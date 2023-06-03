Perdeye 'vize': Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' oyunu sahnelenemedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Avrupa, Türkiye'ye siyasi ambargo uyguluyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi şekilleniyor
09:08
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Meclis'te 28. Dönem yemin töreni ile başlayacak
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Herediter Anjioödem' hastalığının farkındalığı!
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türk dış politikasında 'yeni' dönem ve ekonominin etkileri
16:03
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yeni dönem
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Z kuşağı gümbür gümbür mü paldır küldür mü?
18:34
93 dk
Z RAPORU
TBMM’de yemin maratonu
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Franz Kafka'nın ölüm yıldönümü
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki seçimleri dünya, Google’da nasıl aradı?
07:30
2 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan’dan BRICS atağı
07:45
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li Siyaset Bilimci Lieven: ABD için endişe verici bir sinyal
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna’ya verilen silahlar bize karşı kullanılabilir
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den, İran'a 50 yıl süreyle yaptırım teklifi
08:45
1 dk
ÖZEL HABER
Çin, Avrupa’ya Rusya’nın yeni bölgelerini tanıma çağrısı yaptı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı: Rus Hava Kuvvetleri ve denizaltıları İngiltere ve NATO için tehdit
09:10
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nde Rusya yaptırımına iki devletten veto
09:27
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya: Somut üyelik planları uzak
09:40
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Barış Doster: Kemal Derviş ile Nureddin Nebati arasında aman aman bir fark yok
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Eski Ukrayna Başbakanı: Zelenskiy, Ukrayna’yı yeni Afganistan’a dönüştürdü
10:32
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ordu kuruyor
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:01
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Franz Kafka'nın ölüm yıldönümü
14:01
5 dk
ÖZEL HABER
İran ve Taliban arasındaki çatışmanın arka planında Sputnik’e anlattı
14:30
5 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı
14:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya, Çin’e doğalgaz sevkiyatında tarihi rekor kırdı
16:11
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Suriye’de çatışmasızlık protokollerini ihlal etti
16:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ekonomist Scott: Doların devrilmesine katkıda bulunacak
17:21
2 dk
ÖZEL HABER
Macron: Putin NATO'yu elektrik şokuyla uyandırdı
17:31
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: İngiltere’de savaşa yardım eden sivil olsun meşru bir askeri hedef
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Belarus Cumhurbaşkanı: Tek hatamız, Ukrayna sorununu 2014 çözmemiş olmamız
18:15
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun gizli Rusya planı
18:44
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Franz Kafka'nın ölüm yıldönümü
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile Azerbaycan arası 38 kilometreye inecek
19:31
5 dk
ÖZEL HABER
Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD, START Anlaşması kapsamında Rusya’ya silahlarla ilgili bilgi iletimini durdurdu
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Balkanlarda NATO’nun başlattığı kriz bitmiyor
20:29
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230603/perdeye-vize-frankfurt-turk-tiyatro-festivalinde-kelepce-kullanma-kilavuzu-oyunu-sahnelenemedi-1071966814.html
Perdeye 'vize': Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' oyunu sahnelenemedi
Perdeye 'vize': Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' oyunu sahnelenemedi
'Tatavlada Son Dans' adlı oyunu oynamak üzere Almanya'ya giden ünlü oyuncu Yavrucuk, 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' eserinin oyuncusu Almanya'ya vize alamadığı... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T12:15+0300
2023-06-03T12:59+0300
türkiye
almanya
vize
frankfurt
tiyatro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/19/1055036308_14:0:1129:627_1920x0_80_0_0_a8965192e224b02bbe602b46b291320c.jpg
Oyuncu Sumru Yavrucuk, '10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde tek kişilik oyunu 'Shirley'i sanatseverin beğenisine sundu.'Tatavlada Son Dans' adlı oyunu oynamak üzere etkinliğe katılan sanatçı, "Kelepçe Kullanma Kılavuzu" eserinin oyuncusu Almanya'ya seyahat edemeyince, Shirley oyununu sahneledi.Gallus Theater'da seyirciyle buluşan oyuna ilişkin Yavrucuk, "Frankfurt Tiyatro Festivali'nin 10. yılında bizi de ağırlıyorlar. Tatavlada Son Dans'ı Deniz Çakır’la birlikte oynuyoruz. Şaban Ol’un yazdığı bir oyun. Biz onu oynamak üzere yola çıktık, geldik güzelce. 'Saat 16.00’da lobide buluşalım, dolaşalım birlikte.' dedik. Bir baktım tiyatroda acayip şeyler dönüyor. Herkeste bir matem havası. Çünkü oyunda oynaması gereken bir oyuncu vize problemi yaşamış. O yüzden de Frankfurt’a gelemedi. Öyle olunca oyun iptal oldu. Ne yapar ne ederiz derken, bir anda Kamil bey, 'Bir daha Shirley'i oynasak mı acaba?' dedi. Kaçta oynayacağız? 19.00’da. Benim hayatımda bu bir dünya rekorudur. Mutlaka arkadaşlarım için de öyle." dedi.Usta oyuncu, festivalin çok güzel bir ekibe sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:Oyunun ardından sahnede konuşma yapan sanatçı ise izleyenlere teşekkür ederek, "Benim de meslek hayatımda ender yaşadığım bir durum bu. Hiç kısmet olmamıştı ama bunu da denedik. Sürçülisan ettikse affola." ifadelerini kullandı.Avrupa'nın farklı ülkelerinden tiyatroseverlerin ilgisiyle biletlerin tükendiğini belirten Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu da yaptığı açıklamada, şunları söyledi:Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi, Devlet Tiyatroları, İstanbul Şehir Tiyatroları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının yanı sıra Türk Hava Yollarının katkılarıyla düzenlenen festivalde bugün "Eyvah Nadir" oyunu, yarın akşam ise "Tatavlada Son Dans" oyunu sahnelenecek.
türkiye
almanya
frankfurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/19/1055036308_153:0:989:627_1920x0_80_0_0_8ff76628287c40856d47c3ecca8aed49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, vize, frankfurt, tiyatro
almanya, vize, frankfurt, tiyatro

Perdeye 'vize': Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' oyunu sahnelenemedi

12:15 03.06.2023 (güncellendi: 12:59 03.06.2023)
© AATürkiye - Pasaport
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2023
© AA
Abone olTelegram
'Tatavlada Son Dans' adlı oyunu oynamak üzere Almanya'ya giden ünlü oyuncu Yavrucuk, 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' eserinin oyuncusu Almanya'ya vize alamadığı için seyahat edemeyince, Shirley oyununu sahneledi.
Oyuncu Sumru Yavrucuk, '10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde tek kişilik oyunu 'Shirley'i sanatseverin beğenisine sundu.

'Tatavlada Son Dans' adlı oyunu oynamak üzere etkinliğe katılan sanatçı, "Kelepçe Kullanma Kılavuzu" eserinin oyuncusu Almanya'ya seyahat edemeyince, Shirley oyununu sahneledi.
Gallus Theater'da seyirciyle buluşan oyuna ilişkin Yavrucuk, "Frankfurt Tiyatro Festivali'nin 10. yılında bizi de ağırlıyorlar. Tatavlada Son Dans'ı Deniz Çakır’la birlikte oynuyoruz. Şaban Ol’un yazdığı bir oyun. Biz onu oynamak üzere yola çıktık, geldik güzelce. 'Saat 16.00’da lobide buluşalım, dolaşalım birlikte.' dedik. Bir baktım tiyatroda acayip şeyler dönüyor. Herkeste bir matem havası. Çünkü oyunda oynaması gereken bir oyuncu vize problemi yaşamış. O yüzden de Frankfurt’a gelemedi. Öyle olunca oyun iptal oldu. Ne yapar ne ederiz derken, bir anda Kamil bey, 'Bir daha Shirley'i oynasak mı acaba?' dedi. Kaçta oynayacağız? 19.00’da. Benim hayatımda bu bir dünya rekorudur. Mutlaka arkadaşlarım için de öyle." dedi.
Usta oyuncu, festivalin çok güzel bir ekibe sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ben seviyorum. Tamamen amatör bir ruhla sırtlanıp sonuçta 10 yılda önemli bir süreçte bu tiyatroyu yaşatıyorlar. O yüzden bakalım ne olacak dedim. Ben de heyecanlandım. Bir anda kostümler bulundu, dekorlar tekrar çıktı. İki kere daha oynamıştık Shirley’i burda. Seyircisi tarafından sevilen bir oyundu. Seyircilerle nefis bir final yaptık. Herkes çok mutluydu, biz de öyle. Alkış rekorları kırıldı. Biraz daha büyüdüm mesleğimde diye düşünüyorum. Hiç böyle bir şey deneyimlememiştim."
Oyunun ardından sahnede konuşma yapan sanatçı ise izleyenlere teşekkür ederek, "Benim de meslek hayatımda ender yaşadığım bir durum bu. Hiç kısmet olmamıştı ama bunu da denedik. Sürçülisan ettikse affola." ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın farklı ülkelerinden tiyatroseverlerin ilgisiyle biletlerin tükendiğini belirten Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu da yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Bu akşam burada samimiyet vardı. Bizde, sizde, ekibimizde ve tabii ki usta oyuncu Sumru Yavrucuk'ta da. Anlayışınız ve hoşgörünüz için teşekkür ederiz. Bu akşamı da burada perdeledik ya, artık gözümüz açık gitmeyiz. İyi ki varsınız, iyi ki tiyatro var."
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi, Devlet Tiyatroları, İstanbul Şehir Tiyatroları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının yanı sıra Türk Hava Yollarının katkılarıyla düzenlenen festivalde bugün "Eyvah Nadir" oyunu, yarın akşam ise "Tatavlada Son Dans" oyunu sahnelenecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала