https://sputniknews.com.tr/20230528/temel-karamollaoglu-kararlilikla-mucadelemize-devam-edecegiz-1071708717.html

Temel Karamollaoğlu: Kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz

Temel Karamollaoğlu: Kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden 'Yaşanabilir bir Türkiye' için kararlılıkla... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T23:51+0300

2023-05-28T23:51+0300

2023-05-28T23:51+0300

2023 türkiye seçimleri

saadet partisi

temel karamollaoğlu

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın galip gelmesine dair değerlendirmede bulundu.Karamollaoğlu, "Seçim sonuçlarının ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gönül isterdi ki, adil bir seçim dönemi yaşansın ancak ne yazık ki olmadı. Her şeye rağmen kararlı bir şekilde mücadelemize omuz veren teşkilatlarımıza ve sandığa giderek oy kullanan vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden 'Yaşanabilir bir Türkiye' için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; bu ülke bizim, hepimizin!" ifadelerini kullandı.

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saadet partisi, temel karamollaoğlu