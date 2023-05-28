https://sputniknews.com.tr/20230528/temel-karamollaoglu-kararlilikla-mucadelemize-devam-edecegiz-1071708717.html
Temel Karamollaoğlu: Kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz
Temel Karamollaoğlu: Kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden 'Yaşanabilir bir Türkiye' için kararlılıkla... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T23:51+0300
2023-05-28T23:51+0300
2023-05-28T23:51+0300
2023 türkiye seçimleri
saadet partisi
temel karamollaoğlu
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın galip gelmesine dair değerlendirmede bulundu.Karamollaoğlu, "Seçim sonuçlarının ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gönül isterdi ki, adil bir seçim dönemi yaşansın ancak ne yazık ki olmadı. Her şeye rağmen kararlı bir şekilde mücadelemize omuz veren teşkilatlarımıza ve sandığa giderek oy kullanan vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden 'Yaşanabilir bir Türkiye' için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; bu ülke bizim, hepimizin!" ifadelerini kullandı.
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saadet partisi, temel karamollaoğlu
saadet partisi, temel karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu: Kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden 'Yaşanabilir bir Türkiye' için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın galip gelmesine dair değerlendirmede bulundu.
Karamollaoğlu, "Seçim sonuçlarının ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gönül isterdi ki, adil bir seçim dönemi yaşansın ancak ne yazık ki olmadı. Her şeye rağmen kararlı bir şekilde mücadelemize omuz veren teşkilatlarımıza ve sandığa giderek oy kullanan vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden 'Yaşanabilir bir Türkiye' için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; bu ülke bizim, hepimizin!" ifadelerini kullandı.