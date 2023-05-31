https://sputniknews.com.tr/20230531/cin-ucagindan-abd-kesif-ucagina-pasifikte-agresif-manevra-1071820595.html

Çin uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra

Çin uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDO-PACOM) Çin'e ait bir J-16 savaş uçağının, Güney Çin Denizi'nde ABD RC-135 keşif uçağına agresif bir manevra... 31.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-31T03:20+0300

2023-05-31T03:20+0300

2023-05-31T03:20+0300

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keşif uçağı

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INDO-PACOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "26 Mayıs 2023 tarihinde, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait bir J-16 savaş uçağı pilotu, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir RC-135 uçağına karşı keşif faaliyeti sırasında gereğinden fazla agresif bir manevra gerçekleştirdi. Çinli pilot, RC-135'in burnunun tam önünden uçarak, ABD uçağının kuyruk türbülansında kalmasına neden oldu" denildi.Açıklamada, ABD RC-135 uçağının, uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında güvenli ve rutin operasyonlar yürüttüğü iddia edildi.ABD'nin, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde, güvenli ve sorumlu bir şekilde uçmaya, gemi yüzdürmeye ve harekat icra etmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, "ABD Hint-Pasifik Müşterek Kuvveti, uluslararası hukuka göre tüm gemi ve uçakların güvenliği konusunda uygun şekilde uluslararası hava sahasında uçmaya devam edecektir. Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin uluslararası hava sahasını güvenli bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak kullanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230530/cin-abdnin-iki-ulke-savunma-bakanlarinin-gorusmesine-yonelik-talebini-reddetti-1071766833.html

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