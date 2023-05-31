Güney Amerika zirvesi düzenleyen Lula, kıta için ortak para birimi önerdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kabine toto başladı
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Prof. Dr. Konukman: Mehmet Şimşek gelse, ciddi anlamda büyüme de olur
18:34
87 dk
Z RAPORU
'Miletvekili Seçimi' kesin sonuçları
20:46
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Ekonomi yönetimine ilişkin değişim sinyalleri geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine ne zaman belli olacak?
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Yeni dönem ekonomi politikaları neler olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kimse kaybetmeyecek’ sözünden 3 gün sonra
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230531/guney-amerika-zirvesi-duzenleyen-lula-12-ulke-liderine-kita-icin-ortak-para-birimi-onerdi-1071846408.html
Güney Amerika zirvesi düzenleyen Lula, kıta için ortak para birimi önerdi
Güney Amerika zirvesi düzenleyen Lula, kıta için ortak para birimi önerdi
13 yıl sonra yeniden Brezilya'nın başına geçip dolarsızlaşma kampanyasına 'nerede kalmıştık' diyen Lula, yeni döneminde ilkin Arjantin ile üzerinde çalıştığı... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T18:08+0300
2023-05-31T19:37+0300
dünya
lula da silva
nicolas maduro
güney amerika
latin amerika
zirve
ortak para birimi
brezilya
venezüella
unasur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071849432_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_ad447e5bfc11b7bffc288f08870f3ff5.jpg
BRICS üyesi Brezilya'da ocakta devlet başkanlığı koltuğuna oturunca 2003-10 başkanlık dönemindeki gibi dolarsızlaşma ve Latin Amerika ortak para birimi kampanyası başlatan Lula da Silva, başkent Brasília'da Güney Amerika zirvesi düzenledi. Zirveye 12 kıta ülkesinden 11'i (Arjantin, Brezilya, Bolivya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay ve Venezüella) devlet başkanı düzeyinde, darbe yapılan Peru Bakanlar Kurulu lideriyle katıldı. "Bugün bizi Brasilia'da bir araya getiren şey, bölgemize yeniden topluca bakmak için aciliyet duygusudur" diyen Lula 'Güney Amerika birliği' çağrısı yaparken, zirve bildirisinde 'bölgesel entegrasyon' konusunda görüş birliği vurgulandı. Bildiride etkili bir Güney Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne ulaşmak hedefi koyan liderler, 'bölge ülkeleri arasında ticaret ve yatırımı artırmak, altyapı ve lojistiği iyileştirmek, bölgesel değer zincirlerini güçlendirmek, ticareti kolaylaştırmak ve finansal entegrasyon önlemlerini etkin şekilde uygulamak için çalışma' sözü verdi. 'Güney Amerika'daki entegrasyon sürecini ilerletmek ve bölgenin sesini dünyaya yansıtmak amacıyla düzenli diyaloğu sürdürmenin önemine' dikkat çekti. Bu vesileyle kıta için ortak para birimi önerisini yeniden gündeme getiren Brezilya'nın solcu lideri, açılış konuşmasında, 'bölge dışı para birimlerine dayanmak yerine, daha iyi tazminat mekanizmaları ve ticaret için ortak bir işlem birimi oluşturma yoluyla para politikasında Güney Amerika kimliğini güçlendirmek gerektiğini' belirtti. Ortak para biriminde önceliği 1991'de kuruluşundan bu yana periyodik olarak ortak para birimi yaratmanın konuşulduğu (Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'dan oluşan) Mercosur ticaret bloğuna veren Lula, Latin Amerika Kalkınma Bankası CAF, Güney Bankası ve Brezilya'nın BNDES'i gibi bölgesel kalkınma bankalarını, kıtada toplumsal ve ekonomik kalkınmayı finanse etmek için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Güney Amerika'nın tek bir ekonomik blok olarak işlemesinin sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkmanın tek yolu olduğunu vurgulayan Brezilya lideri, "İdeolojinin bizi bölmesine ve bütünleşme çabalarımızı kesintiye uğratmasına izin verdik. Diyalog kanallarımızı ve işbirliği mekanizmalarımızı terk ettik ve bu yüzden hepimiz kaybettik" diyerek Güney Amerika Uluslar Birliği'nin (UNASUR) yeniden canlandırılması çağrısında bulundu: Güney Amerika ortak bir para birimi yaratma fikri, ilk kez gündeme gelmiyor. Batı finans alemi ise bölgedeki para politikası farklılıkları nedeniyle projenin yakın zamanda gerçekleşebileceğine şüpheyle bakıyor. CNN'e konuşan Brezilyalı hukukçu Ives Gandra, ortak para biriminin uzun ve meşakkatli bir süreç olduğuna dikkat çeken şu hatırlatmayı yaptı: Ancak Lula, Güney Amerika liderlerinden bazısının homurtusu pahasına Brezilya'da ağırladığı Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ortak basın toplantısında da aynı deklarasyonda bulundu:Petrol zenginliğine rağmen ABD'nin darbe girişimleri eşliğinde yaptırım ablukası nedeniyle büyük ekonomik zorluklar çeken Venezüella'nın sosyalist lideri de Brezilya ile Arjantin’in başını çektiği Güney Amerika Ortak Parası İnisiyatifi’ni desteklediğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230414/lula-cinde-abd-dolari-hegemonyasinin-deli-gomleginden-kurtulalim-1069675090.html
https://sputniknews.com.tr/20230530/venezuella-devlet-baskani-maduro-8-yil-sonra-brezilyayi-ziyaret-etti-1071764136.html
https://sputniknews.com.tr/20230531/venezuellanin-brics-uyeligi-talebi-brezilyadan-destek-rusyadan-takdir-cinden-memnuniyet-1071839945.html
https://sputniknews.com.tr/20230531/venezuella-ve-suriye-arasindaki-ucuslar-12-yil-sonra-yeniden-basladi-1071846954.html
latin amerika
brezilya
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071849432_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c0e9c7e11e625157cf34437f52c84d5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lula da silva, nicolas maduro, güney amerika, latin amerika, zirve, ortak para birimi, brezilya, venezüella, unasur
lula da silva, nicolas maduro, güney amerika, latin amerika, zirve, ortak para birimi, brezilya, venezüella, unasur

Güney Amerika zirvesi düzenleyen Lula, kıta için ortak para birimi önerdi

18:08 31.05.2023 (güncellendi: 19:37 31.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Lula@LulaOficialBrezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın (soldan 6.) evsahipliğinde Güney Amerika Uluslar Birliği'nin (UNASUR) eski ve halihazırdaki üyesi 12 ülkenin liderinin katıldığı zirvenin aile fotoğrafı
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın (soldan 6.) evsahipliğinde Güney Amerika Uluslar Birliği'nin (UNASUR) eski ve halihazırdaki üyesi 12 ülkenin liderinin katıldığı zirvenin aile fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Fotoğraf : Twitter/Lula@LulaOficial
Abone olTelegram
13 yıl sonra yeniden Brezilya'nın başına geçip dolarsızlaşma kampanyasına 'nerede kalmıştık' diyen Lula, yeni döneminde ilkin Arjantin ile üzerinde çalıştığı Güney Amerika ortak para birimi projesini Güney Amerika zirvesi düzenleyerek de gündeme getirdi.
BRICS üyesi Brezilya'da ocakta devlet başkanlığı koltuğuna oturunca 2003-10 başkanlık dönemindeki gibi dolarsızlaşma ve Latin Amerika ortak para birimi kampanyası başlatan Lula da Silva, başkent Brasília'da Güney Amerika zirvesi düzenledi.
Zirveye 12 kıta ülkesinden 11'i (Arjantin, Brezilya, Bolivya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay ve Venezüella) devlet başkanı düzeyinde, darbe yapılan Peru Bakanlar Kurulu lideriyle katıldı.
"Bugün bizi Brasilia'da bir araya getiren şey, bölgemize yeniden topluca bakmak için aciliyet duygusudur" diyen Lula 'Güney Amerika birliği' çağrısı yaparken, zirve bildirisinde 'bölgesel entegrasyon' konusunda görüş birliği vurgulandı. Bildiride etkili bir Güney Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne ulaşmak hedefi koyan liderler, 'bölge ülkeleri arasında ticaret ve yatırımı artırmak, altyapı ve lojistiği iyileştirmek, bölgesel değer zincirlerini güçlendirmek, ticareti kolaylaştırmak ve finansal entegrasyon önlemlerini etkin şekilde uygulamak için çalışma' sözü verdi. 'Güney Amerika'daki entegrasyon sürecini ilerletmek ve bölgenin sesini dünyaya yansıtmak amacıyla düzenli diyaloğu sürdürmenin önemine' dikkat çekti.
Bu vesileyle kıta için ortak para birimi önerisini yeniden gündeme getiren Brezilya'nın solcu lideri, açılış konuşmasında, 'bölge dışı para birimlerine dayanmak yerine, daha iyi tazminat mekanizmaları ve ticaret için ortak bir işlem birimi oluşturma yoluyla para politikasında Güney Amerika kimliğini güçlendirmek gerektiğini' belirtti.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kırmızı halı serilerek askeri törenle karşılanırken - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
DÜNYA
Lula Çin'de: ABD doları hegemonyasının deli gömleğinden kurtulalım
14 Nisan, 14:06
Ortak para biriminde önceliği 1991'de kuruluşundan bu yana periyodik olarak ortak para birimi yaratmanın konuşulduğu (Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'dan oluşan) Mercosur ticaret bloğuna veren Lula, Latin Amerika Kalkınma Bankası CAF, Güney Bankası ve Brezilya'nın BNDES'i gibi bölgesel kalkınma bankalarını, kıtada toplumsal ve ekonomik kalkınmayı finanse etmek için daha fazlasını yapmaya çağırdı.
Güney Amerika'nın tek bir ekonomik blok olarak işlemesinin sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkmanın tek yolu olduğunu vurgulayan Brezilya lideri, "İdeolojinin bizi bölmesine ve bütünleşme çabalarımızı kesintiye uğratmasına izin verdik. Diyalog kanallarımızı ve işbirliği mekanizmalarımızı terk ettik ve bu yüzden hepimiz kaybettik" diyerek Güney Amerika Uluslar Birliği'nin (UNASUR) yeniden canlandırılması çağrısında bulundu:
"UNASUR 10 yılı aşkın bir süredir birbirimizi daha iyi tanımamızı sağladı. Farklılıkları barındıran ve ortak paydaları belirlememizi sağlayan geniş bir siyasi diyalog yoluyla bağlarımızı pekiştirdik."
"Sağlık, altyapı ve savunma alanlarında işbirliği girişimlerini hayata geçirdik. Bu entegrasyon aynı zamanda önemli ticari kazanımlara da katkıda bulundu. 2011'de rakamları 124 milyar dolar gibi rekor bir değere ulaşan sağlam bir serbest ticaret bölgesi oluşturduk."
Güney Amerika ortak bir para birimi yaratma fikri, ilk kez gündeme gelmiyor. Batı finans alemi ise bölgedeki para politikası farklılıkları nedeniyle projenin yakın zamanda gerçekleşebileceğine şüpheyle bakıyor. CNN'e konuşan Brezilyalı hukukçu Ives Gandra, ortak para biriminin uzun ve meşakkatli bir süreç olduğuna dikkat çeken şu hatırlatmayı yaptı:

"Euro bölgesiyle karşılaştırırsak, orada ortak para birimi tartışmaları 1950'lerde başladı. Daha sonra serbest ticaret bölgeleri, gümrük anlaşmaları ve ortak pazar geliştirdiler. Ancak ondan sonra ortak bir konsey ve bir Avrupa mahkemesi ile birlikte çalışmaları yönetebilecek bir komisyon oluşturdular."

Nicolas Maduro - Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
DÜNYA
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, 8 yıl sonra Brezilya'yı ziyaret etti
Dün, 01:57
Ancak Lula, Güney Amerika liderlerinden bazısının homurtusu pahasına Brezilya'da ağırladığı Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ortak basın toplantısında da aynı deklarasyonda bulundu:
"Brezilya ile Venezüella arasında ABD dolarının dışında bir para birimi kullanılmasını temenni ediyorum. Böylelikle iki ülke, dolara dayanmadan ticaret yapabilir."
Bolivar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
DÜNYA
Venezüella'nın BRICS üyeliği talebi: Brezilya'dan destek, Rusya'dan takdir, Çin'den memnuniyet
15:31
Petrol zenginliğine rağmen ABD'nin darbe girişimleri eşliğinde yaptırım ablukası nedeniyle büyük ekonomik zorluklar çeken Venezüella'nın sosyalist lideri de Brezilya ile Arjantin’in başını çektiği Güney Amerika Ortak Parası İnisiyatifi’ni desteklediğini söyledi.
yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
DÜNYA
Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı
16:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала