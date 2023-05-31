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https://sputniknews.com.tr/20230531/abdnin-casus-ucaginin-taciz-edildigi-suclamasina-cinden-yanit-provokatorlugun-kacinilmaz-sonucu-1071853225.html
ABD'nin 'Casus uçağımızı taciz ettiniz' suçlamasına Çin'den yanıt: Provokatörlüğün kaçınılmaz sonucu
ABD'nin 'Casus uçağımızı taciz ettiniz' suçlamasına Çin'den yanıt: Provokatörlüğün kaçınılmaz sonucu
Pentagon'un Güney Çin Denizi hava sahasında 'rutin operasyonlar' yürüten ABD casus uçağının Çin Hava Kuvvetleri'ne ait J-16 savaş uçağının 'saldırgan' ve... 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T21:26+0300
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güney çin denizi
abd casus uçağı
savaş uçağı
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ABD'yi Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetleriyle ilgili defalarca uyaran Pekin, Çin savaş uçağının ABD casus uçağını gıdıklamasına Washington'ın 'kışkırtıcı eylemlerinin' neden olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Güney Çin Denizi'nde gerilimin tırmanmasından, ABD'nin Çin'e karşı casusluk için uçak gemilerinde konuşlu uçakları kullanmak dahil 'kışkırtıcı ve tehlikeli' askeri keşif faaliyetlerinin sorumlu olduğunu söyledi. Mao, bugünkü basın toplantısında, "ABD'nin Çin'i yakından takip etmek için uzun vadeli ve sürekli olarak gemi ve uçak göndermesi, Çin'in ulusal egemenliğine ve güvenliğine ciddi zarar veriyor. Denizlerdeki güvenlik sorunlarının nedeni bu tür provokatif, tehlikeli faaliyetlerdir" diyerek ekledi:"Çin, egemenliğini ve güvenliğini kararlı bir şekilde korumak için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecek." Çin Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamaları, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nın (USINDOPACOM) geçen haftaki şikayetinin ardından geldi. Casus uçak faaliyeti 'uluslararası hukuka uygun'USINDOPACOM'un iddiasına göre Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 keşif uçağının yolunu kesip yanında uçan Çin J-15 jeti, ardından doğrudan önünde havalanarak ABD uçağını kuyruk türbülansının içinden uçmaya zorladı. Bu manevrayı 'gereksiz yere agresif' olarak niteleyen USINDOPACOM, ABD uçağının ise 'uluslararası hava sahasında... rutin operasyonları... uluslararası hukuka uygun olarak' yürüttüğünü savundu. Pekin-Washington kapışmasıPekin, Güney Çin Denizi'nde yaklaşık 3 milyon kilometrekare büyüklüğündeki bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. Washington ise Güney Çin Denizi'nin seyrüsefer özgürlüğüne sahip uluslararası sulara dahil olduğunu ileri sürerek bölgeye sürekli gönderdiği askeri unsurlarla faaliyetlerde bulunuyor. ABD aynı zamanda Endonezya, Filipinler, Malezya, Brunei, Vietnam ve Tayvan dahil Güney Çin Denizi'nde hak iddia eden diğer ülkelerle bölgesel güvenlik ittifakları inşa ediyor. Çin'in ASEAN mutabakatını Clinton torpillediÇin, 2002'de Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerle 'Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranışlarına İlişkin Bildiri' diye bilinen dönüm noktası niteliğinde bir çerçeve imzalayarak, bu anlaşmazlıkları müzakereler yoluyla çözmeye çalışmıştı. Ancak 2010'da eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın 'Güney Çin Denizi'ndeki seyrüsefer özgürlüğü ve Asya'nın ortak deniz kaynaklarına açık erişimin ABD'nin ulusal çıkarlarına ilişkin meseleler olduğunu' ilan etmesiyle müzakereler sekteye uğramıştı. Britanya ve Avustralya da müdahilWashington'ın 1982 Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne katılmayı reddetmesine rağmen, ABD ile müttefikleri, 'seyrüsefer özgürlüğü' iddiasını küresel sulara sınırsız erişimi sürdürmenin aracına dönüştürdü. Nitekim ABD'nin yanısıra Britanya ve Avustralya da 'seyrüsefer özgürlüğü' misyonları için savaş gemilerini ve uçaklarını Güney Çin Denizi'ne gönderiyor.ABD'den Kuzey Kutbu için aynı taktiklerMoskova, Rusya'nın kuzeyinde buzların erimeye başladığı Arktik sularında Kuzey Denizi Rotası olarak bilinen devasa yeni bir ticaret koridoru oluşturmaya çalışırken, Washington, bu bölge için de benzer taktiklere başvurma çabasında. Ancak Rusya ile ABD arasındaki Kuzey Kutbu sınıfı buzkıranların sayısındaki 50'ye 1 eşitsizlik sebebiyle şimdilik bunu hayata geçirmekte zorlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/cin-ucagindan-abd-kesif-ucagina-pasifikte-agresif-manevra-1071820595.html
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abd, çin, güney çin denizi, abd casus uçağı, savaş uçağı
abd, çin, güney çin denizi, abd casus uçağı, savaş uçağı

ABD'nin 'Casus uçağımızı taciz ettiniz' suçlamasına Çin'den yanıt: Provokatörlüğün kaçınılmaz sonucu

21:26 31.05.2023 (güncellendi: 22:11 31.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/U.S. Indo-Pacific Command@INDOPACOMUSS Makin Island isimli amfibi saldırı gemisindeki Deniz Piyadeleri havada yakıt ikmali operasyonları yürütürken
USS Makin Island isimli amfibi saldırı gemisindeki Deniz Piyadeleri havada yakıt ikmali operasyonları yürütürken - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Fotoğraf : Twitter/U.S. Indo-Pacific Command@INDOPACOM
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Pentagon'un Güney Çin Denizi hava sahasında 'rutin operasyonlar' yürüten ABD casus uçağının Çin Hava Kuvvetleri'ne ait J-16 savaş uçağının 'saldırgan' ve 'profesyonelliğe aykırı' manevralarına maruz kaldığı suçlamasına, Pekin'den yanıt geldi.
ABD'yi Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetleriyle ilgili defalarca uyaran Pekin, Çin savaş uçağının ABD casus uçağını gıdıklamasına Washington'ın 'kışkırtıcı eylemlerinin' neden olduğunu belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Güney Çin Denizi'nde gerilimin tırmanmasından, ABD'nin Çin'e karşı casusluk için uçak gemilerinde konuşlu uçakları kullanmak dahil 'kışkırtıcı ve tehlikeli' askeri keşif faaliyetlerinin sorumlu olduğunu söyledi.
Boeing RC-135V - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
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Çin uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra
03:20
Mao, bugünkü basın toplantısında, "ABD'nin Çin'i yakından takip etmek için uzun vadeli ve sürekli olarak gemi ve uçak göndermesi, Çin'in ulusal egemenliğine ve güvenliğine ciddi zarar veriyor. Denizlerdeki güvenlik sorunlarının nedeni bu tür provokatif, tehlikeli faaliyetlerdir" diyerek ekledi:
"Çin, egemenliğini ve güvenliğini kararlı bir şekilde korumak için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecek."
Çin Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamaları, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nın (USINDOPACOM) geçen haftaki şikayetinin ardından geldi.

Casus uçak faaliyeti 'uluslararası hukuka uygun'

USINDOPACOM'un iddiasına göre Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 keşif uçağının yolunu kesip yanında uçan Çin J-15 jeti, ardından doğrudan önünde havalanarak ABD uçağını kuyruk türbülansının içinden uçmaya zorladı.
Bu manevrayı 'gereksiz yere agresif' olarak niteleyen USINDOPACOM, ABD uçağının ise 'uluslararası hava sahasında... rutin operasyonları... uluslararası hukuka uygun olarak' yürüttüğünü savundu.

Pekin-Washington kapışması

Pekin, Güney Çin Denizi'nde yaklaşık 3 milyon kilometrekare büyüklüğündeki bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. Washington ise Güney Çin Denizi'nin seyrüsefer özgürlüğüne sahip uluslararası sulara dahil olduğunu ileri sürerek bölgeye sürekli gönderdiği askeri unsurlarla faaliyetlerde bulunuyor. ABD aynı zamanda Endonezya, Filipinler, Malezya, Brunei, Vietnam ve Tayvan dahil Güney Çin Denizi'nde hak iddia eden diğer ülkelerle bölgesel güvenlik ittifakları inşa ediyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
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ABD Başkanı Joe Biden, dün Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile 1945 yılında ABD'nin attığı nükleer saldırı düzenlediği Hiroşima kentinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
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USS Gerald R. Ford (CVN-78) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
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