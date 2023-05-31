https://sputniknews.com.tr/20230531/guney-amerika-zirvesi-duzenleyen-lula-12-ulke-liderine-kita-icin-ortak-para-birimi-onerdi-1071846408.html

Güney Amerika zirvesi düzenleyen Lula, kıta için ortak para birimi önerdi

Güney Amerika zirvesi düzenleyen Lula, kıta için ortak para birimi önerdi

13 yıl sonra yeniden Brezilya'nın başına geçip dolarsızlaşma kampanyasına 'nerede kalmıştık' diyen Lula, yeni döneminde ilkin Arjantin ile üzerinde çalıştığı... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T18:08+0300

2023-05-31T18:08+0300

2023-05-31T19:37+0300

dünya

lula da silva

nicolas maduro

güney amerika

latin amerika

zirve

ortak para birimi

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venezüella

unasur

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BRICS üyesi Brezilya'da ocakta devlet başkanlığı koltuğuna oturunca 2003-10 başkanlık dönemindeki gibi dolarsızlaşma ve Latin Amerika ortak para birimi kampanyası başlatan Lula da Silva, başkent Brasília'da Güney Amerika zirvesi düzenledi. Zirveye 12 kıta ülkesinden 11'i (Arjantin, Brezilya, Bolivya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay ve Venezüella) devlet başkanı düzeyinde, darbe yapılan Peru Bakanlar Kurulu lideriyle katıldı. "Bugün bizi Brasilia'da bir araya getiren şey, bölgemize yeniden topluca bakmak için aciliyet duygusudur" diyen Lula 'Güney Amerika birliği' çağrısı yaparken, zirve bildirisinde 'bölgesel entegrasyon' konusunda görüş birliği vurgulandı. Bildiride etkili bir Güney Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne ulaşmak hedefi koyan liderler, 'bölge ülkeleri arasında ticaret ve yatırımı artırmak, altyapı ve lojistiği iyileştirmek, bölgesel değer zincirlerini güçlendirmek, ticareti kolaylaştırmak ve finansal entegrasyon önlemlerini etkin şekilde uygulamak için çalışma' sözü verdi. 'Güney Amerika'daki entegrasyon sürecini ilerletmek ve bölgenin sesini dünyaya yansıtmak amacıyla düzenli diyaloğu sürdürmenin önemine' dikkat çekti. Bu vesileyle kıta için ortak para birimi önerisini yeniden gündeme getiren Brezilya'nın solcu lideri, açılış konuşmasında, 'bölge dışı para birimlerine dayanmak yerine, daha iyi tazminat mekanizmaları ve ticaret için ortak bir işlem birimi oluşturma yoluyla para politikasında Güney Amerika kimliğini güçlendirmek gerektiğini' belirtti. Ortak para biriminde önceliği 1991'de kuruluşundan bu yana periyodik olarak ortak para birimi yaratmanın konuşulduğu (Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'dan oluşan) Mercosur ticaret bloğuna veren Lula, Latin Amerika Kalkınma Bankası CAF, Güney Bankası ve Brezilya'nın BNDES'i gibi bölgesel kalkınma bankalarını, kıtada toplumsal ve ekonomik kalkınmayı finanse etmek için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Güney Amerika'nın tek bir ekonomik blok olarak işlemesinin sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkmanın tek yolu olduğunu vurgulayan Brezilya lideri, "İdeolojinin bizi bölmesine ve bütünleşme çabalarımızı kesintiye uğratmasına izin verdik. Diyalog kanallarımızı ve işbirliği mekanizmalarımızı terk ettik ve bu yüzden hepimiz kaybettik" diyerek Güney Amerika Uluslar Birliği'nin (UNASUR) yeniden canlandırılması çağrısında bulundu: Güney Amerika ortak bir para birimi yaratma fikri, ilk kez gündeme gelmiyor. Batı finans alemi ise bölgedeki para politikası farklılıkları nedeniyle projenin yakın zamanda gerçekleşebileceğine şüpheyle bakıyor. CNN'e konuşan Brezilyalı hukukçu Ives Gandra, ortak para biriminin uzun ve meşakkatli bir süreç olduğuna dikkat çeken şu hatırlatmayı yaptı: Ancak Lula, Güney Amerika liderlerinden bazısının homurtusu pahasına Brezilya'da ağırladığı Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ortak basın toplantısında da aynı deklarasyonda bulundu:Petrol zenginliğine rağmen ABD'nin darbe girişimleri eşliğinde yaptırım ablukası nedeniyle büyük ekonomik zorluklar çeken Venezüella'nın sosyalist lideri de Brezilya ile Arjantin’in başını çektiği Güney Amerika Ortak Parası İnisiyatifi’ni desteklediğini söyledi.

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lula da silva, nicolas maduro, güney amerika, latin amerika, zirve, ortak para birimi, brezilya, venezüella, unasur