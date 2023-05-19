https://sputniknews.com.tr/20230519/biden-japonya-basbakani-ile-hirosimada-gorustu-gerekirse-nukleer-silahlarla-savunuruz-1071285605.html

Biden, Japonya Başbakanı ile Hiroşima'da görüştü: 'Gerekirse nükleer silahlarla savunuruz'

Biden, Japonya Başbakanı ile Hiroşima'da görüştü: 'Gerekirse nükleer silahlarla savunuruz'

ABD Başkanı Joe Biden ile Japonya Başbakanı Fumio Kişida arasında gerçekleşen görüşmenin yayınlanan sonuç bildirisinde Washington yönetiminin gerekirse... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T01:00+0300

2023-05-19T01:00+0300

2023-05-19T01:00+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, dün Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile 1945 yılında ABD'nin attığı nükleer saldırı düzenlediği Hiroşima kentinde bir araya geldi.Görüşmenin Japon Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sonuç bildirisinde "Başkan Biden, ABD'nin Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Anlaşması çerçevesinde Japonya'nın savunmasına olan bağlılığını yineleyerek, ülkeyi nükleer silahlar da dahil olmak üzere tüm imkanlarla desteklediğini belirtti" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, ikilinin ayrıca 'ABD'nin genişletilmiş caydırıcılığının Japonya'nın güvenliğinin yanı sıra bölgenin barış ve istikrarının tesis edilmesinde oynadığı kritik rolü ve Tokyo'nun geliştirilmiş savunma kabiliyetlerini bir kez daha teyit ettiği' kaydedildi.Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan işgal yetkilileri tarafından yazılan anayasası, ülkenin ordusunu kendini savunma gücüyle sınırlıyor.Washington son dönemde yükselen Çin 'tehdidini' gerekçe göstererek Tokyo'yu yeniden silahlanmaya teşvik etmeye başladı.Çin'e karşı birlik mesajıBiden ile Kişida, 'ortak güçlükler karşısında Çin ile işbirliği yapmanın' önemi konusunda mutabık kaldılar ancak ABD'nin Pekin'in Tayvan'ı 'işgal etmeyi' planladığı iddialarına gönderme yaparak 'Hint-Pasifik bölgesinde, özellikle de Doğu Asya'da statükoyu güç kullanarak değiştirmeye yönelik herhangi bir tek taraflı girişime' müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.Bildiriye göre ABD ve Japon liderleri Ukrayna'ya 'güçlü destek' ve güney yarımküredeki ülkelerle ilişkilerin ve onlara desteğin önemi' konularında da aynı görüşü paylaştı.Bir saat süren görüşmede Japonya Başbakanı, ABD ile müttefikliğin 'Hint-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarın temel taşı' olduğunu söylerken, Biden da iki ülkenin 'temel değerleri' paylaştığını savundu.Biden'dan bir gaf dahaÖte yandan toplantının başında Biden, Kişida'ya yanlışlıkla 'Sayın Başkan' diye hitap etti. Ülkede devlet başkanlığı sıfatı resmi olarak imparatora ait.

https://sputniknews.com.tr/20230518/biden-g7de-abdnin-hirosimada-nukleer-silah-kullanmasindan-dolayi-ozur-dilemeyecek-1071253369.html

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