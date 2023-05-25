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https://sputniknews.com.tr/20230525/cinin-savas-simulasyonu-hipersonik-fuzeler-abdnin-en-guclu-ucak-gemisi-grubunu-batirmaya-muktedir-1071572385.html
Çin'in savaş simülasyonu: Hipersonik füzeler ABD'nin en güçlü uçak gemisi grubunu batırmaya muktedir
Çin'in savaş simülasyonu: Hipersonik füzeler ABD'nin en güçlü uçak gemisi grubunu batırmaya muktedir
Çinli askeri planlamacıların Güney Çin Denizi'nde savaş oyunu simülasyonunun raporu kamuoyuna açıklandı: "Potansiyel bir çatışmada, hipersonik füzelerle yaylım... 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T18:44+0300
2023-05-25T19:42+0300
dünya
abd
çin
çin halk cumhuriyeti
uçak gemisi
çin halk kurtuluş ordusu
destroyer
kruvazör
filo
hipersonik füze
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Hong Kong'da İngilizce yayımlanan South China Morning Post (SCMP) gazetesi, Çin'in ABD'nin 'batmayan' diye nitelenen en üstün savaş gemilerinden oluşan bir filoyla Güney Çin Denizi'nde savaş simülasyonu yaptığını duyurdu. Haberde, Çinli askeri planlamacıların 20 simüle muharebeden 24 hipersonik gemisavar füzesiyle USS Gerald R. Ford'un başını çektiği 6'lı uçakgemisi grubunu 'batırmanın garanti olduğu' sonucuna ulaştığı belirtildi. Habere göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ana savaş oyunları yazılım platformunda yapılan simülasyondan, 'hipersonik silahların ABD filosundaki en güçlü uçak gemisi grubuna felaketi yaşatabileceği' sonucu çıktı. Simülasyonda 'benzersiz güçleri ve ileri teknolojileri' nedeniyle seçilen 6 yüzey gemisinden oluşan bir uçak gemisi grubu kullanıldı: Dünyanın en büyük uçak gemisi, dolayısıyla bugüne dek inşa edilmiş en büyük savaş gemisi olan CVN-78 Gerald R. Ford'a, CG56 Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü San Jacinto ve DDG-103 Arleigh Burke sınıfı Flight IIA tipi 4 güdümlü füze destroyeri eşlik etti. Çin'in Güney Çin Denizi'nde kontrolündeki bir adaya yaklaşmamaları için gönderdiği uyarıları gözardı eden ABD savaş gemileri ateş altında kaldı. Çin Kuzey Üniversitesi'nden Cao Hongsong'un liderliğindeki araştırmacılar, simüle saldırıda ABD gemilerinin her birinin tahrip olduğunu ve sonunda battığını bulguladı. Haberde "Araştırmacılara göre bir zamanlar batmaz olduğu düşünülen Ford uçak gemisi grubu, aslında sadece bir avuç hipersonik füzeyle saldırarak kesinlikle yok edilebilir" denildi. Üstelik Çinli askeri planlamacılar, simülasyon sırasında, uzay tabanlı casus uydulara erişimlerini kesmek ve mevcut hipersonik füzelerin sayısını sınırlamak gibi kendilerine bir takım kısıtlamalar getirdi. Cao'ya göre tatbikatın yürütülmesinde gözetilen temel ilke 'düşmana karşı yumuşak, kendine karşı katı' olmaktı. İlk aşamada, ABD uçak gemisi grubunu deniz tabanlı gözetleme ağıyla tespit edip tanımlayan Çin Halk Kurtuluş Ordusu, hipersonik füzeleri içinden görece daha az güvendiklerinin 8'ini Çin'in güney ve orta bölgelerinden eşzamanlı ateşledi. ABD filosu, bu dalgayı püskürtmek ve bazı füzeleri düşürmekle uğraşırken SM-3 mühimmatını tüketti. Bunun üzerine Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin'in kuzey ve batı bölgelerinden daha isabetli hipersonik füzelerinden 8'ini fırlattı. Bunların 4'ü uçak gemisine odaklanırken, diğerleri destroyerleri hedef aldı.Böylece mavi [ABD] filosundan çoğu destroyer olmak üzere ortalama 4 gemi kurtuldu. Görece daha az isabetli hipersonik füzelerden 6'sıyla son 'temizlik operasyonu', kalan gemilerin de işini bitirdi. Çatışmanın sonucunu etkileyebilecek farklı değişkenlere izin vermek için simülasyon 20 kez çalıştırıldı. Nihayetinde Çin'in stratejisi, 6 yüzey gemisinden ortalama 5.6'sını ortadan kaldırmayı başardı ki, bu, ABD'nin uçakgemisi grubunun tamamen imhası anlamına geliyor.'Güney Çin Denizi'nde provokasyona kalkışmaması için ABD'ye uyarı'Bu ayki simülasyonun raporunun yayımlandığına dikkat çekerek "Çin ordusunun bir ABD uçakgemisi grubuna yönelik simüle edilmiş hipersonik saldırılarının sonuçları ilk kez kamuoyuna açıklandı" diyen SCMP, bunun 'Güney Çin Denizi'nde herhangi bir provokasyona kalkışmaması için Washington'a uyarı' olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Gazetenin görüşünü aktardığı Pekin merkezli bir araştırmacı, "Çin'in askeri yetenekleri ve niyetleri hakkında daha fazla şeffaflık, her iki taraftaki yanlış anlamaları ve yanlış hesaplamaları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu da çatışma riskini azaltmaya yarar" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230524/dunyanin-en-buyuk-ucak-gemisi-nato-uyesi-norvecte-1071516574.html
https://sputniknews.com.tr/20230518/abdli-uzman-patriotun-imhasi-kinjal-fuzelerinin-ozelliklerinden-dolayi-beklenen-bir-seydi--1071278234.html
https://sputniknews.com.tr/20170616/bloomberg-abd-ucak-gemisi-savasacak-yetenekte-degil-1028926981.html
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https://sputniknews.com.tr/20200611/-abdnin-super-ucak-gemisi-uss-gerald-ford-testler-sirasinda-yeniden-arizalandi-1042227826.html
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abd, çin, çin halk cumhuriyeti, uçak gemisi, çin halk kurtuluş ordusu, destroyer, kruvazör, filo, hipersonik füze, hipersonik silah
abd, çin, çin halk cumhuriyeti, uçak gemisi, çin halk kurtuluş ordusu, destroyer, kruvazör, filo, hipersonik füze, hipersonik silah

Çin'in savaş simülasyonu: Hipersonik füzeler ABD'nin en güçlü uçak gemisi grubunu batırmaya muktedir

18:44 25.05.2023 (güncellendi: 19:42 25.05.2023)
© AFP 2023 / MC2 RIDGE LEONIUSS Gerald R. Ford (CVN-78)
USS Gerald R. Ford (CVN-78) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / MC2 RIDGE LEONI
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Çinli askeri planlamacıların Güney Çin Denizi'nde savaş oyunu simülasyonunun raporu kamuoyuna açıklandı: "Potansiyel bir çatışmada, hipersonik füzelerle yaylım ateşinin ABD ordusunun en güçlü uçak gemisi grubunu batırması garanti."
Hong Kong'da İngilizce yayımlanan South China Morning Post (SCMP) gazetesi, Çin'in ABD'nin 'batmayan' diye nitelenen en üstün savaş gemilerinden oluşan bir filoyla Güney Çin Denizi'nde savaş simülasyonu yaptığını duyurdu. Haberde, Çinli askeri planlamacıların 20 simüle muharebeden 24 hipersonik gemisavar füzesiyle USS Gerald R. Ford'un başını çektiği 6'lı uçakgemisi grubunu 'batırmanın garanti olduğu' sonucuna ulaştığı belirtildi.
Habere göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ana savaş oyunları yazılım platformunda yapılan simülasyondan, 'hipersonik silahların ABD filosundaki en güçlü uçak gemisi grubuna felaketi yaşatabileceği' sonucu çıktı.
Simülasyonda 'benzersiz güçleri ve ileri teknolojileri' nedeniyle seçilen 6 yüzey gemisinden oluşan bir uçak gemisi grubu kullanıldı: Dünyanın en büyük uçak gemisi, dolayısıyla bugüne dek inşa edilmiş en büyük savaş gemisi olan CVN-78 Gerald R. Ford'a, CG56 Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü San Jacinto ve DDG-103 Arleigh Burke sınıfı Flight IIA tipi 4 güdümlü füze destroyeri eşlik etti.
Çin'in Güney Çin Denizi'nde kontrolündeki bir adaya yaklaşmamaları için gönderdiği uyarıları gözardı eden ABD savaş gemileri ateş altında kaldı. Çin Kuzey Üniversitesi'nden Cao Hongsong'un liderliğindeki araştırmacılar, simüle saldırıda ABD gemilerinin her birinin tahrip olduğunu ve sonunda battığını bulguladı. Haberde "Araştırmacılara göre bir zamanlar batmaz olduğu düşünülen Ford uçak gemisi grubu, aslında sadece bir avuç hipersonik füzeyle saldırarak kesinlikle yok edilebilir" denildi.
Dünyanın en büyük uçak gemisi, NATO üyesi Norveç'te - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
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Dünyanın en büyük uçak gemisi, NATO üyesi Norveç'te
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Üstelik Çinli askeri planlamacılar, simülasyon sırasında, uzay tabanlı casus uydulara erişimlerini kesmek ve mevcut hipersonik füzelerin sayısını sınırlamak gibi kendilerine bir takım kısıtlamalar getirdi. Cao'ya göre tatbikatın yürütülmesinde gözetilen temel ilke 'düşmana karşı yumuşak, kendine karşı katı' olmaktı.
İlk aşamada, ABD uçak gemisi grubunu deniz tabanlı gözetleme ağıyla tespit edip tanımlayan Çin Halk Kurtuluş Ordusu, hipersonik füzeleri içinden görece daha az güvendiklerinin 8'ini Çin'in güney ve orta bölgelerinden eşzamanlı ateşledi. ABD filosu, bu dalgayı püskürtmek ve bazı füzeleri düşürmekle uğraşırken SM-3 mühimmatını tüketti.
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
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ABD’li uzman: Patriot’un imhası Kinjal füzelerinin özelliklerinden dolayı beklenen bir şeydi
18 Mayıs, 21:59
Bunun üzerine Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin'in kuzey ve batı bölgelerinden daha isabetli hipersonik füzelerinden 8'ini fırlattı. Bunların 4'ü uçak gemisine odaklanırken, diğerleri destroyerleri hedef aldı.
Böylece mavi [ABD] filosundan çoğu destroyer olmak üzere ortalama 4 gemi kurtuldu. Görece daha az isabetli hipersonik füzelerden 6'sıyla son 'temizlik operasyonu', kalan gemilerin de işini bitirdi.
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Çatışmanın sonucunu etkileyebilecek farklı değişkenlere izin vermek için simülasyon 20 kez çalıştırıldı.
Nihayetinde Çin'in stratejisi, 6 yüzey gemisinden ortalama 5.6'sını ortadan kaldırmayı başardı ki, bu, ABD'nin uçakgemisi grubunun tamamen imhası anlamına geliyor.
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'Güney Çin Denizi'nde provokasyona kalkışmaması için ABD'ye uyarı'

Bu ayki simülasyonun raporunun yayımlandığına dikkat çekerek "Çin ordusunun bir ABD uçakgemisi grubuna yönelik simüle edilmiş hipersonik saldırılarının sonuçları ilk kez kamuoyuna açıklandı" diyen SCMP, bunun 'Güney Çin Denizi'nde herhangi bir provokasyona kalkışmaması için Washington'a uyarı' olarak görülmesi gerektiğini belirtti.
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Gazetenin görüşünü aktardığı Pekin merkezli bir araştırmacı, "Çin'in askeri yetenekleri ve niyetleri hakkında daha fazla şeffaflık, her iki taraftaki yanlış anlamaları ve yanlış hesaplamaları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu da çatışma riskini azaltmaya yarar" dedi.
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