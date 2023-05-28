https://sputniknews.com.tr/20230528/cinin-ilk-yerli-uretim-buyuk-yolcu-ucagi-c919-ilk-ticari-seferini-basariyla-tamamladi-1071683666.html

Çin'in ilk yerli üretim büyük yolcu uçağı C919, ilk ticari seferini başarıyla tamamladı

Çin'in ilk yerli üretim büyük yolcu uçağı C919, ilk ticari seferini başarıyla tamamladı

Çin, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olmak için önemli bir adım attı. Çin devlet... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T15:46+0300

2023-05-28T15:46+0300

2023-05-28T16:11+0300

ekonomi

çin

yolcu uçağı

yerli

üretim

airbus

boeing

the commercial aircraft corp of china (comac)

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Şanghay Hongçiao Havalimanı'ndan 128 yolcu ile birlikte kalkan China Eastern Havayolları'na ait C919 tipi uçak, 2 saat süren uçuşun ardından Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.Şi'nin övündüğü projeÇin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'Çin'in en yenilikçi başarılarından biri' olarak nitelediği ilk yerli üretim orta mesafe yolcu uçağı C919, böylece ilk ticari seferini başarıyla tamamladı. Koltuk kapasitesi 174'e varabilen C919 uçaklarının standart uçuş menzili 4075 kilometre, maksimum uçuş menzili ise 5555 kilometre.Boeing 737 ve Airbus 320'in muadiliDevlete ait Çin Ticari Uçak Şirketinin (COMAC) geliştirdiği tek koridorlu ve dar gövdeli uçak, Boeing 737 ve Airbus 320 model yolcu uçaklarının muadili olarak tasarlanmıştı. İlk test uçuşunu 14 Mayıs 2022'de yapan model, uçuşa uygunluğunu tescil eden lisansını 30 Eylül 2022'de, üretim lisansını 30 Kasım 2022'de almıştı.İç hat uçuşlarında kullanılması planlanıyorMart 2021'de imzalanan anlaşmayla uçakları tanesi 99 milyon dolara satın almak için COMAC ile anlaşmaya varan devlet destekli China Eastern Havayolları, C919'un ilk teslimatını 9 Aralık 2022'de aldı.Havayolu şirketi, uçakları Şanghay'dan Pekin, Guangcou, Şıncın ve Çıngdu şehirlerine yapılacak iç hat uçuşlarında kullanmayı planlıyor.Boeing ve Airbus'la rekabetDünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan 'orta mesafe' yolcu uçağının piyasaya sürülmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.Şimdilik jet motoru ve kontrol yazılımı ihraç edildiC919'un COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanmasıyla dışa bağımlılığı azaltma hedefi konuldu. Ancak jet motoru ve kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretildiğinden, bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.5 yıl içinde yılda 150 uçak üretmeyi planlayan COMAC, şimdiden C919 için 1200'den fazla sipariş aldığını söyledi.

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çin, yolcu uçağı, yerli, üretim, airbus, boeing, the commercial aircraft corp of china (comac)