https://sputniknews.com.tr/20230524/dunyanin-en-buyuk-ucak-gemisi-nato-uyesi-norvecte-1071516574.html

Dünyanın en büyük uçak gemisi, NATO üyesi Norveç'te

Dünyanın en büyük uçak gemisi, NATO üyesi Norveç'te

ABD'nin uçak gemisi, NATO üyesi Norveç'in başkenti Oslo'ya ulaştı. 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T16:16+0300

2023-05-24T16:16+0300

2023-05-24T16:16+0300

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Norveç Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait uçak gemisi USS Gerald Ford'un, Oslo fiyordunda demirlediği ifade edildi.Açıklamada, geminin gelişine ilişkin "En önemli müttefikimiz ABD ile işbirliğini daha da geliştirmek ve daha yakından çalışmak için eşsiz bir fırsat sundu" değerlendirmesinde bulunuldu.Bölgedeki tüm gemilere, uçak gemisinden 500 metre uzak durması uyarısında bulunulan açıklamada, nükleer reaktörle çalışan uçak gemisinin bulunduğu alanın "uçuşa yasak bölge" ilan edildiği kaydedildi.Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford'un bir hafta Oslo'da kalacağı, daha sonra da NATO üyesi Norveç ile ortak tatbikata katılacağı öğrenildi.Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği ise bu tarz güç gösterilerinin 'mantıksız ve zararlı' olduğunu belirtti.

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