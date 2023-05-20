https://sputniknews.com.tr/20230520/arap-birligi-suriyenin-birlige-donusu-araplara-ozgu-bir-konu-1071330987.html
Arap Birliği: Suriye'nin birliğe dönüşü Araplara özgü bir konu
Arap Birliği: Suriye'nin birliğe dönüşü Araplara özgü bir konu
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin birliğe geri dönmesine ilişkin kararının Araplara özgü bir konu olduğunu, bu hususta dış güçlerle... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T00:47+0300
2023-05-20T00:47+0300
2023-05-20T00:47+0300
dünya
suriye
arap birliği
ahmed ebu gayt
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Ebu Gayt, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile basın toplantısı düzenledi.Toplantıda, Suriye'nin 12 yıl aradan sonra Arap Birliği'ne geri dönmesine dair ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen eleştiriler konusunda soru yönetildi.Suriye'nin birliğe geri dönmesi konusunu dış güçlerin düşüncelerinden bağımsız olarak ele almaları gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, "Bu Araplara özgü bir konudur. Suriye de Arap Birliği'nin kurucusu 7 ülkeden biridir zaten" dedi.Arapların izlediği yöntemin doğruluğu konusunda diğer ülkeleri ikna etme çabaları yürütmeleri gerektiğini dile getiren Ebu Gayt, "Bu Arapların iradesidir. Dış güçlerle anlaşmazlığa düşme veya çatışma arayışında değiliz" ifadelerini kullandı.Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye'nin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230519/suudi-veliahti-ukraynada-baris-icin-arabuluculuga-haziriz-zirveye-esadin-katilimindan-memnunuz-1071308187.html
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suriye, arap birliği, ahmed ebu gayt
suriye, arap birliği, ahmed ebu gayt
Arap Birliği: Suriye'nin birliğe dönüşü Araplara özgü bir konu
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin birliğe geri dönmesine ilişkin kararının Araplara özgü bir konu olduğunu, bu hususta dış güçlerle çatışma arayışı olmadığını söyledi.
Ebu Gayt, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda, Suriye'nin 12 yıl aradan sonra Arap Birliği'ne geri dönmesine dair ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen eleştiriler konusunda soru yönetildi.
Suriye'nin birliğe geri dönmesi konusunu dış güçlerin düşüncelerinden bağımsız olarak ele almaları gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, "Bu Araplara özgü bir konudur. Suriye de Arap Birliği'nin kurucusu 7 ülkeden biridir zaten" dedi.
Arapların izlediği yöntemin doğruluğu konusunda diğer ülkeleri ikna etme çabaları yürütmeleri gerektiğini dile getiren Ebu Gayt, "Bu Arapların iradesidir. Dış güçlerle anlaşmazlığa düşme veya çatışma arayışında değiliz" ifadelerini kullandı.
Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye'nin birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.