https://sputniknews.com.tr/20230531/vize-problemi-boyut-atladi-damat-kendi-dugunune-katilamiyor-1071836329.html

Vize problemi boyut atladı: Damat kendi düğününe katılamıyor

Vize problemi boyut atladı: Damat kendi düğününe katılamıyor

Türkiye vatandaşlarının Schengen vizesi randevularında yaşadıkları sorunlar başka bir boyuta ulaştı. İstanbul'da görevli polis memuru, Schengen vizesi... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T13:33+0300

2023-05-31T13:33+0300

2023-05-31T13:33+0300

türkiye

schengen

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türkiye

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gelin

damat

almanya

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AB üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetler son dönemde arttı. Posta.com.tr'den Abdullah Karlıdağ'ın haberine göre vize başvurusu reddedilen ya da aylarca başvurusunun sonuçlanmasını bekleyenler gün geçtikçe çoğalıyor. Bu listeye son olarak Almanya'da düğünü olan bir polis memuru eklendi.Düğün damatsız yapılacakİstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru A.K.'nin düğün günü, Almanya'nın vize engeline takıldı. Aylardır düğün hazırlıkları yapan A.K, Alman vatandaşı olan nişanlısı ile hayatlarını birleştirmek üzere Almanya'da yapacakları düğün törenine vize engeli nedeniyle katılamayacak. Polis memuru damat, asıl şoku ise aynı anda başvurdukları annesine vize verilmesi ile yaşadı.'Annem gitti ben gidemedim'Yaşadıklarına anlam veremediğini belirten polis memuru A.K., "Aylar öncesinden başladığımız hazırlıklar çöp oldu. Annemle birlikte gitmeyi planladığımız düğün töreni bensiz yapılacak. Almanya'ya annemle birlikte vize başvurusu yaptık. Almanya anneme vize verdi, bana ise vize çıkmadı. Sonrasında Yunanistan'dan VIP vize başvurusu yaptım düğünüme 3 gün kala. Onun da reddedildiğini öğrendim. Annem törene katılmak için Almanya'ya gitti ama ben gidemiyorum. Artık gitmek için başka yol aramaktan da vazgeçtim" diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230530/tur-sirketlerinden-schengen-cozumu-vizesiz-turlar-1071785062.html

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