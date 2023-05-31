https://sputniknews.com.tr/20230531/venezuella-ve-suriye-arasindaki-ucuslar-12-yil-sonra-yeniden-basladi-1071846954.html
Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı
Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı
Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşların 12 yıl aranın ardından yeniden başladığı bildirildi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T16:55+0300
2023-05-31T16:55+0300
2023-05-31T16:55+0300
dünya
venezüella
suriye
uçuş
uçak
ortadoğu
güney amerika
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Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, başkentteki Karakas Havalimanı'ndan kalkan Venezüella Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, öğle saatlerinde Şam Havalimanı'na iniş yaptı.Uçakta, Venezüellalı bazı üst düzey yetkililer ve basın mensuplarıyla toplam 102 kişi yer aldı.Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl aranın ardından yeniden başlarken, Karakas ile Şam arasında her 15 günde bir olmak üzere karşılıklı seferler yeniden yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-abd-samla-mucadele-icin-rakkada-ozgur-suriye-ordusu-kuruyor-1071809767.html
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venezüella, suriye, uçuş, uçak, ortadoğu, güney amerika
venezüella, suriye, uçuş, uçak, ortadoğu, güney amerika
Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı
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Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşların 12 yıl aranın ardından yeniden başladığı bildirildi.
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, başkentteki Karakas Havalimanı'ndan kalkan Venezüella Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, öğle saatlerinde Şam Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçakta, Venezüellalı bazı üst düzey yetkililer ve basın mensuplarıyla toplam 102 kişi yer aldı.
Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl aranın ardından yeniden başlarken, Karakas ile Şam arasında her 15 günde bir olmak üzere karşılıklı seferler yeniden yapılacak.