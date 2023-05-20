https://sputniknews.com.tr/20230520/suudi-arabistan-suriyedeki-mevcut-durum-surdurulemez-1071332940.html

Suudi Arabistan: Suriye'deki mevcut durum sürdürülemez

Suudi Arabistan: Suriye'deki mevcut durum sürdürülemez

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye'deki mevcut durumun sürdürülemez olduğunu ve Şam hükümeti ile diyalog kurulması gerektiğini söyledi. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T03:33+0300

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Bin Ferhan, Cidde kentinde gerçekleştirilen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.ABD'nin. Suriye'nin Arap Birliğine dönüşüne ilişkin eleştirilerine cevap veren Bin Ferhan, "ABD'nin bakış açısını anlıyoruz ancak Suriye'deki mevcut durum sürdürülemez. Şam hükümetiyle diyalog kurmak gerekliydi ve bunu batılı ortaklarımızla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 8 Mayıs'ta, "Şu anda Suriye'nin Arap Birliği'ne tekrar kabul edilmesinin uygun olduğuna inanmıyoruz ve bu noktayı tüm ortaklarımıza açıkça belirttik" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230520/arap-birligi-suriyenin-birlige-donusu-araplara-ozgu-bir-konu-1071330987.html

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