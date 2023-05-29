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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230529/erdogan-bestepede-konusuyor-1071709471.html
Erdoğan Beştepe'de konuştu: 85 milyon kazandı
Erdoğan Beştepe'de konuştu: 85 milyon kazandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde halka hitap etti. Erdoğan, "Buradan aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T00:01+0300
2023-05-29T01:32+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
vladimir putin
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde sandıkların yüzde 99,32’sinin açıldığını ve Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazandığını duyurdu. Erdoğan'ın balkon konuşması sırasında sahnede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Sinan Oğan da yer aldı.Erdoğan'ın Beştepe'de yaptığı balkon konuşmasından öne çıkanlar şöyle:* Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu millet sevilmez mi? Kandil'dekiler sevmez, onların uzantıları sevmez ama biz severiz. Resmi rakam, 320 bin kişi şu anda burada. Sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz.* Seçim kayda değer bir sıkıntı, sorun yaşanmadan tamamlandı. Gayriresmi sonuçlara göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizlere tevdi etti. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partiden, hangi adaydan kullanmış olursa olsun yurt içinde ve yurt dışında sandık başına giderek iradesine sahip çıkan her vatandaşıma teşekkür ediyorum.'Kazanan Türkiye'dir'* Seçimin ilk turunda milletimiz TBMM çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasama tercihini zaten ortaya koymuştu. Bugün yürütmedeki tercihi de kesinleşti. Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri var. Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir.* Biz her fırsatta kazandığımızda ülkemizde kimse kaybetmeyecek demiştik. Yine aynı şekilde biz kazandığımızda tek kaybeden ülkemizle ilgili kirli senaryoların sahipleri ile onların aparatları olan terör örgütleri ve tefeciler olacak demiştik. Buradan aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı laf olsun diye değil, tüm kalbimizle yapıyoruz.* Ben hesap uzmanı değilim ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var. 2018'de CHP vekil sayısı 146'ydı. 2023'te vekil sayısı 169. Bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere 40 tane vekil verdi. Sayı 129'a düştü 146'dan. Herhalde 129 büyüktür diyemezsiniz. Kandil'dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimi ile haydi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor. 17 vekil düşmüş durumda. 'Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın'* Eğer Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyordu. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. Sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira bizim iktidarımızda adalet mülkün esasıdır bu değiştirilemez.* Türkiye'nin son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar, üzerinde oynanan tüm oyunlar, sırtına saplanan tüm hançerler bugünü engellemek içindir. Alman dergileri, Fransız dergileri, İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı? İşte onlar da kaybettiler. Aylardır karşımızda kurulan ittifakları gördünüz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu gördünüz.* Başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Bu millet, mayasının ne kadar sağlam, basiretinin ne kadar güçlü olduğunu yaşadığı her badirede tekrar tekrar ispatlamıştır. Bundan dolayıdır ki, Türk Milleti'nin asla zafiyetini yakalama gibi gayretin içine girenler yine kaybedeceklerdir.* Seçimler bittiğine göre artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tamamıyla tahsis edeceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir.* Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır.* Şu anda faiz 8.5'a indirildi. Göreceksiniz enflasyon da inecek. Onlar IMF'in kapısında nöbet tutarlar. Davos'ta IMF Başkanı'yla görüşüyoruz, o zaman 23,5 milyar dolar borcumuz var. Sen taksitlerini alıyor musun, o zaman Türkiye'ye müdahale edemezsin. 2013'e kadar Türkiye'nin borçlarını ödedik sonrada bizim IMF'le işimiz bitti.* Doğalgazı bulduk, mayıs ayında ücretsiz yaptık. Bir yıl boyunca ayda 25 metreküp doğalgazı vatandaşımıza ücretsiz vereceğiz. Gabar'da petrol çıktı. Türkiye küresel dengede hak ettiği yeri alacak.* Güven ve istikrar bu 2 kavram çok önemli. Bununla yola devam edeceğiz. Güçlü bir ekonomiyi bu 2 kavram üzerine kuracağız.* Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladık.* Türkiye'nin hub konumunu daha da güçlendireceğiz. Nitekim Sayın Putin, Türkiye'nin yani Trakya'nın hub bölgesi olması konusunu bu tebrik mesajında yine tekrar etti.* Önümüzdeki dönemin her anını Türkiye Yüzyılına yakışır eser ve hizmetlerle değerlendireceğiz. Yarın 570. yıl dönümüne kavuşacağımız İstanbul'ın fethi, bir çağı açıp yeni bir çağı kapatmıştır. Yarın bu fetih İstanbulumuzda kutlanacak. Sizlerle iftihar ediyorum, inanıyorum, güveniyorum. Bu seçimleri giriş kapısı olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı olarak tarihe böyle bir dönüm noktası olarak geçecektir. Türkiye bize, biz de milletimize emanetiz demiştik. Emanete sahip çıktığınız için şükranlarımı sunuyorum. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun!
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recep tayyip erdoğan, seçim, vladimir putin
recep tayyip erdoğan, seçim, vladimir putin

Erdoğan Beştepe'de konuştu: 85 milyon kazandı

00:01 29.05.2023 (güncellendi: 01:32 29.05.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde halka hitap etti. Erdoğan, "Buradan aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde sandıkların yüzde 99,32’sinin açıldığını ve Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazandığını duyurdu. Erdoğan'ın balkon konuşması sırasında sahnede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Sinan Oğan da yer aldı.
Erdoğan'ın Beştepe'de yaptığı balkon konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
* Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu millet sevilmez mi? Kandil'dekiler sevmez, onların uzantıları sevmez ama biz severiz. Resmi rakam, 320 bin kişi şu anda burada. Sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz.
* Seçim kayda değer bir sıkıntı, sorun yaşanmadan tamamlandı. Gayriresmi sonuçlara göre milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizlere tevdi etti. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partiden, hangi adaydan kullanmış olursa olsun yurt içinde ve yurt dışında sandık başına giderek iradesine sahip çıkan her vatandaşıma teşekkür ediyorum.

'Kazanan Türkiye'dir'

* Seçimin ilk turunda milletimiz TBMM çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasama tercihini zaten ortaya koymuştu. Bugün yürütmedeki tercihi de kesinleşti. Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri var. Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir.
* Biz her fırsatta kazandığımızda ülkemizde kimse kaybetmeyecek demiştik. Yine aynı şekilde biz kazandığımızda tek kaybeden ülkemizle ilgili kirli senaryoların sahipleri ile onların aparatları olan terör örgütleri ve tefeciler olacak demiştik. Buradan aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı laf olsun diye değil, tüm kalbimizle yapıyoruz.
* Ben hesap uzmanı değilim ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var. 2018'de CHP vekil sayısı 146'ydı. 2023'te vekil sayısı 169. Bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere 40 tane vekil verdi. Sayı 129'a düştü 146'dan. Herhalde 129 büyüktür diyemezsiniz. Kandil'dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimi ile haydi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor. 17 vekil düşmüş durumda.

'Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın'

* Eğer Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyordu. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. Sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira bizim iktidarımızda adalet mülkün esasıdır bu değiştirilemez.
* Türkiye'nin son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar, üzerinde oynanan tüm oyunlar, sırtına saplanan tüm hançerler bugünü engellemek içindir. Alman dergileri, Fransız dergileri, İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı? İşte onlar da kaybettiler. Aylardır karşımızda kurulan ittifakları gördünüz. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu gördünüz.
* Başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Bu millet, mayasının ne kadar sağlam, basiretinin ne kadar güçlü olduğunu yaşadığı her badirede tekrar tekrar ispatlamıştır. Bundan dolayıdır ki, Türk Milleti'nin asla zafiyetini yakalama gibi gayretin içine girenler yine kaybedeceklerdir.
* Seçimler bittiğine göre artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tamamıyla tahsis edeceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir.
* Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır.
* Şu anda faiz 8.5'a indirildi. Göreceksiniz enflasyon da inecek. Onlar IMF'in kapısında nöbet tutarlar. Davos'ta IMF Başkanı'yla görüşüyoruz, o zaman 23,5 milyar dolar borcumuz var. Sen taksitlerini alıyor musun, o zaman Türkiye'ye müdahale edemezsin. 2013'e kadar Türkiye'nin borçlarını ödedik sonrada bizim IMF'le işimiz bitti.
* Doğalgazı bulduk, mayıs ayında ücretsiz yaptık. Bir yıl boyunca ayda 25 metreküp doğalgazı vatandaşımıza ücretsiz vereceğiz. Gabar'da petrol çıktı. Türkiye küresel dengede hak ettiği yeri alacak.
* Güven ve istikrar bu 2 kavram çok önemli. Bununla yola devam edeceğiz. Güçlü bir ekonomiyi bu 2 kavram üzerine kuracağız.
* Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladık.
* Türkiye'nin hub konumunu daha da güçlendireceğiz. Nitekim Sayın Putin, Türkiye'nin yani Trakya'nın hub bölgesi olması konusunu bu tebrik mesajında yine tekrar etti.
* Önümüzdeki dönemin her anını Türkiye Yüzyılına yakışır eser ve hizmetlerle değerlendireceğiz. Yarın 570. yıl dönümüne kavuşacağımız İstanbul'ın fethi, bir çağı açıp yeni bir çağı kapatmıştır. Yarın bu fetih İstanbulumuzda kutlanacak. Sizlerle iftihar ediyorum, inanıyorum, güveniyorum. Bu seçimleri giriş kapısı olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı olarak tarihe böyle bir dönüm noktası olarak geçecektir. Türkiye bize, biz de milletimize emanetiz demiştik. Emanete sahip çıktığınız için şükranlarımı sunuyorum. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun!
Ahmet Yener - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
YSK Başkanı geçici sonuçları ilan etti: Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçildi
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