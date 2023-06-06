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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/ankara-rusyanin-tahil-koridoru-anlasmasi-ile-ilgili-tum-endiselerini-ve-taleplerini-anliyor-1072094689.html
‘Ankara, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili tüm endişelerini ve taleplerini anlıyor’
‘Ankara, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili tüm endişelerini ve taleplerini anlıyor’
Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatma ihtimalinin olmadığı şeklindeki tutumunu bilen Ankara’nın çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T17:11+0300
2023-06-06T17:11+0300
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Karadeniz Tahıl İnisiyatifi ile ilgili çalışmalara ve müzakerelere yakın olan bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere Ankara, Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatma ihtimalinin olmadığı şeklindeki tutumunu biliyor ve çözüm için BM yetkilileri ile birlikte çalışmaya devam edecek.İlgili soruyu yanıtlayan kaynak, “Evet, bunu biliyoruz. Bu girişimin etrafındaki durum karmaşık, problemlerden haberdarız ve çözülmesi için BM ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.‘Ankara, Rus tarım ürünlerinin ihracatı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması için Batı ile çalışıyor’Rusya'nın Tahıl Koridor Anlaşması ile ilgili tüm endişelerini ve taleplerini anlayan Ankara’nın engellerin kaldırılması için Batı ile diyaloğa devam ettiğine dikkat çeken kaynak, “Rusya'nın endişelerini, taleplerini anlıyoruz. Anlaşmanın tam olarak uygulanması, Rus tarım ürünleri ile gübrelerinin ihracatının önündeki engellerin kaldırılması gereğini defalarca vurguladık. Bu engelleri kaldırmak için Batılı ortaklarla çalışıyoruz. Yakın zamanda Cenevre'de Rus tarafıyla müzakerelerin yapılması bekleniyor, BM yoğun bir şekilde çalışıyor, girişimler öneriyor. Sonuç alınacağını umuyoruz” vurgusunu yaptı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, dünkü açıklamasında Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatma ihtimali görmediğini, anlaşmanın uygulanmasındaki mevcut çarpıklıkların hala giderilmediğini belirtmişti. Verşinin aynı zamanda Rusya’nın BM temsilcileriyle geçen yılın temmuz ayında imzalanan paket anlaşmaların her iki bölümü ile ilgili istişareleri sürdürdüğünü ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230605/rusya-disisleri-tahil-koridoru-anlasmasi-kapsaminda-gemi-denetimlerine-yeniden-baslandi-1072059300.html
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tahıl anlaşması, ankara, rusya, ukrayna, bm, birleşmiş milletler (bm), uzatma
tahıl anlaşması, ankara, rusya, ukrayna, bm, birleşmiş milletler (bm), uzatma

‘Ankara, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili tüm endişelerini ve taleplerini anlıyor’

17:11 06.06.2023
© Burcu okutanTahıl koridoru anlaşması
Tahıl koridoru anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© Burcu okutan
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Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatma ihtimalinin olmadığı şeklindeki tutumunu bilen Ankara’nın çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte çalışmaya devam edeceği belirtildi.
Karadeniz Tahıl İnisiyatifi ile ilgili çalışmalara ve müzakerelere yakın olan bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere Ankara, Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatma ihtimalinin olmadığı şeklindeki tutumunu biliyor ve çözüm için BM yetkilileri ile birlikte çalışmaya devam edecek.
İlgili soruyu yanıtlayan kaynak, “Evet, bunu biliyoruz. Bu girişimin etrafındaki durum karmaşık, problemlerden haberdarız ve çözülmesi için BM ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

‘Ankara, Rus tarım ürünlerinin ihracatı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması için Batı ile çalışıyor’

Rusya'nın Tahıl Koridor Anlaşması ile ilgili tüm endişelerini ve taleplerini anlayan Ankara’nın engellerin kaldırılması için Batı ile diyaloğa devam ettiğine dikkat çeken kaynak, “Rusya'nın endişelerini, taleplerini anlıyoruz. Anlaşmanın tam olarak uygulanması, Rus tarım ürünleri ile gübrelerinin ihracatının önündeki engellerin kaldırılması gereğini defalarca vurguladık. Bu engelleri kaldırmak için Batılı ortaklarla çalışıyoruz. Yakın zamanda Cenevre'de Rus tarafıyla müzakerelerin yapılması bekleniyor, BM yoğun bir şekilde çalışıyor, girişimler öneriyor. Sonuç alınacağını umuyoruz” vurgusunu yaptı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, dünkü açıklamasında Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatma ihtimali görmediğini, anlaşmanın uygulanmasındaki mevcut çarpıklıkların hala giderilmediğini belirtmişti. Verşinin aynı zamanda Rusya’nın BM temsilcileriyle geçen yılın temmuz ayında imzalanan paket anlaşmaların her iki bölümü ile ilgili istişareleri sürdürdüğünü ifade etmişti.
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