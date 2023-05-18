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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/avrupada-patriotlar-hedef-haline-geldi-1071277638.html
Avrupa'da Patriot’lar hedef haline geldi
Avrupa'da Patriot’lar hedef haline geldi
Rus ordusunun Ukrayna'daki saldırısının ardından ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri Avrupa'da hedef haline geldi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T21:49+0300
2023-05-18T21:49+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
patriot
füze
kinjal
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Avusturya’da yayın yapan Express portalı okurları, Ukrayna'da Amerikan Patriot hava savunma sisteminin Rus hipersonik füzesi Kinjal tarafından imha edilmesiyle ilgili habere yaptıkları yorumlarda, ABD'nin başarısızlığının Amerikan yapımı hava savunma sistemlerine olan talebi azaltabileceğini dile getirdi.Pek çok yorumcu, Batı medyasının, hava savunma sisteminin saldırıda ‘hafif hasar gördüğünü’ ileri sürerek Rus güçlerinin verdiği zararın ‘önemsiz’ olduğunu göstermeye çalıştığını fark etti.Yorumlardan bazıları şöyle:56. Breitengrad: "Peki, saniyede 4000 metre hızla uçan füzenin ‘dokunduğu’ hava savunma sistemi sadece ‘hasar’ mı gördü? İnternette ‘Kinjal’ füzesinin nasıl çalıştığına dair videoyu izleyebilirsiniz, çarpma bölgesinde kırıntılardan başka bir şey kalmamış.”Fakt: “Birkaç yıl önce Foreign Policy'de yayınlanan bir makalede, Patriot'un tam bir çöp olduğu ifade edilmişti.”Andrew: “Patriot mürettebatı, iki şey arasındaki farkı kendi deneyimlerinden öğrenmek durumunda kaldı. Küçük İsrail'e fırlatılan mutfağa monte edilmiş Filistin’in Katyuşa füzelerini vurmak bir şeydir, hipersonik Kinjal’ı vurmak başka bir şey.”Eine Fabrik namens August Bebel: “Amerikalılar yine suya oturdu. Onların çok övülen ve çok pahalı ‘süper silahlarının’ Rus füzelerine karşı işe yaramadığı görüldü. Çin, Türkiye ve Hindistan'ın ABD'den Patriot değil de Rusya'dan S-400 almasına şaşırmamalı, bu daha başlangıç. Yakında ABD silah pazarındaki payını Rusya ve Çin’e bırakacak.”Don: “Patriot üçüncü sınıf bir sistem, çok pahalı ve Rus uçaklarına karşı etkisiz. Yani işe yaramaz! Şehirlerinin yarısını Patriotlara kurban veren Suudiler şimdi S-300 ve S-400'ler sipariş ediyor. Şaşırdınız mı?”Salı günü Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin konuşlanma noktalarına ve Batı ülkelerinden tedarik edilen mühimmat, silah ve teçhizatın depolandığı yerleri yoğun bir biçimde vurduğu, özellikle Kinjal hipersonik füze sistemiyle Kiev’de konuşlandırılmış ABD yapımı Patriot füze savunma sistemini imha ettiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230517/izvestiya-patriot-sistemi-rus-kinjal-fuzesini-32-fuze-ile-vurmaya-calisti-ama-iskaladi-1071207611.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, patriot, füze, kinjal
rusya, rusya savunma bakanlığı, patriot, füze, kinjal

Avrupa'da Patriot’lar hedef haline geldi

21:49 18.05.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
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Rus ordusunun Ukrayna'daki saldırısının ardından ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri Avrupa'da hedef haline geldi.
Avusturya’da yayın yapan Express portalı okurları, Ukrayna'da Amerikan Patriot hava savunma sisteminin Rus hipersonik füzesi Kinjal tarafından imha edilmesiyle ilgili habere yaptıkları yorumlarda, ABD'nin başarısızlığının Amerikan yapımı hava savunma sistemlerine olan talebi azaltabileceğini dile getirdi.
Pek çok yorumcu, Batı medyasının, hava savunma sisteminin saldırıda ‘hafif hasar gördüğünü’ ileri sürerek Rus güçlerinin verdiği zararın ‘önemsiz’ olduğunu göstermeye çalıştığını fark etti.
Yorumlardan bazıları şöyle:
56. Breitengrad: "Peki, saniyede 4000 metre hızla uçan füzenin ‘dokunduğu’ hava savunma sistemi sadece ‘hasar’ mı gördü? İnternette ‘Kinjal’ füzesinin nasıl çalıştığına dair videoyu izleyebilirsiniz, çarpma bölgesinde kırıntılardan başka bir şey kalmamış.”
Fakt: “Birkaç yıl önce Foreign Policy'de yayınlanan bir makalede, Patriot'un tam bir çöp olduğu ifade edilmişti.”
Andrew: “Patriot mürettebatı, iki şey arasındaki farkı kendi deneyimlerinden öğrenmek durumunda kaldı. Küçük İsrail'e fırlatılan mutfağa monte edilmiş Filistin’in Katyuşa füzelerini vurmak bir şeydir, hipersonik Kinjal’ı vurmak başka bir şey.”
Eine Fabrik namens August Bebel: “Amerikalılar yine suya oturdu. Onların çok övülen ve çok pahalı ‘süper silahlarının’ Rus füzelerine karşı işe yaramadığı görüldü. Çin, Türkiye ve Hindistan'ın ABD'den Patriot değil de Rusya'dan S-400 almasına şaşırmamalı, bu daha başlangıç. Yakında ABD silah pazarındaki payını Rusya ve Çin’e bırakacak.”
Don: “Patriot üçüncü sınıf bir sistem, çok pahalı ve Rus uçaklarına karşı etkisiz. Yani işe yaramaz! Şehirlerinin yarısını Patriotlara kurban veren Suudiler şimdi S-300 ve S-400'ler sipariş ediyor. Şaşırdınız mı?”
Salı günü Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin konuşlanma noktalarına ve Batı ülkelerinden tedarik edilen mühimmat, silah ve teçhizatın depolandığı yerleri yoğun bir biçimde vurduğu, özellikle Kinjal hipersonik füze sistemiyle Kiev’de konuşlandırılmış ABD yapımı Patriot füze savunma sistemini imha ettiğini duyurmuştu.
Rusya, Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki gemilerinden Kinjal sistemleriyle füze atışı yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
Ukrayna krizi
İzvestiya: Patriot sistemi, Rus Kinjal füzesini 32 füze ile vurmaya çalıştı ama ıskaladı
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