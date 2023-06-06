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https://sputniknews.com.tr/20230606/turkiye-vatandaslarina-vize-kisitlamasini-ab-yalanladi-almanya-en-cok-vize-verdigimiz-ulke-dedi--1072074542.html
Türkiye vatandaşlarına vize kısıtlamasını AB yalanladı, Almanya 'en çok vize verdiğimiz ülke' dedi
Türkiye vatandaşlarına vize kısıtlamasını AB yalanladı, Almanya 'en çok vize verdiğimiz ülke' dedi
Türkiye vatandaşlarının AB üyesi ülkelere giriş için gerekli Schengen vizesi başvurularının reddedildiği ya da aylarca sürüncemede bırakıldığına dair... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T12:32+0300
2023-06-06T13:15+0300
dünya
nikolaus meyer-landrut
almanya
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schengen bölgesi
schengen ülkeleri
schengen
vize
avrupa
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AB, Schengen vizesinde uzun bekleme süreleri ve işlemlerin geciktirilmesine ilişkin haberlerin ardından Türkiye vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamaları iddialarını reddetti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, yetkililerin Türkiye vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesini engellemeye yönelik herhangi bir politika uygulamadığını söyledi.SchengenVisaInfo.com sitesinin haberine göre uzun bekleme süreleri ve vize işlemlerindeki gecikmeler sorununu çözmek için çalıştıklarını söyleyen Meyer-Landrut, bunun esasen yüksek talep nedeniyle gerçekleştiğini savundu. AB: Yok öyle bir politikaAB Büyükelçisi'nin açıklamasında şöyle denildi:Schengen Bölgesi ülkelerinin Kovid pandemisi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla her zamanki gibi başvuruları kabul etmeye başlamasından beri, Türkiye vatandaşları, Schengen vizesi gecikmeleri ve uygun zaman dilimleri için uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalmaktan yakınıyor.Bunların içinden tatil amaçlı başvuru yapanlar, artık AB/Schengen Bölgesi dışındaki alternatif tatil destinasyonlarını tercih ediyor. Türkiye'deki tur operatörleri, bloğa seyahat edebilmek için Schengen vizesi prosedürüne maruz kalmak yerine şu anda vizesiz destinasyonların tercih edildiğini söyledi. Bazı bireylerin vizelerinin normalden daha fazla ertelenmesi veya reddedilmesi halinde grupları tümden iptal etmekten başka çareleri olmadığından, tur operatörleri, bu durumdan en dertli olanlardan.Yurttaşları Schengen vizesine en çok başvuran ülkeTürkiye vatandaşlarının yıllardır Schengen vizesi sorunlarıyla boğuşmasına rağmen 2022 yılında 700 binin üzerinde başvuru yapması nedeniyle Türkiye, Schengen vize başvurularının en büyük kaynağı konumunda.'Rusya yurttaşlarının başvuru sayısını geçti'Schengen Vize İstatistikleri'nin son verilerine göre 2022 yılında Türkiye vatandaşlarının Schengen vizesi başvuru sayısı, Rusya vatandaşlarının başvuru sayısını geçtiğini gösterdi.Pandemi öncesi başvurusu sayısının yarısıBuna rağmen geçen yılki vize başvurusu sayısı, Türkiye vatandaşlarının toplam 16 milyon 955 bin 541 başvuru yaptığı pandemi öncesi seviyenin önemli ölçüde (yüzde 55) altında kaldı.Türkiye'de en fazla başvuru, Almanya (223 bin 699), Yunanistan (164 bin 829) ve Fransa'nın (115 bin 114) başını çektiği konsolosluklar, büyükelçilikler ve vize merkezlerine yapıldı.En çok başvuru alan ülkeden de ayrıca açıklama geldi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği 'Türkiye’deki vize işlemleri ile ilgili bilgilendirme' başlıklı mesaj paylaştı. Almanya: Ocak-Mayıs 2023'te 100 bin vize verdik, gururluyuzAçıklamada Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilciliklerinin Ocak-Mayıs 2023 döneminde 100 bin vize vererek 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 50 artış kaydettiği ve pandemi öncesinin 2019 seviyesine ulaştığı belirtildi. Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilciliklerinin bu performanslarından 'gurur duyduğu' dile getirilen açıklamada, "Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor" vurgusu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/tur-sirketlerinden-schengen-cozumu-vizesiz-turlar-1071785062.html
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nikolaus meyer-landrut , almanya, ab, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, schengen, vize, avrupa
nikolaus meyer-landrut , almanya, ab, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, schengen, vize, avrupa

Türkiye vatandaşlarına vize kısıtlamasını AB yalanladı, Almanya 'en çok vize verdiğimiz ülke' dedi

12:32 06.06.2023 (güncellendi: 13:15 06.06.2023)
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Schengen vize başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© DHA
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Türkiye vatandaşlarının AB üyesi ülkelere giriş için gerekli Schengen vizesi başvurularının reddedildiği ya da aylarca sürüncemede bırakıldığına dair şikayetleri ayyuka çıkarken, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'dan tam tersi yönde açıklamalar geldi.
AB, Schengen vizesinde uzun bekleme süreleri ve işlemlerin geciktirilmesine ilişkin haberlerin ardından Türkiye vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamaları iddialarını reddetti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, yetkililerin Türkiye vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesini engellemeye yönelik herhangi bir politika uygulamadığını söyledi.
SchengenVisaInfo.com sitesinin haberine göre uzun bekleme süreleri ve vize işlemlerindeki gecikmeler sorununu çözmek için çalıştıklarını söyleyen Meyer-Landrut, bunun esasen yüksek talep nedeniyle gerçekleştiğini savundu.

AB: Yok öyle bir politika

AB Büyükelçisi'nin açıklamasında şöyle denildi:
"Bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz, ama öncelikle şu iyi bilinmeli ki, AB'nin Türkiye vatandaşlarına vize verilmesini engelleyici bir politikası yok."
Schengen Bölgesi ülkelerinin Kovid pandemisi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla her zamanki gibi başvuruları kabul etmeye başlamasından beri, Türkiye vatandaşları, Schengen vizesi gecikmeleri ve uygun zaman dilimleri için uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalmaktan yakınıyor.
Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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Bunların içinden tatil amaçlı başvuru yapanlar, artık AB/Schengen Bölgesi dışındaki alternatif tatil destinasyonlarını tercih ediyor. Türkiye'deki tur operatörleri, bloğa seyahat edebilmek için Schengen vizesi prosedürüne maruz kalmak yerine şu anda vizesiz destinasyonların tercih edildiğini söyledi. Bazı bireylerin vizelerinin normalden daha fazla ertelenmesi veya reddedilmesi halinde grupları tümden iptal etmekten başka çareleri olmadığından, tur operatörleri, bu durumdan en dertli olanlardan.
Rusya gelin - damat - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
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Yurttaşları Schengen vizesine en çok başvuran ülke

Türkiye vatandaşlarının yıllardır Schengen vizesi sorunlarıyla boğuşmasına rağmen 2022 yılında 700 binin üzerinde başvuru yapması nedeniyle Türkiye, Schengen vize başvurularının en büyük kaynağı konumunda.

'Rusya yurttaşlarının başvuru sayısını geçti'

Schengen Vize İstatistikleri'nin son verilerine göre 2022 yılında Türkiye vatandaşlarının Schengen vizesi başvuru sayısı, Rusya vatandaşlarının başvuru sayısını geçtiğini gösterdi.

Pandemi öncesi başvurusu sayısının yarısı

Buna rağmen geçen yılki vize başvurusu sayısı, Türkiye vatandaşlarının toplam 16 milyon 955 bin 541 başvuru yaptığı pandemi öncesi seviyenin önemli ölçüde (yüzde 55) altında kaldı.
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Türkiye'de en fazla başvuru, Almanya (223 bin 699), Yunanistan (164 bin 829) ve Fransa'nın (115 bin 114) başını çektiği konsolosluklar, büyükelçilikler ve vize merkezlerine yapıldı.
En çok başvuru alan ülkeden de ayrıca açıklama geldi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği 'Türkiye’deki vize işlemleri ile ilgili bilgilendirme' başlıklı mesaj paylaştı.

Almanya: Ocak-Mayıs 2023'te 100 bin vize verdik, gururluyuz

Açıklamada Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilciliklerinin Ocak-Mayıs 2023 döneminde 100 bin vize vererek 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 50 artış kaydettiği ve pandemi öncesinin 2019 seviyesine ulaştığı belirtildi.
Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilciliklerinin bu performanslarından 'gurur duyduğu' dile getirilen açıklamada, "Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor" vurgusu yapıldı.
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