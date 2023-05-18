https://sputniknews.com.tr/20230518/avrupada-patriotlar-hedef-haline-geldi-1071277638.html

Avrupa'da Patriot’lar hedef haline geldi

Avrupa'da Patriot’lar hedef haline geldi

Rus ordusunun Ukrayna'daki saldırısının ardından ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleri Avrupa'da hedef haline geldi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T21:49+0300

2023-05-18T21:49+0300

2023-05-18T21:49+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

patriot

füze

kinjal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/15/1063680273_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_48a9e099c8bfd6435e4d8606956c4136.jpg

Avusturya’da yayın yapan Express portalı okurları, Ukrayna'da Amerikan Patriot hava savunma sisteminin Rus hipersonik füzesi Kinjal tarafından imha edilmesiyle ilgili habere yaptıkları yorumlarda, ABD'nin başarısızlığının Amerikan yapımı hava savunma sistemlerine olan talebi azaltabileceğini dile getirdi.Pek çok yorumcu, Batı medyasının, hava savunma sisteminin saldırıda ‘hafif hasar gördüğünü’ ileri sürerek Rus güçlerinin verdiği zararın ‘önemsiz’ olduğunu göstermeye çalıştığını fark etti.Yorumlardan bazıları şöyle:56. Breitengrad: "Peki, saniyede 4000 metre hızla uçan füzenin ‘dokunduğu’ hava savunma sistemi sadece ‘hasar’ mı gördü? İnternette ‘Kinjal’ füzesinin nasıl çalıştığına dair videoyu izleyebilirsiniz, çarpma bölgesinde kırıntılardan başka bir şey kalmamış.”Fakt: “Birkaç yıl önce Foreign Policy'de yayınlanan bir makalede, Patriot'un tam bir çöp olduğu ifade edilmişti.”Andrew: “Patriot mürettebatı, iki şey arasındaki farkı kendi deneyimlerinden öğrenmek durumunda kaldı. Küçük İsrail'e fırlatılan mutfağa monte edilmiş Filistin’in Katyuşa füzelerini vurmak bir şeydir, hipersonik Kinjal’ı vurmak başka bir şey.”Eine Fabrik namens August Bebel: “Amerikalılar yine suya oturdu. Onların çok övülen ve çok pahalı ‘süper silahlarının’ Rus füzelerine karşı işe yaramadığı görüldü. Çin, Türkiye ve Hindistan'ın ABD'den Patriot değil de Rusya'dan S-400 almasına şaşırmamalı, bu daha başlangıç. Yakında ABD silah pazarındaki payını Rusya ve Çin’e bırakacak.”Don: “Patriot üçüncü sınıf bir sistem, çok pahalı ve Rus uçaklarına karşı etkisiz. Yani işe yaramaz! Şehirlerinin yarısını Patriotlara kurban veren Suudiler şimdi S-300 ve S-400'ler sipariş ediyor. Şaşırdınız mı?”Salı günü Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin konuşlanma noktalarına ve Batı ülkelerinden tedarik edilen mühimmat, silah ve teçhizatın depolandığı yerleri yoğun bir biçimde vurduğu, özellikle Kinjal hipersonik füze sistemiyle Kiev’de konuşlandırılmış ABD yapımı Patriot füze savunma sistemini imha ettiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230517/izvestiya-patriot-sistemi-rus-kinjal-fuzesini-32-fuze-ile-vurmaya-calisti-ama-iskaladi-1071207611.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, patriot, füze, kinjal