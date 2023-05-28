https://sputniknews.com.tr/20230528/dogu-perincek-kilicdaroglu-aksener-ozdag-feto-ve-pkk-kaybetti-abd-plani-bu-asamada-bozuldu-1071708826.html

Doğu Perinçek: Kılıçdaroğlu, Akşener, Özdağ, FETÖ ve PKK kaybetti, ABD planı bu aşamada bozuldu

Doğu Perinçek: Kılıçdaroğlu, Akşener, Özdağ, FETÖ ve PKK kaybetti, ABD planı bu aşamada bozuldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçim sonucuyla ilgili "Türk milleti, 28 Mayıs 2023 günü ABD planını bozdu" yorumunda bulundu. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T23:51+0300

2023-05-28T23:51+0300

2023-05-28T23:52+0300

2023 türkiye seçimleri

doğu perinçek

cumhurbaşkanlığı seçimi

abd

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Aydınlık gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı. 'Seçmen çoğunluğu, ABD’nin 'Tayyip Erdoğan’ı devirin' talimatını dinlemedi. Türk milleti, 28 Mayıs 2023 günü ABD planını bozdu. Önümüze bakarsak, “bu aşamada bozdu” saptaması daha yerinde olur" değerlendirmesini yapan Perinçek'in yazınının tamamı ise şöyle:"ABD planına daha uzun süreli bakarsak, önümüzü daha iyi görürüz. Vaşington yönetiminin stratejik hedefi, Türkiye’yi devletsizleştirmektir. 1980 yılından bu yana Türkiye’ye dayatılan programın esası, millî devleti tasfiye etmektir.Merkezî devletin zayıflatılması ve küresel sisteme bağlanması, Kürdistan’a özerklik, Türk Ordusu’nun Kıbrıs’tan çıkartılması ve NATO esiri yapılması, Ermeni Soykırımı yalanının kabulü, Türkiye’nin AB kapısına bağlanması, millî devletin tasfiyesindeki önemli başlıklardı. ABD’nin bu amaçla kullandığı araçlar ise, FETÖ Gladyosu, PKK, Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener yönetimleri, Ümit Özdağların Suriyeli ve Afganlara karşı kışkırtıcı faaliyeti idi. Araçlar yetersiz kaldı.Millî devletin ekonomik temelini yıkmak için öngörülen program ise, KİT’lerin özelleştirilmesi, gümrüklerin kaldırılması, tarıma desteklere son verilmesi, Türk Lirasının piyasadan kovulması maddeleriyle özetlenebilir. Millî ekonomiyi yıkma programını Özal başlattı, Çiller ve Tayyip Erdoğan sürdürdü. CHP yönetimi 1980’den bu yana Neoliberal dayatmanın yanında oldu. Ancak Türkiye’nin üretim yapısını yıkıma uğratan bu program çıkmaza girmiştir.'Köhne Bizans’ı yıktık, sıra ABD'de'Kılıçdaroğlu’nun yenilmesi ve Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması, 28 Mayıs 2023 aşamasındaki başarıdır.Ancak bugün 29 Mayıs. Fatih Sultan Mehmet’in Köhne Bizans’ı yıkarak İstanbul’u almasının 570. yılı doldu ve 571. yılına girdik. Bu kez Köhne ABD ile mücadelede yeni bir aşamaya giriyoruz.29 Mayıs 2023 günü başlayan yeni aşamada ABD iki ayakla yürüyor.Birinci ayak, Tayyip Erdoğan yönetimini yeniden denetim altına alma siyasetidir. AK Parti içindeki ABD lobisi Sam Amca’nın hizmetinde kolları sıvamış bulunuyor.İkinci ayak, cepheden baskı siyasetidir. ABD’nin ekonomik baskı olanakları yanında Ege’den Suriye ve Irak’ın kuzeyine kadar uzanan askerî üsleri de bu siyasetin araçları olarak karşımızda duruyor.Türkiye’nin önünde büyük zorluklar var. Önümüzdeki sonbaharda ABD ekonomisinin çöküşü ve Avrupa ülkelerindeki ekonomik gerileme, Türkiye ekonomisinin ufuklarındaki kara bulutları daha da yoğunlaştırıyor. Batıya olan ihracatta daralmalar gözüküyor. Bu sistem içinde doları dizginlemenin sonuna geldik.ABD’nin önündeki zorluklar ise, Türkiye’den çok daha çetin. ABD ekonomisinin çöküşü nedeniyle, ülkenin büyük sermayesi içinde, ABD Ordusunda ve ABD emperyalizmi ile ABD halkı arasında şiddetli çatışma bekleniyor.ABD’nin acıklı durumu, müdahale olanaklarını da sınırlıyor. Öte yandan bu çöküş, maceracı eğilimleri kışkırtır mı sorusu da ortaya atılmaktadır.'Büyük çözümler ufukta'Büyük zorluklar, büyük çözümlerin de habercisidir.Hem Türkiye, hem de ABD büyük çözümlere doğru koşuyor.ABD’nin zorlukları, Türkiye’nin kendi zorluklarını aşması için elverişli koşullar sunmaktadır.Türkiye’nin ve genellikle Gelişen Dünyanın zorlukları aşmadaki devrimci çözümleri ise, ABD’deki halkçı çözümlere yol açacaktır.Türkiye, bu zorlu döneme Türk milletinin tarihsel mirası ve Vatan Partisi’nin öncü birikimiyle giriyor.Zorlu dönemin programı, Güçlü Devlet-Üreten Millettir.Zorlu dönemin öncüsü, Vatan Partisi’dir.Vatan Partisi, önümüzdeki çetin koşullarda ABD zincirini kırmayı hedefleyen doğru stratejisiyle doğru mevziye yerleşmiştir.Tayyip Erdoğan yönetimine karşı yapıcı muhalefet çizgimiz bellidir.Başı dik Türkiye ve Üretim Devrimi yolundaki her uygulamada birlikteyiz.ABD dayatmalarına boyun eğen her uygulamanın karşısındayız.Türkiye’nin zorlukları yenme mecburiyeti ve Türk milletinin büyük imparatorluk ve devrim mirası en büyük gücümüzdür.ABD’ye karşı mücadele eden ülkelerin varlığı ve yükselen Asya uygarlığı, ittifak birikimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.Devletin yoksa, vatanın yoktur, milletin yoktur.Devletin yoksa, emeğin esirdir.Devletin yoksa, namusun çizmenin altındadır.Devletimiz de var, milletimiz de var, emeğimiz de var, namusumuz da var.Yolumuz çetindir, bahtımız açıktır."

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doğu perinçek, cumhurbaşkanlığı seçimi, abd, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu