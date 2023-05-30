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Tur şirketlerinden Schengen çözümü: Vizesiz turlar
Tur şirketlerinden Schengen çözümü: Vizesiz turlar
Türkiye vatandaşlarının Schengen vizesi randevularında yaşadıkları sorunlar seyahat acentelerini zor durumda bıraktı. Firmalar, müşterilerine vizesiz ülkelere... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T14:40+0300
2023-05-30T15:33+0300
schengen
türkiye
tur
ekonomi
vize
almanya
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Son sekiz yılda en fazla Schengen vizesi başvurusu yapan ülkeler arasında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara AB ülkelerinden çok fazla ret cevabı gelmeye devam ediyor.Geçen yıl yoğun vize retleri yaşayan tur şirketleri, randevulardaki olumsuzlukları görünce, çareyi vizesiz ülkelere yapılan turları önermekte buluyor.Ekonomim'den Selenay Yağcı’ya konuşan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Schengen vizesi sorununun son zamanlarda yeniden arttığını belirtti. Bazen konsoloslukların yoğunluk sebebiyle randevuları kapattığını da vurgulayan Onaran, “Randevuları bir hafta sonraya alabilirken şimdilerde bir ay sonraya ancak randevu bulunuyor. Vize başvurularının sonuçlanmasının standart süresi de 1 aya çıktı. Bu da tur şirketlerini zorluyor” dedi.'Yerli turistin talebi bu yıl çok yüksek'Tur Operatörleri Sözcüsü Cem Polatoğlu’na göre Yunanistan, İspanya ve Macaristan gibi ülkeler uygulamada yumuşamaya gitse de sorun hala sürüyor: 'Yolcu sayısı azalsa da turu iptal etmiyoruz'Yolcu sayısı azalsa bile turu iptal etmediklerini anlatan Travel Zone'dan Barış Öztürk de şunları anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20230118/turkiyenin-berlin-buyukelcisinden-vize-aciklamasi-artik-zarar-veren-boyuta-ulasti-1065878381.html
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schengen vizesi, schengen nasıl alınır, schengen en kolay ülke
schengen vizesi, schengen nasıl alınır, schengen en kolay ülke

Tur şirketlerinden Schengen çözümü: Vizesiz turlar

14:40 30.05.2023 (güncellendi: 15:33 30.05.2023)
© AAPasaport
Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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Türkiye vatandaşlarının Schengen vizesi randevularında yaşadıkları sorunlar seyahat acentelerini zor durumda bıraktı. Firmalar, müşterilerine vizesiz ülkelere yapılan turları öneriyor.
Son sekiz yılda en fazla Schengen vizesi başvurusu yapan ülkeler arasında en fazla ret cevabı alan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara AB ülkelerinden çok fazla ret cevabı gelmeye devam ediyor.
Geçen yıl yoğun vize retleri yaşayan tur şirketleri, randevulardaki olumsuzlukları görünce, çareyi vizesiz ülkelere yapılan turları önermekte buluyor.
Ekonomim'den Selenay Yağcı’ya konuşan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Schengen vizesi sorununun son zamanlarda yeniden arttığını belirtti. Bazen konsoloslukların yoğunluk sebebiyle randevuları kapattığını da vurgulayan Onaran, “Randevuları bir hafta sonraya alabilirken şimdilerde bir ay sonraya ancak randevu bulunuyor. Vize başvurularının sonuçlanmasının standart süresi de 1 aya çıktı. Bu da tur şirketlerini zorluyor” dedi.

'Yerli turistin talebi bu yıl çok yüksek'

Tur Operatörleri Sözcüsü Cem Polatoğlu’na göre Yunanistan, İspanya ve Macaristan gibi ülkeler uygulamada yumuşamaya gitse de sorun hala sürüyor:

“En azından üç ay sonra çıkacağına 20-25 gün sonrasına çıkıyor. Herkes vize alabiliyor da değil. Almanya hala sıkmaya devam ediyor. Yerli turistin yurt dışı talebi bu yıl çok yüksek. Özellikle Türkiye’deki döviz kurunun enflasyona göre sabit kalmasının yurt dışına olan talebi artırdı. Türkiye’de fiyatların çok yükselmesi ve dövizle satılan ürünlerin aynı kalmasından dolayı yurt dışı tatillerini daha uygun hale getirdi. Vize sorunun da talebin artmasının da etkisi var.”

'Yolcu sayısı azalsa da turu iptal etmiyoruz'

Yolcu sayısı azalsa bile turu iptal etmediklerini anlatan Travel Zone'dan Barış Öztürk de şunları anlattı:
“Yolcu vize sorunu yaşadığında günün sonunda bu acentayı da etkiliyor. 40 kişilik turdan 5 yolcu vize alamazsa tur iptal olabilir. Sadece biz değil bütün acentalar en az mağduriyetin yaşanması için ya tur iptal edip ücreti iade etmeyi tercih ediyoruz ya da zarara katlanarak kişi sayısı düşse bile turu yapıyoruz. Geçen yıl vize mağduriyetinin en çok yaşandığı ülkeler İtalya, İspanya, Fransa. Geçen yıl yaz aylarında 10 bin yolcu vize sıkıntısı nedeniyle Avrupa’ya gidemediğini düşünüyorum. Hala vize başvuruları yoğun bir şekilde yapılıyor. Vizesi olmayanlar yurt dışı planını çok daha fazla erkenden yapmalılar.”
Berlin Büyükelçisi Şen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması: Artık zarar veren boyuta ulaştı
18 Ocak, 14:58
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