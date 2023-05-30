https://sputniknews.com.tr/20230530/sanatci-onur-akinin-schengen-basvurusu-reddedildi-1071800930.html
Sanatçı Onur Akın'ın Schengen başvurusu reddedildi
Sanatçı Onur Akın'ın Schengen başvurusu reddedildi
Sanatçı Onur Akın, "Bugünleri de gördük! 35 yıllık sanat hayatım boyunca dünyanın birçok ülkesinde defalarca konser yapmış, özellikle Schengen ülkelerinden... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T18:44+0300
2023-05-30T18:44+0300
2023-05-30T18:48+0300
yaşam
onur akın
schengen
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Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen ve diğer vizelerdeki ret sayılarında artış sürüyor. Sanatçı Onur Akın, Schengen vizesi alamadığını açıkladı.Akın, Almanya konsolosluğunun vize talebini reddettiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum" dedi. Akın paylaşımında şunları söyledi:"Bugünleri de gördük! 35 yıllık sanat hayatım boyunca dünyanın birçok ülkesinde defalarca konser yapmış, özellikle Schengen ülkelerinden uzun soluklu vizeler almış ve hiçbir sorun yaşamamış bir sanatçıyken Almanya konsolosluğundan ilk defa ‘ret’ aldım... Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum. Bu durumdan ülkem adına üzüntü ve utanç duyuyorum!"
https://sputniknews.com.tr/20230530/tur-sirketlerinden-schengen-cozumu-vizesiz-turlar-1071785062.html
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onur akın, schengen, almanya
Sanatçı Onur Akın'ın Schengen başvurusu reddedildi
18:44 30.05.2023 (güncellendi: 18:48 30.05.2023) Abone ol
Sanatçı Onur Akın, "Bugünleri de gördük! 35 yıllık sanat hayatım boyunca dünyanın birçok ülkesinde defalarca konser yapmış, özellikle Schengen ülkelerinden uzun soluklu vizeler almış ve hiçbir sorun yaşamamış bir sanatçıyken Almanya konsolosluğundan ilk defa ‘ret’ aldım" dedi.
Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen ve diğer vizelerdeki ret sayılarında artış sürüyor. Sanatçı Onur Akın, Schengen vizesi alamadığını açıkladı.
Akın, Almanya konsolosluğunun vize talebini reddettiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum" dedi.
Akın paylaşımında şunları söyledi:
"Bugünleri de gördük! 35 yıllık sanat hayatım boyunca dünyanın birçok ülkesinde defalarca konser yapmış, özellikle Schengen ülkelerinden uzun soluklu vizeler almış ve hiçbir sorun yaşamamış bir sanatçıyken Almanya konsolosluğundan ilk defa ‘ret’ aldım... Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum. Bu durumdan ülkem adına üzüntü ve utanç duyuyorum!"