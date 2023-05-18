https://sputniknews.com.tr/20230518/abdli-uzman-patriotun-imhasi-kinjal-fuzelerinin-ozelliklerinden-dolayi-beklenen-bir-seydi--1071278234.html

ABD’li uzman: Patriot’un imhası Kinjal füzelerinin özelliklerinden dolayı beklenen bir şeydi

ABD’li uzman: Patriot’un imhası Kinjal füzelerinin özelliklerinden dolayı beklenen bir şeydi

ABD’li askeri uzman Rogovei, Kiev'de konuşlu Patriot hava savunma sisteminin imha edilmesinin Kinjal füzelerinin özelliklerinden dolayı beklenen bir şey... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T21:59+0300

2023-05-18T21:59+0300

2023-05-18T21:59+0300

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ABD’li askeri uzman Tyler Rogovei, War Zone için kaleme aldığı makalede Kiev'de konuşlu Patriot hava savunma sisteminin Kinjal balistik füzeleriyle imha edilmesinin, bu Rus silahının yüksek teknik özellikleri nedeniyle beklenen bir şey olduğunu belirtti.Rogovei, “Patriot sistemine düşman ateşiyle hasar verme veya yok etme olasılığı sürpriz olmamalı. Bu bataryalara başarılı bir şekilde saldırmak için en iyi konvansiyonel silah havadan fırlatılan Kinjal balistik füzeleri. Bunlar özellikle daha üst düzey füze savunmasını delmek için tasarlandı” ifadelerini kullandı.Rogowei, bu tür hava savunma sistemlerinin her halükarda, tespit edilmesi ve coğrafi konumunun kolayca belirlenmesine imkan veren güçlü bir elektromanyetik sinyal yayan radarları nedeniyle saldırıya uğramasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.Patriot'un en ‘çevik’ modifikasyonunun bile oldukça durağan ve hareket etmesinin biraz zaman aldığına dikkat çeken uzman, “Bu bataryaların füzeleri bir mıknatıs gibi çekeceğine dair hiçbir şüphe yoktu” diye ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs’ta Kinjal hipersonik füzelerle yapılan saldırı sonucu Kiev’de konuşlu olan ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminin çok işlevli radarı ve 5 fırlatma aracının imha edildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230518/avrupada-patriotlar-hedef-haline-geldi-1071277638.html

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