https://sputniknews.com.tr/20230530/sanatci-onur-akinin-schengen-basvurusu-reddedildi-1071800930.html

Sanatçı Onur Akın'ın Schengen başvurusu reddedildi

Sanatçı Onur Akın'ın Schengen başvurusu reddedildi

Sanatçı Onur Akın, "Bugünleri de gördük! 35 yıllık sanat hayatım boyunca dünyanın birçok ülkesinde defalarca konser yapmış, özellikle Schengen ülkelerinden... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T18:44+0300

2023-05-30T18:44+0300

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yaşam

onur akın

schengen

almanya

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Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen ve diğer vizelerdeki ret sayılarında artış sürüyor. Sanatçı Onur Akın, Schengen vizesi alamadığını açıkladı.Akın, Almanya konsolosluğunun vize talebini reddettiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum" dedi. Akın paylaşımında şunları söyledi:"Bugünleri de gördük! 35 yıllık sanat hayatım boyunca dünyanın birçok ülkesinde defalarca konser yapmış, özellikle Schengen ülkelerinden uzun soluklu vizeler almış ve hiçbir sorun yaşamamış bir sanatçıyken Almanya konsolosluğundan ilk defa ‘ret’ aldım... Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum. Bu durumdan ülkem adına üzüntü ve utanç duyuyorum!"

https://sputniknews.com.tr/20230530/tur-sirketlerinden-schengen-cozumu-vizesiz-turlar-1071785062.html

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onur akın, schengen, almanya