https://sputniknews.com.tr/20230603/perdeye-vize-frankfurt-turk-tiyatro-festivalinde-kelepce-kullanma-kilavuzu-oyunu-sahnelenemedi-1071966814.html

Perdeye 'vize': Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' oyunu sahnelenemedi

Perdeye 'vize': Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' oyunu sahnelenemedi

'Tatavlada Son Dans' adlı oyunu oynamak üzere Almanya'ya giden ünlü oyuncu Yavrucuk, 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' eserinin oyuncusu Almanya'ya vize alamadığı... 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T12:15+0300

2023-06-03T12:15+0300

2023-06-03T12:59+0300

türkiye

almanya

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frankfurt

tiyatro

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Oyuncu Sumru Yavrucuk, '10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde tek kişilik oyunu 'Shirley'i sanatseverin beğenisine sundu.'Tatavlada Son Dans' adlı oyunu oynamak üzere etkinliğe katılan sanatçı, "Kelepçe Kullanma Kılavuzu" eserinin oyuncusu Almanya'ya seyahat edemeyince, Shirley oyununu sahneledi.Gallus Theater'da seyirciyle buluşan oyuna ilişkin Yavrucuk, "Frankfurt Tiyatro Festivali'nin 10. yılında bizi de ağırlıyorlar. Tatavlada Son Dans'ı Deniz Çakır’la birlikte oynuyoruz. Şaban Ol’un yazdığı bir oyun. Biz onu oynamak üzere yola çıktık, geldik güzelce. 'Saat 16.00’da lobide buluşalım, dolaşalım birlikte.' dedik. Bir baktım tiyatroda acayip şeyler dönüyor. Herkeste bir matem havası. Çünkü oyunda oynaması gereken bir oyuncu vize problemi yaşamış. O yüzden de Frankfurt’a gelemedi. Öyle olunca oyun iptal oldu. Ne yapar ne ederiz derken, bir anda Kamil bey, 'Bir daha Shirley'i oynasak mı acaba?' dedi. Kaçta oynayacağız? 19.00’da. Benim hayatımda bu bir dünya rekorudur. Mutlaka arkadaşlarım için de öyle." dedi.Usta oyuncu, festivalin çok güzel bir ekibe sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:Oyunun ardından sahnede konuşma yapan sanatçı ise izleyenlere teşekkür ederek, "Benim de meslek hayatımda ender yaşadığım bir durum bu. Hiç kısmet olmamıştı ama bunu da denedik. Sürçülisan ettikse affola." ifadelerini kullandı.Avrupa'nın farklı ülkelerinden tiyatroseverlerin ilgisiyle biletlerin tükendiğini belirten Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu da yaptığı açıklamada, şunları söyledi:Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi, Devlet Tiyatroları, İstanbul Şehir Tiyatroları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının yanı sıra Türk Hava Yollarının katkılarıyla düzenlenen festivalde bugün "Eyvah Nadir" oyunu, yarın akşam ise "Tatavlada Son Dans" oyunu sahnelenecek.

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