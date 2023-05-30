https://sputniknews.com.tr/20230530/rusya-abd-samla-mucadele-icin-rakkada-ozgur-suriye-ordusu-kuruyor-1071809767.html
Rusya: ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ‘Özgür Suriye Ordusu’ kuruyor
Rusya: ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ‘Özgür Suriye Ordusu’ kuruyor
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD’nin Şam’a karşı militanları kullanmak için Rakka’da ‘Özgür Suriye Ordusu’ oluşturma... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T22:07+0300
2023-05-30T22:07+0300
2023-05-30T22:07+0300
dünya
abd
suriye
rakka
özgür suriye ordusu (öso)
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, “ABD’nin yıkıcı çizgisine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Belli ki Fırat’ın doğusunda ve el-Tanf’ta oluşturdukları yasadışı silahlı oluşumlara silah pompalamaları onları artık tatmin etmiyor” dedi.Nebenzya, “Elimizdeki bilgiye göre Washington, Suriye’nin Rakka şehri yakınlarında, yerel Arap aşiretler, IŞİD ve diğer terör örgütlerinin temsilcileri ile Özgür Suriye Ordusu oluşturma çalışmalarına başladı” bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230520/suudi-arabistan-suriyedeki-mevcut-durum-surdurulemez-1071332940.html
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abd, suriye, rakka, özgür suriye ordusu (öso)
abd, suriye, rakka, özgür suriye ordusu (öso)
Rusya: ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ‘Özgür Suriye Ordusu’ kuruyor
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD’nin Şam’a karşı militanları kullanmak için Rakka’da ‘Özgür Suriye Ordusu’ oluşturma çalışmalarını başlattığını ifade etti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, “ABD’nin yıkıcı çizgisine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Belli ki Fırat’ın doğusunda ve el-Tanf’ta oluşturdukları yasadışı silahlı oluşumlara silah pompalamaları onları artık tatmin etmiyor” dedi.
Nebenzya, “Elimizdeki bilgiye göre Washington, Suriye’nin Rakka şehri yakınlarında, yerel Arap aşiretler, IŞİD ve diğer terör örgütlerinin temsilcileri ile Özgür Suriye Ordusu oluşturma çalışmalarına başladı” bilgisini paylaştı.