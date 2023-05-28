Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması: Sandıklar kapandı, oy sayım işlemi başladı

Abone ol

Cumhurbaşkanı Seçimi’nde 14 Mayıs’taki ilk turda adayların yüzde 50 barajını geçememesi üzerine bugün ikinci tur oylama yapıldı. Yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy verdi. Sandıklar 17.00'de kapandı. 18.00'e kadar seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. 18.00-21.00 arasında da YSK'nın vereceği haberler yayımlanabilecek.