüşmede, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade eden Erdoğan, patlamaya ilişkin oluşturulabilecek uluslararası komisyonla ilgili Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayarak, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230607/kahovka-barajinin-ukraynanin-saldirisiyla-yikilmasi-ardindan-hersonda-acil-durum-ilan-edildi-1072124777.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi