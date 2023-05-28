https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-secimi-ikinci-tur-oylamasi-sandiklar-kapandi-oy-sayim-islemi-basladi-1071688506.html
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması: Sandıklar kapandı, oy sayım işlemi başladı
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması: Sandıklar kapandı, oy sayım işlemi başladı
Cumhurbaşkanı Seçimi’nde 14 Mayıs’taki ilk turda adayların yüzde 50 barajını geçememesi üzerine bugün ikinci tur oylama yapıldı. Yurt içinde 60 milyondan fazla... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T17:00+0300
2023-05-28T17:00+0300
2023-05-28T17:00+0300
2023 türkiye seçimleri
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
chp
ak parti
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, ak parti, новый онлайн для белой редактуры
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, ak parti, новый онлайн для белой редактуры
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması: Sandıklar kapandı, oy sayım işlemi başladı Abone ol
Cumhurbaşkanı Seçimi’nde 14 Mayıs’taki ilk turda adayların yüzde 50 barajını geçememesi üzerine bugün ikinci tur oylama yapıldı. Yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy verdi. Sandıklar 17.00'de kapandı. 18.00'e kadar seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. 18.00-21.00 arasında da YSK'nın vereceği haberler yayımlanabilecek.