https://sputniknews.com.tr/20230531/venezuella-ve-suriye-arasindaki-ucuslar-12-yil-sonra-yeniden-basladi-1071846954.html

Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı

Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı

Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşların 12 yıl aranın ardından yeniden başladığı bildirildi. 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T16:55+0300

2023-05-31T16:55+0300

2023-05-31T16:55+0300

dünya

venezüella

suriye

uçuş

uçak

ortadoğu

güney amerika

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Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, başkentteki Karakas Havalimanı'ndan kalkan Venezüella Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, öğle saatlerinde Şam Havalimanı'na iniş yaptı.Uçakta, Venezüellalı bazı üst düzey yetkililer ve basın mensuplarıyla toplam 102 kişi yer aldı.Venezüella ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl aranın ardından yeniden başlarken, Karakas ile Şam arasında her 15 günde bir olmak üzere karşılıklı seferler yeniden yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-abd-samla-mucadele-icin-rakkada-ozgur-suriye-ordusu-kuruyor-1071809767.html

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venezüella, suriye, uçuş, uçak, ortadoğu, güney amerika