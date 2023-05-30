https://sputniknews.com.tr/20230530/tur-sirketlerinden-schengen-cozumu-vizesiz-turlar-1071785062.html

Tur şirketlerinden Schengen çözümü: Vizesiz turlar

Tur şirketlerinden Schengen çözümü: Vizesiz turlar

Türkiye vatandaşlarının Schengen vizesi randevularında yaşadıkları sorunlar seyahat acentelerini zor durumda bıraktı. Firmalar, müşterilerine vizesiz ülkelere... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T14:40+0300

2023-05-30T14:40+0300

2023-05-30T15:33+0300

schengen

türkiye

tur

ekonomi

vize

almanya

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Son sekiz yılda en fazla Schengen vizesi başvurusu yapan ülkeler arasında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara AB ülkelerinden çok fazla ret cevabı gelmeye devam ediyor.Geçen yıl yoğun vize retleri yaşayan tur şirketleri, randevulardaki olumsuzlukları görünce, çareyi vizesiz ülkelere yapılan turları önermekte buluyor.Ekonomim'den Selenay Yağcı’ya konuşan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Schengen vizesi sorununun son zamanlarda yeniden arttığını belirtti. Bazen konsoloslukların yoğunluk sebebiyle randevuları kapattığını da vurgulayan Onaran, “Randevuları bir hafta sonraya alabilirken şimdilerde bir ay sonraya ancak randevu bulunuyor. Vize başvurularının sonuçlanmasının standart süresi de 1 aya çıktı. Bu da tur şirketlerini zorluyor” dedi.'Yerli turistin talebi bu yıl çok yüksek'Tur Operatörleri Sözcüsü Cem Polatoğlu’na göre Yunanistan, İspanya ve Macaristan gibi ülkeler uygulamada yumuşamaya gitse de sorun hala sürüyor: 'Yolcu sayısı azalsa da turu iptal etmiyoruz'Yolcu sayısı azalsa bile turu iptal etmediklerini anlatan Travel Zone'dan Barış Öztürk de şunları anlattı:

https://sputniknews.com.tr/20230118/turkiyenin-berlin-buyukelcisinden-vize-aciklamasi-artik-zarar-veren-boyuta-ulasti-1065878381.html

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