https://sputniknews.com.tr/20230127/abdden-turkiyeye-rusyaya-yaptirim-baskisi-artiyor-1066254639.html

ABD’den Türkiye’ye 'Rusya’ya yaptırım' baskısı artıyor

ABD’den Türkiye’ye 'Rusya’ya yaptırım' baskısı artıyor

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Biden yönetiminin, ABD yapımı Rus yolcu uçaklarının Türkiye'deki havalimanlarından iniş kalkışına izin vermemesi için... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T12:03+0300

2023-01-27T12:03+0300

2023-01-27T13:00+0300

ukrayna krizi

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WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Washington, Rusya ve Belarus'tan gelen ABD yapımı uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça gibi hizmetler sağlanması halinde yaptırım uygulayacağına dair Ankara'yı uyardı. Görüşmelerden haberdar kaynaklar, ABD'li yetkililerin Rus havayollarının Amerikan yapımı uçaklarla Türkiye'ye uçmasını durdurması için Ankara'ya baskı yaptığını söylerken, WSJ, 'Rusya yaptırımlarını uygulamaya Ankara'yı ikna etmek için Washington'ın yeni bir hamlesi' yorumunu yaptı. Haberdeki havacılık istatistiklerine göre, 1 Ekim 2022'den bugüne kadar Rusya ve Belarus hava yollarına ait Amerikan yapımı Boeing uçakları, Türkiye'ye 2 bin 100'den fazla uçuş gerçekleştirdi. Biden yönetimi, Moskova'nın Ukrayna operasyonunun ardından, Rusya'nın ABD yapımı ticari uçakları kullanmasına yasak getiren ihracat kontrolü uygulamaya başlamıştı. Sözkonusu ihracat kontrolü, ABD'de üretilen ya da yüzde 25'ten fazla parçası ABD üretimi ticari uçakların Rusya ve Belarus'la uçuşlarını yasaklıyor. Kaynaklara göre geçen ay üst düzey ABD'li yetkililer, bunu delerek Rusya ve Beyaz Rusya'ya gidip gelen ABD yapımı uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça gibi hizmetler veren Türk vatandaşlarının hapis, para cezası, ihracat ayrıcalıklarını kaybetme ve diğer yaptırımlara uğrama riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu. Haberde ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Thea Rozman Kendler'ın geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türk yetkililere bu mesajı ilettiği belirtilerek şöyle denildi:"Türkiye'ye yapılan uyarı, ABD ile müttefiklerinin Rusya'yı uzun vadede tecrit etmeyi başarıp başaramayacakları ya da Moskova'nın Kremlin'in Batı dışında ortaklar edinme stratejisinin merkezinde yer alan üçüncü ülkelerin yardımıyla ekonomik faaliyetleri sürdürmenin yolunu bulup bulamayacağını gösterecek anahtar niteliğinde bir sınav."WSJ'ye konuşan eski ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi yetkilisi, halihazırda Washington'daki Yeni Bir Amerikan Güvenliği Merkezi isimli düşünce kuruluşunun uzmanı Emily Kilcrease, Biden yönetimin Ankara'ya baskısıyla ilgili "Bir noktada yaptırımla ilgili dayatma tarzı eyleme geçmek zorunda kalacaklar" dedi. Kilcrease, "Aksi takdirde, ihlaller hakkında bilgi sahibi oldukları ve bunun üzerine gitmek için hiçbir şey yapamadıkları ortaya çıkarsa, tüm yaptırım sistemi çöker" iddiasında bulundu.

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abd, türkiye, rusya, uçak, wall street, ukrayna