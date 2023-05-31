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Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı
Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı
Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşların 12 yıl aranın ardından yeniden başladığı bildirildi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
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venezüella
suriye
uçuş
uçak
ortadoğu
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Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, başkentteki Karakas Havalimanı'ndan kalkan Venezüella Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, öğle saatlerinde Şam Havalimanı'na iniş yaptı.Uçakta, Venezüellalı bazı üst düzey yetkililer ve basın mensuplarıyla toplam 102 kişi yer aldı.Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl aranın ardından yeniden başlarken, Karakas ile Şam arasında her 15 günde bir olmak üzere karşılıklı seferler yeniden yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-abd-samla-mucadele-icin-rakkada-ozgur-suriye-ordusu-kuruyor-1071809767.html
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venezüella, suriye, uçuş, uçak, ortadoğu, güney amerika
venezüella, suriye, uçuş, uçak, ortadoğu, güney amerika

Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı

16:55 31.05.2023
© AFP 2023yolcu uçağı
yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023
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Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşların 12 yıl aranın ardından yeniden başladığı bildirildi.
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, başkentteki Karakas Havalimanı'ndan kalkan Venezüella Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, öğle saatlerinde Şam Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçakta, Venezüellalı bazı üst düzey yetkililer ve basın mensuplarıyla toplam 102 kişi yer aldı.
Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl aranın ardından yeniden başlarken, Karakas ile Şam arasında her 15 günde bir olmak üzere karşılıklı seferler yeniden yapılacak.
ABD güçleri- Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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Rusya: ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ‘Özgür Suriye Ordusu’ kuruyor
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