Doğu Perinçek: Kılıçdaroğlu, Akşener, Özdağ, FETÖ ve PKK kaybetti, ABD planı bu aşamada bozuldu

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3 dk
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07:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Çin sivil İHA üretiminde işbirliği yapabilir
07:10
2 dk
ÖZEL HABER
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07:20
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan WhatsApp'a ceza
07:30
1 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy'nin Yalta'daki dairesi satışa çıkarıldı
07:40
3 dk
ÖZEL HABER
Putin: Sovyet yönetimi öncesinde Ukrayna yoktu
07:50
3 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Ortodoks Kilisesi farklı bir dini takvime geçecek
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
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08:10
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: NATO, nükleer kıyamet senaryosunu ciddiye almıyor
08:20
2 dk
ÖZEL HABER
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08:30
2 dk
ÖZEL HABER
Russia Today yöneticisi Simonyan'a bombalı paket gönderildi
08:40
2 dk
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08:50
2 dk
ÖZEL HABER
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09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Savunma Bakanı Feng: Ücretsiz yardım alıyorsanız akıl almaz bir bedel ödemek zorunda kalacaksınız
09:10
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Ülkenin temerrüde düşmesine sayılı günler kaldı
09:20
1 dk
ÖZEL HABER
AB, Rusya’nın doldurulan varlıklarını ne yapacak?
09:30
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’li askeri uzman Tyler Rogovei: Patriot füzesi başarısız oldu
09:40
2 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: Rusya yaptırımları Avrupa'ya daha büyük bedel ödetti
09:50
3 dk
ÖZEL HABER
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10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Türkiye'ye ihracat yapan şirketlere destek
10:10
5 dk
ÖZEL HABER
ABD Başkanı Biden, gazetecilerin soru sormasını engelledi
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1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin korkusu Rus Kinjal füzeleri
10:30
1 dk
ÖZEL HABER
Türk fast food zinciri Rusya’da yatırımlarını arttırdı
10:40
2 dk
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230528/dogu-perincek-kilicdaroglu-aksener-ozdag-feto-ve-pkk-kaybetti-abd-plani-bu-asamada-bozuldu-1071708826.html
Doğu Perinçek: Kılıçdaroğlu, Akşener, Özdağ, FETÖ ve PKK kaybetti, ABD planı bu aşamada bozuldu
Doğu Perinçek: Kılıçdaroğlu, Akşener, Özdağ, FETÖ ve PKK kaybetti, ABD planı bu aşamada bozuldu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçim sonucuyla ilgili "Türk milleti, 28 Mayıs 2023 günü ABD planını bozdu" yorumunda bulundu. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T23:51+0300
2023-05-28T23:52+0300
2023 türkiye seçimleri
doğu perinçek
cumhurbaşkanlığı seçimi
abd
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Aydınlık gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı. 'Seçmen çoğunluğu, ABD’nin 'Tayyip Erdoğan’ı devirin' talimatını dinlemedi. Türk milleti, 28 Mayıs 2023 günü ABD planını bozdu. Önümüze bakarsak, “bu aşamada bozdu” saptaması daha yerinde olur" değerlendirmesini yapan Perinçek'in yazınının tamamı ise şöyle:"ABD planına daha uzun süreli bakarsak, önümüzü daha iyi görürüz. Vaşington yönetiminin stratejik hedefi, Türkiye’yi devletsizleştirmektir. 1980 yılından bu yana Türkiye’ye dayatılan programın esası, millî devleti tasfiye etmektir.Merkezî devletin zayıflatılması ve küresel sisteme bağlanması, Kürdistan’a özerklik, Türk Ordusu’nun Kıbrıs’tan çıkartılması ve NATO esiri yapılması, Ermeni Soykırımı yalanının kabulü, Türkiye’nin AB kapısına bağlanması, millî devletin tasfiyesindeki önemli başlıklardı. ABD’nin bu amaçla kullandığı araçlar ise, FETÖ Gladyosu, PKK, Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener yönetimleri, Ümit Özdağların Suriyeli ve Afganlara karşı kışkırtıcı faaliyeti idi. Araçlar yetersiz kaldı.Millî devletin ekonomik temelini yıkmak için öngörülen program ise, KİT’lerin özelleştirilmesi, gümrüklerin kaldırılması, tarıma desteklere son verilmesi, Türk Lirasının piyasadan kovulması maddeleriyle özetlenebilir. Millî ekonomiyi yıkma programını Özal başlattı, Çiller ve Tayyip Erdoğan sürdürdü. CHP yönetimi 1980’den bu yana Neoliberal dayatmanın yanında oldu. Ancak Türkiye’nin üretim yapısını yıkıma uğratan bu program çıkmaza girmiştir.'Köhne Bizans’ı yıktık, sıra ABD'de'Kılıçdaroğlu’nun yenilmesi ve Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması, 28 Mayıs 2023 aşamasındaki başarıdır.Ancak bugün 29 Mayıs. Fatih Sultan Mehmet’in Köhne Bizans’ı yıkarak İstanbul’u almasının 570. yılı doldu ve 571. yılına girdik. Bu kez Köhne ABD ile mücadelede yeni bir aşamaya giriyoruz.29 Mayıs 2023 günü başlayan yeni aşamada ABD iki ayakla yürüyor.Birinci ayak, Tayyip Erdoğan yönetimini yeniden denetim altına alma siyasetidir. AK Parti içindeki ABD lobisi Sam Amca’nın hizmetinde kolları sıvamış bulunuyor.İkinci ayak, cepheden baskı siyasetidir. ABD’nin ekonomik baskı olanakları yanında Ege’den Suriye ve Irak’ın kuzeyine kadar uzanan askerî üsleri de bu siyasetin araçları olarak karşımızda duruyor.Türkiye’nin önünde büyük zorluklar var. Önümüzdeki sonbaharda ABD ekonomisinin çöküşü ve Avrupa ülkelerindeki ekonomik gerileme, Türkiye ekonomisinin ufuklarındaki kara bulutları daha da yoğunlaştırıyor. Batıya olan ihracatta daralmalar gözüküyor. Bu sistem içinde doları dizginlemenin sonuna geldik.ABD’nin önündeki zorluklar ise, Türkiye’den çok daha çetin. ABD ekonomisinin çöküşü nedeniyle, ülkenin büyük sermayesi içinde, ABD Ordusunda ve ABD emperyalizmi ile ABD halkı arasında şiddetli çatışma bekleniyor.ABD’nin acıklı durumu, müdahale olanaklarını da sınırlıyor. Öte yandan bu çöküş, maceracı eğilimleri kışkırtır mı sorusu da ortaya atılmaktadır.'Büyük çözümler ufukta'Büyük zorluklar, büyük çözümlerin de habercisidir.Hem Türkiye, hem de ABD büyük çözümlere doğru koşuyor.ABD’nin zorlukları, Türkiye’nin kendi zorluklarını aşması için elverişli koşullar sunmaktadır.Türkiye’nin ve genellikle Gelişen Dünyanın zorlukları aşmadaki devrimci çözümleri ise, ABD’deki halkçı çözümlere yol açacaktır.Türkiye, bu zorlu döneme Türk milletinin tarihsel mirası ve Vatan Partisi’nin öncü birikimiyle giriyor.Zorlu dönemin programı, Güçlü Devlet-Üreten Millettir.Zorlu dönemin öncüsü, Vatan Partisi’dir.Vatan Partisi, önümüzdeki çetin koşullarda ABD zincirini kırmayı hedefleyen doğru stratejisiyle doğru mevziye yerleşmiştir.Tayyip Erdoğan yönetimine karşı yapıcı muhalefet çizgimiz bellidir.Başı dik Türkiye ve Üretim Devrimi yolundaki her uygulamada birlikteyiz.ABD dayatmalarına boyun eğen her uygulamanın karşısındayız.Türkiye’nin zorlukları yenme mecburiyeti ve Türk milletinin büyük imparatorluk ve devrim mirası en büyük gücümüzdür.ABD’ye karşı mücadele eden ülkelerin varlığı ve yükselen Asya uygarlığı, ittifak birikimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.Devletin yoksa, vatanın yoktur, milletin yoktur.Devletin yoksa, emeğin esirdir.Devletin yoksa, namusun çizmenin altındadır.Devletimiz de var, milletimiz de var, emeğimiz de var, namusumuz da var.Yolumuz çetindir, bahtımız açıktır."
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doğu perinçek, cumhurbaşkanlığı seçimi, abd, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
doğu perinçek, cumhurbaşkanlığı seçimi, abd, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu

Doğu Perinçek: Kılıçdaroğlu, Akşener, Özdağ, FETÖ ve PKK kaybetti, ABD planı bu aşamada bozuldu

23:51 28.05.2023 (güncellendi: 23:52 28.05.2023)
© AADoğu Perinçek
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2023
© AA
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçim sonucuyla ilgili "Türk milleti, 28 Mayıs 2023 günü ABD planını bozdu" yorumunda bulundu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Aydınlık gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.
'Seçmen çoğunluğu, ABD’nin 'Tayyip Erdoğan’ı devirin' talimatını dinlemedi. Türk milleti, 28 Mayıs 2023 günü ABD planını bozdu. Önümüze bakarsak, “bu aşamada bozdu” saptaması daha yerinde olur" değerlendirmesini yapan Perinçek'in yazınının tamamı ise şöyle:
"ABD planına daha uzun süreli bakarsak, önümüzü daha iyi görürüz. Vaşington yönetiminin stratejik hedefi, Türkiye’yi devletsizleştirmektir. 1980 yılından bu yana Türkiye’ye dayatılan programın esası, millî devleti tasfiye etmektir.
Merkezî devletin zayıflatılması ve küresel sisteme bağlanması, Kürdistan’a özerklik, Türk Ordusu’nun Kıbrıs’tan çıkartılması ve NATO esiri yapılması, Ermeni Soykırımı yalanının kabulü, Türkiye’nin AB kapısına bağlanması, millî devletin tasfiyesindeki önemli başlıklardı. ABD’nin bu amaçla kullandığı araçlar ise, FETÖ Gladyosu, PKK, Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener yönetimleri, Ümit Özdağların Suriyeli ve Afganlara karşı kışkırtıcı faaliyeti idi. Araçlar yetersiz kaldı.
Millî devletin ekonomik temelini yıkmak için öngörülen program ise, KİT’lerin özelleştirilmesi, gümrüklerin kaldırılması, tarıma desteklere son verilmesi, Türk Lirasının piyasadan kovulması maddeleriyle özetlenebilir. Millî ekonomiyi yıkma programını Özal başlattı, Çiller ve Tayyip Erdoğan sürdürdü. CHP yönetimi 1980’den bu yana Neoliberal dayatmanın yanında oldu. Ancak Türkiye’nin üretim yapısını yıkıma uğratan bu program çıkmaza girmiştir.

'Köhne Bizans’ı yıktık, sıra ABD'de'

Kılıçdaroğlu’nun yenilmesi ve Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması, 28 Mayıs 2023 aşamasındaki başarıdır.
Ancak bugün 29 Mayıs. Fatih Sultan Mehmet’in Köhne Bizans’ı yıkarak İstanbul’u almasının 570. yılı doldu ve 571. yılına girdik. Bu kez Köhne ABD ile mücadelede yeni bir aşamaya giriyoruz.
29 Mayıs 2023 günü başlayan yeni aşamada ABD iki ayakla yürüyor.
Birinci ayak, Tayyip Erdoğan yönetimini yeniden denetim altına alma siyasetidir. AK Parti içindeki ABD lobisi Sam Amca’nın hizmetinde kolları sıvamış bulunuyor.
İkinci ayak, cepheden baskı siyasetidir. ABD’nin ekonomik baskı olanakları yanında Ege’den Suriye ve Irak’ın kuzeyine kadar uzanan askerî üsleri de bu siyasetin araçları olarak karşımızda duruyor.
Türkiye’nin önünde büyük zorluklar var. Önümüzdeki sonbaharda ABD ekonomisinin çöküşü ve Avrupa ülkelerindeki ekonomik gerileme, Türkiye ekonomisinin ufuklarındaki kara bulutları daha da yoğunlaştırıyor. Batıya olan ihracatta daralmalar gözüküyor. Bu sistem içinde doları dizginlemenin sonuna geldik.
ABD’nin önündeki zorluklar ise, Türkiye’den çok daha çetin. ABD ekonomisinin çöküşü nedeniyle, ülkenin büyük sermayesi içinde, ABD Ordusunda ve ABD emperyalizmi ile ABD halkı arasında şiddetli çatışma bekleniyor.
ABD’nin acıklı durumu, müdahale olanaklarını da sınırlıyor. Öte yandan bu çöküş, maceracı eğilimleri kışkırtır mı sorusu da ortaya atılmaktadır.

'Büyük çözümler ufukta'

Büyük zorluklar, büyük çözümlerin de habercisidir.
Hem Türkiye, hem de ABD büyük çözümlere doğru koşuyor.
ABD’nin zorlukları, Türkiye’nin kendi zorluklarını aşması için elverişli koşullar sunmaktadır.
Türkiye’nin ve genellikle Gelişen Dünyanın zorlukları aşmadaki devrimci çözümleri ise, ABD’deki halkçı çözümlere yol açacaktır.
Türkiye, bu zorlu döneme Türk milletinin tarihsel mirası ve Vatan Partisi’nin öncü birikimiyle giriyor.
Zorlu dönemin programı, Güçlü Devlet-Üreten Millettir.
Zorlu dönemin öncüsü, Vatan Partisi’dir.
Vatan Partisi, önümüzdeki çetin koşullarda ABD zincirini kırmayı hedefleyen doğru stratejisiyle doğru mevziye yerleşmiştir.
Tayyip Erdoğan yönetimine karşı yapıcı muhalefet çizgimiz bellidir.
Başı dik Türkiye ve Üretim Devrimi yolundaki her uygulamada birlikteyiz.
ABD dayatmalarına boyun eğen her uygulamanın karşısındayız.
Türkiye’nin zorlukları yenme mecburiyeti ve Türk milletinin büyük imparatorluk ve devrim mirası en büyük gücümüzdür.
ABD’ye karşı mücadele eden ülkelerin varlığı ve yükselen Asya uygarlığı, ittifak birikimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.
Devletin yoksa, vatanın yoktur, milletin yoktur.
Devletin yoksa, emeğin esirdir.
Devletin yoksa, namusun çizmenin altındadır.
Devletimiz de var, milletimiz de var, emeğimiz de var, namusumuz da var.
Yolumuz çetindir, bahtımız açıktır."
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