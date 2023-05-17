https://sputniknews.com.tr/20230517/kinjal-fuzelerini-tasiyan-mig-31k-jeti-kievde-abd-yapimi-patriotu-havada-pusu-kurarak-imha-etti-1071206937.html

‘Kinjal füzelerini taşıyan MiG-31K jeti, Kiev'de ABD yapımı Patriot’u havada pusu kurarak imha etti’

‘Kinjal füzelerini taşıyan MiG-31K jeti, Kiev'de ABD yapımı Patriot’u havada pusu kurarak imha etti’

Hipersonik Kinjal füzelerini taşıyan bir Rus MiG-31K uçağının, Kiev'de ABD yapımı Patriot füze savunma sistemini havada pusu kurarak imha ettiği öğrenildi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T12:01+0300

2023-05-17T12:01+0300

2023-05-17T12:01+0300

ukrayna krizi

kinjal

kinjal hipersonik füze sistemleri

rusya

kiev

ukrayna

patriot

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Konuya yakın bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre Rus MiG-31K uçağı, Kiev'de konuşlanmış bir ABD yapımı Patriot füze savunma sistemini havada pusu kurarak Kinjal füzesi ile imha etti.Kaynak, “Aslında, Kinjal’ın hızı nedeniyle ABD’nin füze savunma sistemleri aniden havada pusu kurularak vuruldu, düşmanın muharebe birimleri, uçaksavar sistemlerini korumak için hiçbir şey yapamadı” diye konuştu.Kinjal füzelerinin hız özelliklerinin Ukrayna topraklarındaki askeri tesislere birkaç dakika içinde ulaşmalarına imkan tanıdığını anlatan kaynak, bu nedenle Patriot füze savunma sistemleri gibi hedeflerin ateş ettikten sonra konumlarını değiştirmeye ya da ateşleme düzeneklerine yeni füzeleri yerleştirmeye yetişemediklerini vurguladı.Rusya Savunma Bakanlığı, dün Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri tesisleri yüksek hassasiyetli silahlarla yoğun bir biçimde vurduğunu, bu arada Kinjal hipersonik füze sistemi kullanılarak Kiev’de konuşlandırılmış bir ABD yapımı Patriot füze savunma sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.Aynı gün Ukrayna’nın başkentinde çekilen, Rus füzelerinin saldırısını püskürtmeye çalışan ABD yapımı Patriot uçaksavar sistemlerinin çalışmasını görüntüleyen videolar paylaşılmıştı. Bazı görüntülerde, Amerikan hava savunma sistemlerinin füzeleri ateşledikten birkaç dakika sonra, bulundukları yerde güçlü bir patlama olduğu görülmüştü.

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kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri, rusya, kiev, ukrayna, patriot