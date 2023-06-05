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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230605/rusya-disisleri-tahil-koridoru-anlasmasi-kapsaminda-gemi-denetimlerine-yeniden-baslandi-1072059300.html
Rusya Dışişleri: Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında gemi denetimlerine yeniden başlandı
Rusya Dışişleri: Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında gemi denetimlerine yeniden başlandı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında gemi denetimlerine yeniden başlandığını açıkladı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T22:59+0300
2023-06-05T22:59+0300
ukrayna krizi
rusya
karadeniz tahıl koridoru
sergey verşinin
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Milletler’in (BM) Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1-2 Haziran tarihlerinde denetimlerin yapılmadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin yorumunda gemi denetimlerine yeniden başladığını söyledi.Verşinin, “Bildiğimiz kadarıyla İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi, geçen yıl oybirliğiyle kabul edilen prosedür kuralları bazında ortaya çıkan tüm sorunların üstesinden gelmek için çalışıyor ve ortaya çıkan sorunlara fikir birliği yoluyla bir çözüm bulunacağını varsayıyor” diye konuştu.‘Moskova şimdilik Tahıl Koridoru Anlaşmasını uzatma ihtimali görmüyor’Moskova'nın şimdilik Tahıl Koridoru Anlaşmasını uzatma ihtimalini henüz görmediğini söyleyen Verşinin, “Böyle bir ihtimal görmüyoruz. Fakat elbette BM temsilcileriyle geçen yılın temmuz ayında imzalanan paket anlaşmaların her iki bölümü ile ilgili istişarelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, ‘bunun daha iyi bir gıda güvenliğinin sağlanmasına yardım edebileceğine’ dikkat çekerek, “Ancak daha önce işaret ettiğimiz mevcut önemli çarpıklıklar henüz ortadan kaldırılmış değil. Onların kaldırılması gerekiyor” vurgusunu yaptı.Amonyak boru hattının devreye alınması için gerekli koşulların sağlanmaması durumunda Rus tarafının mevcut anlaşma kapsamında herhangi bir karşı önlem alıp alamayacağı sorusuna da yanıt veren Verşinin, “Her halükârda imzalanan mevcut anlaşmaların tam olarak uygulanması gerektiğini varsayarak hareket ediyoruz, şu veya bu yönde çarpıklık olmadan. Aksi takdirde bu tür izin verilebilirlikler çalışmayacak” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/fsb-kiev-tahil-koridorlarini-rusyaya-yonelik-saldirilar-icin-kullaniyor-1071903936.html
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rusya, karadeniz tahıl koridoru, sergey verşinin, tahıl, ukrayna, türkiye
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Rusya Dışişleri: Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında gemi denetimlerine yeniden başlandı

22:59 05.06.2023
© AATahıl- Rusya- Ukrayna
Tahıl- Rusya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
© AA
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında gemi denetimlerine yeniden başlandığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Milletler’in (BM) Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1-2 Haziran tarihlerinde denetimlerin yapılmadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin yorumunda gemi denetimlerine yeniden başladığını söyledi.
Verşinin, “Bildiğimiz kadarıyla İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi, geçen yıl oybirliğiyle kabul edilen prosedür kuralları bazında ortaya çıkan tüm sorunların üstesinden gelmek için çalışıyor ve ortaya çıkan sorunlara fikir birliği yoluyla bir çözüm bulunacağını varsayıyor” diye konuştu.

‘Moskova şimdilik Tahıl Koridoru Anlaşmasını uzatma ihtimali görmüyor’

Moskova'nın şimdilik Tahıl Koridoru Anlaşmasını uzatma ihtimalini henüz görmediğini söyleyen Verşinin, “Böyle bir ihtimal görmüyoruz. Fakat elbette BM temsilcileriyle geçen yılın temmuz ayında imzalanan paket anlaşmaların her iki bölümü ile ilgili istişarelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, ‘bunun daha iyi bir gıda güvenliğinin sağlanmasına yardım edebileceğine’ dikkat çekerek, “Ancak daha önce işaret ettiğimiz mevcut önemli çarpıklıklar henüz ortadan kaldırılmış değil. Onların kaldırılması gerekiyor” vurgusunu yaptı.
Amonyak boru hattının devreye alınması için gerekli koşulların sağlanmaması durumunda Rus tarafının mevcut anlaşma kapsamında herhangi bir karşı önlem alıp alamayacağı sorusuna da yanıt veren Verşinin, “Her halükârda imzalanan mevcut anlaşmaların tam olarak uygulanması gerektiğini varsayarak hareket ediyoruz, şu veya bu yönde çarpıklık olmadan. Aksi takdirde bu tür izin verilebilirlikler çalışmayacak” dedi.
tahıl koridoru - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
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