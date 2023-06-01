https://sputniknews.com.tr/20230601/dolarsizlasma-seferinde-abd-yaptirimlarina-rovesata-asya-swifte-alternatif-getiriyor--1071877384.html

Dolarsızlaşma seferinde ABD yaptırımlarına röveşata: Asya, SWIFT'e alternatif getiriyor

Dolarsızlaşma seferinde ABD yaptırımlarına röveşata: Asya, SWIFT'e alternatif getiriyor

Giderek yaptırım aracına dönüşen Batı merkezli ödeme ağı SWIFT'ten küresel çapta uzaklaşma hız kazanıyor. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T13:31+0300

2023-06-01T13:31+0300

2023-06-01T13:47+0300

ekonomi

iran

rusya

asya takas birliği (acu)

dolar

dolarsızlaşma

swift

sepam

spfs

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Hindistan, Pakistan ve İran dahil 9 ülkenin merkez bankalarından oluşan Asya Takas Birliği (ACU), SWIFT'e alternatif olarak, bu ay yeni bir sınırötesi finansal mesajlaşma sistemi başlatmaya karar verdi. ABD'nin yıkıcılığını gitgide artırarak uzun yıllardır yaptırım kıskacına aldığı İran'da geçen hafta düzenlenen ACU zirvesinde dolarsızlaşma baş gündem maddesi olurken, SWIFT'e alternatif yeni finansal sistem de ele alındı. Uluslararası ödemeler, genellikle SWIFT (Brüksel merkezli Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Birliği) kullanılarak muhabir bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Muhsin Kerimi ise yeni ödeme sisteminin SWIFT'in yerini tamamen alabilecek kapasitede olduğunu ve küresel dolarsızlaşma hareketinin işini kolaylaştırabileceğini söyledi. Açıklamalara bakılırsa yeni finansal sistem, yalnızca ACU üyesi devletler tarafından kullanılacak, ancak Suriye gibi ABD ile müttefiklerinin yaptırımlarına maruz kalanlar dahil olmak üzere diğer ülkeler üyelik için başvurabilecek. Bangladeş, Butan, Hindistan, İran, Maldivler, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka merkez bankalarının oluşturduğu ACU'ya bu amaçla Belarus ve Mauritius'un ulaştığı belirtildi. İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin, geçen hafta Tahran'daki ACU zirvesinde yaptığı konuşmada, ABD dolarından vazgeçilmesinin, üye devletlerin döviz rezervlerinin korunmasına yardımcı olurken, ikili ticaret anlaşmalarının etkili şekilde sonuca bağlanmasını mümkün kılacağını söyledi. İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi'ye göre İran artık uluslararası ticaretinin yüzde 10'undan azını dolar kullanarak yapıyor, yani bu oranın yüze 30 olduğu 2 yıl öncesine göre epey yol kat edildi. Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilip çok ağır ABD yaptırımlarını devreye sokmasına koşut, 2018'den beri SWIFT'in İran bankalarında kullanılması yasak. İran gibi Rusya'nın da ABD ile müttefiklerinin yaptırımları yüzünden SWIFT kullanması yasak.ABD'nin yaptırım dalgasına ilk kez hedef olduğu 2014'te kendi ulusal ödeme sistemini geliştirmeye başlayan Rusya'nın geçen yıldan beri Ukrayna gerekçesiyle maruz kaldığı yeni yaptırım dalgasına Rus bankalarının SWIFT'ten bloke edilmesi dahil. Dolayısıyla Rusya hükümetinin güvenilir alternatif olarak teşvik ettiği yerli sistem SPFS, yurt içi ve dışında bankalar arasında finansal mesajların aktarılmasını sağlıyor. Rusya Merkez Bankası'na göre, sistemde şu anda 14 ülkeden 115 yabancı kuruluş dahil olmak üzere 469 katılımcı bulunuyor.Ocak 2023'te Tahran'da düzenlenen törenle İran ile Rusya merkez bankaları, ticareti artırmaya ve iki yönlü banka işlemlerini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için ulusal bankalararası iletişim ve transfer sistemlerini birbirlerine bağlayacak bir anlaşma imzaladı. İran ile Rusya'nın bankalarının aralarında para transfer etmesine ve yaptırım mekanizmasından kaçınmasına izin veren finansal mesajlaşma sistemi de anlaşmaya dahildi. Anlaşmanın temeli, İran bankalarının 52 şubesi ve adı açıklanmayan 4 yabancı bankanın, İran'ın SEPAM sistemini kullanarak Rusya'nın SPFS sistemini kullanan 106 bankayla bağlantı kurması.İran adına anlaşmayı imzalayan Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Kerimi, durumu şöyle özetlemişti:

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iran, rusya, asya takas birliği (acu), dolar, dolarsızlaşma, swift, sepam, spfs