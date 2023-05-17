https://sputniknews.com.tr/20230517/izvestiya-patriot-sistemi-rus-kinjal-fuzesini-32-fuze-ile-vurmaya-calisti-ama-iskaladi-1071207611.html
İzvestiya: Patriot sistemi, Rus Kinjal füzesini 32 füze ile vurmaya çalıştı ama ıskaladı
İzvestiya: Patriot sistemi, Rus Kinjal füzesini 32 füze ile vurmaya çalıştı ama ıskaladı
Rus İzvestiya gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna’ya teslim edilen Patriot füze savunma sisteminin Rus Kinjal füzesini 32 füze ile vurmaya çalıştığı fakat... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T12:17+0300
2023-05-17T12:17+0300
2023-05-17T12:17+0300
ukrayna krizi
izvestiya
patriot
kinjal
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İzvestiya’ya konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Ukrayna'ya teslim edilen ABD yapımı Patriot uçaksavar füze sisteminin Rus hipersonik Kinjal füzesini vurmak için tüm mühimmatını kullandığını söyledi.Sekiz fırlatma rampasından toplam 32 füzenin kullanıldığı bilgisini veren Leonkov, açılan ateşin yoğunluğuna rağmen Kinjal füzesinin sistemin ‘kalbi’ olarak kabul edilen radar istasyonunu ve kontrol merkezini imha ettiğini vurguladı.Gazeteye konuşan diğer kaynaklar ise Patriot’un yanı sıra farklı uçaksavar sistemlerinin bulunduğu birkaç mevzinin daha imha edildiğini anlattı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Mayıs gecesi hava savunma güçlerinin ateşlenen 18 füzenin 18’nin de düşürüldüğünü açıklamıştı.Rus ordusu dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki askeri tesisleri yüksek hassasiyetli silahlarla vurdu. Ardından ABD, saldırı sonucunda Patriot füze savunma sisteminin arızalandığını kabul etti. CNN televizyonunun haberine göre Washington hala verilen hasarın boyutlarını değerlendiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/kinjal-fuzelerini-tasiyan-mig-31k-jeti-kievde-abd-yapimi-patriotu-havada-pusu-kurarak-imha-etti-1071206937.html
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izvestiya, patriot, kinjal
izvestiya, patriot, kinjal
İzvestiya: Patriot sistemi, Rus Kinjal füzesini 32 füze ile vurmaya çalıştı ama ıskaladı
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Rus İzvestiya gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna’ya teslim edilen Patriot füze savunma sisteminin Rus Kinjal füzesini 32 füze ile vurmaya çalıştığı fakat başaramadığı aktarıldı.
İzvestiya’ya konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Ukrayna'ya teslim edilen ABD yapımı Patriot uçaksavar füze sisteminin Rus hipersonik Kinjal füzesini vurmak için tüm mühimmatını kullandığını söyledi.
Sekiz fırlatma rampasından toplam 32 füzenin kullanıldığı bilgisini veren Leonkov, açılan ateşin yoğunluğuna rağmen Kinjal füzesinin sistemin ‘kalbi’ olarak kabul edilen radar istasyonunu ve kontrol merkezini imha ettiğini vurguladı.
Gazeteye konuşan diğer kaynaklar ise Patriot’un yanı sıra farklı uçaksavar sistemlerinin bulunduğu birkaç mevzinin daha imha edildiğini anlattı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Mayıs gecesi hava savunma güçlerinin ateşlenen 18 füzenin 18’nin de düşürüldüğünü açıklamıştı.
Rus ordusu dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki askeri tesisleri yüksek hassasiyetli silahlarla vurdu. Ardından ABD, saldırı sonucunda Patriot füze savunma sisteminin arızalandığını kabul etti. CNN televizyonunun haberine göre Washington hala verilen hasarın boyutlarını değerlendiriyor.