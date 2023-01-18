https://sputniknews.com.tr/20230118/turkiyenin-berlin-buyukelcisinden-vize-aciklamasi-artik-zarar-veren-boyuta-ulasti-1065878381.html

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması: Artık zarar veren boyuta ulaştı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden vize açıklaması: Artık zarar veren boyuta ulaştı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye'den yapılan vize müracaatlarındaki sıkıntıların devam etmesi nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T14:58+0300

2023-01-18T14:58+0300

2023-01-18T14:58+0300

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türkiye

vize

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almanya

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Türkiye'nin uzun yıllar önce AB ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde Türk vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahat etmesi gerektiğini belirten Şen, Türk vatandaşlarının vize müracaatlarındaki sıkıntıların devam etmesi nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade etti. Şen, "Bunun Türkiye Almanya ilişkilerine artık zarar veren boyuta ulaştığını görüyoruz." dedi.Türkiye ekonomisinin geldiği nokta ve ülkenin ulaşmış olduğu insani durumun esasen vizelerin tamamen kaldırılmasına ve Türk insanının Avrupa'ya vizesiz seyahati için yeterince temel oluşturduğuna işaret eden Şen, şöyle devam etti:'Vizenin kolaylaştırılması, vize ücretlerinin düşürülmesi ve çok girişli vizelerin verilmesi gibi adımlar bekliyoruz'Ahmet Başar Şen, vizenin kolaylaştırılması, vize ücretlerinin düşürülmesi ve çok girişli vizelerin verilmesi gibi adımlar beklediklerini aktararak, "Almanya, bize 'Schengen bölgesinde buna tek başına karar veremeyeceğini' söylüyor ama Almanya, en önemli pozisyonda olduğu için vizenin çok daha kolaylaştırılması hususunda katkı verebilecek bir ülke." ifadelerini kullandı.Son aylarda vize sürecinin çok uzun sürmesi, ret sayısının artması, istenen evrakların artırılması ve iş insanlarının fuarlara, ücret ödemelerine karşın katılamaması gibi konularda ciddi sorunlar olduğunu anlatan Şen, şunları kaydetti:

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