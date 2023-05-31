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Vize problemi boyut atladı: Damat kendi düğününe katılamıyor
Vize problemi boyut atladı: Damat kendi düğününe katılamıyor
Türkiye vatandaşlarının Schengen vizesi randevularında yaşadıkları sorunlar başka bir boyuta ulaştı. İstanbul'da görevli polis memuru, Schengen vizesi... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T13:33+0300
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schengen bölgesi
türkiye
vize
gelin
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AB üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetler son dönemde arttı. Posta.com.tr'den Abdullah Karlıdağ'ın haberine göre vize başvurusu reddedilen ya da aylarca başvurusunun sonuçlanmasını bekleyenler gün geçtikçe çoğalıyor. Bu listeye son olarak Almanya'da düğünü olan bir polis memuru eklendi.Düğün damatsız yapılacakİstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru A.K.'nin düğün günü, Almanya'nın vize engeline takıldı. Aylardır düğün hazırlıkları yapan A.K, Alman vatandaşı olan nişanlısı ile hayatlarını birleştirmek üzere Almanya'da yapacakları düğün törenine vize engeli nedeniyle katılamayacak. Polis memuru damat, asıl şoku ise aynı anda başvurdukları annesine vize verilmesi ile yaşadı.'Annem gitti ben gidemedim'Yaşadıklarına anlam veremediğini belirten polis memuru A.K., "Aylar öncesinden başladığımız hazırlıklar çöp oldu. Annemle birlikte gitmeyi planladığımız düğün töreni bensiz yapılacak. Almanya'ya annemle birlikte vize başvurusu yaptık. Almanya anneme vize verdi, bana ise vize çıkmadı. Sonrasında Yunanistan'dan VIP vize başvurusu yaptım düğünüme 3 gün kala. Onun da reddedildiğini öğrendim. Annem törene katılmak için Almanya'ya gitti ama ben gidemiyorum. Artık gitmek için başka yol aramaktan da vazgeçtim" diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı.
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schengen, schengen bölgesi, türkiye, vize, gelin, damat, almanya

Vize problemi boyut atladı: Damat kendi düğününe katılamıyor

13:33 31.05.2023
© AFP 2023 / LEV MASLOVRusya gelin - damat
Rusya gelin - damat - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / LEV MASLOV
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Türkiye vatandaşlarının Schengen vizesi randevularında yaşadıkları sorunlar başka bir boyuta ulaştı. İstanbul'da görevli polis memuru, Schengen vizesi çıkmaması nedeniyle Almanya'daki düğününe katılamıyor.
AB üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetler son dönemde arttı. Posta.com.tr'den Abdullah Karlıdağ'ın haberine göre vize başvurusu reddedilen ya da aylarca başvurusunun sonuçlanmasını bekleyenler gün geçtikçe çoğalıyor.
Bu listeye son olarak Almanya'da düğünü olan bir polis memuru eklendi.

Düğün damatsız yapılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru A.K.'nin düğün günü, Almanya'nın vize engeline takıldı. Aylardır düğün hazırlıkları yapan A.K, Alman vatandaşı olan nişanlısı ile hayatlarını birleştirmek üzere Almanya'da yapacakları düğün törenine vize engeli nedeniyle katılamayacak. Polis memuru damat, asıl şoku ise aynı anda başvurdukları annesine vize verilmesi ile yaşadı.

'Annem gitti ben gidemedim'

Yaşadıklarına anlam veremediğini belirten polis memuru A.K., "Aylar öncesinden başladığımız hazırlıklar çöp oldu. Annemle birlikte gitmeyi planladığımız düğün töreni bensiz yapılacak. Almanya'ya annemle birlikte vize başvurusu yaptık. Almanya anneme vize verdi, bana ise vize çıkmadı. Sonrasında Yunanistan'dan VIP vize başvurusu yaptım düğünüme 3 gün kala. Onun da reddedildiğini öğrendim. Annem törene katılmak için Almanya'ya gitti ama ben gidemiyorum. Artık gitmek için başka yol aramaktan da vazgeçtim" diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı.
Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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