https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-abd-samla-mucadele-icin-rakkada-ozgur-suriye-ordusu-kuruyor-1071809767.html

Rusya: ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ‘Özgür Suriye Ordusu’ kuruyor

Rusya: ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ‘Özgür Suriye Ordusu’ kuruyor

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD’nin Şam’a karşı militanları kullanmak için Rakka’da ‘Özgür Suriye Ordusu’ oluşturma... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T22:07+0300

2023-05-30T22:07+0300

2023-05-30T22:07+0300

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abd

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rakka

özgür suriye ordusu (öso)

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, “ABD’nin yıkıcı çizgisine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Belli ki Fırat’ın doğusunda ve el-Tanf’ta oluşturdukları yasadışı silahlı oluşumlara silah pompalamaları onları artık tatmin etmiyor” dedi.Nebenzya, “Elimizdeki bilgiye göre Washington, Suriye’nin Rakka şehri yakınlarında, yerel Arap aşiretler, IŞİD ve diğer terör örgütlerinin temsilcileri ile Özgür Suriye Ordusu oluşturma çalışmalarına başladı” bilgisini paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230520/suudi-arabistan-suriyedeki-mevcut-durum-surdurulemez-1071332940.html

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abd, suriye, rakka, özgür suriye ordusu (öso)