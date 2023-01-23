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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/macaristan-yaptirimlar-biz-avrupalilara-ruslardan-daha-fazla-zarar-veriyor-1066079287.html
Macaristan: Yaptırımlar biz Avrupalılara, Ruslardan daha fazla zarar veriyor
Macaristan: Yaptırımlar biz Avrupalılara, Ruslardan daha fazla zarar veriyor
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan-Rusya nükleer iş birliğini kısıtlayıcı hiçbir yaptırımı kabul etmeyeceklerini söyledi... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T16:59+0300
2023-01-23T16:59+0300
avrupa'da enerji krizi
macaristan
peter szijjarto
rusya
nükleer
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Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı katılan Bakan Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik planladığı yeni yaptırım paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.Görüşmeye katılan bakanların büyük çoğunluğunun Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları desteklediğini belirten Szijjarto, Macar hükümetinin ise yaptırımların etkisiz olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden desteklemediğini aktardı.Szijjarto, "Yaptırımlar AB'yi çıkmaz sokağa götürdü. Yaptırımlar biz Avrupalılara, Ruslardan daha fazla zarar veriyor. Bunu herkes görebilir. Bu siyasi bir açıklama değil, gerçek." diye konuştu.Nükleer enerjiye yönelik yaptırım uygulanması konusunun hep konuşulduğunu ama henüz bir karar alınmadığını vurgulayan Szijjarto, "Biz, Macar-Rus nükleer işbirliğini kısıtlayıcı herhangi bir adımı, ne kadar küçük olursa olsun, desteklemeyeceğiz." dedi.Rusya'ya yönelik nükleer enerji yaptırımının ülkesinin enerji güvenliğini tehlikeye atacağını savunan Szijjarto, Macaristan'daki Paks Nükleer Enerji Santrali'nin ülkedeki elektrik ihtiyacının yarısını ürettiğini, bu yüzden nükleer enerji olmaksızın ülkesinin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanamayacağını dile getirdi.Szijjarto, ülkesinin 40 yıldır nükleer enerji kullandığının ve Paks Nükleer Enerji Santrali'nin genişletilmesi konusunda Rusya ile 9 yıl önce anlaştıklarının altını çizdi.Szijjarto, ülkesinin bazı Rus vatandaşlarının yaptırım listesine eklenmesine karşı çıktığı yönündeki eleştirilerine ise "Avrupa'nın güvenirliğini sürdürmek için, hukuki açıdan yaptırım listesinde bulunmaması gereken kişilerin buraya alınmamasının önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde karşılık verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230122/macaristan-enerji-tedariki-rus-petrolu-ve-dogalgazi-olmadan-garanti-altina-alinamaz---1066044818.html
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macaristan, peter szijjarto, rusya, nükleer
macaristan, peter szijjarto, rusya, nükleer

Macaristan: Yaptırımlar biz Avrupalılara, Ruslardan daha fazla zarar veriyor

16:59 23.01.2023
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidinPeter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Multimedya arşivine gidin
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan-Rusya nükleer iş birliğini kısıtlayıcı hiçbir yaptırımı kabul etmeyeceklerini söyledi. Szijjarto, "Yaptırımlar AB'yi çıkmaz sokağa götürdü. Yaptırımlar biz Avrupalılara, Ruslardan daha fazla zarar veriyor. Bunu herkes görebilir." dedi.
Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı katılan Bakan Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik planladığı yeni yaptırım paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Görüşmeye katılan bakanların büyük çoğunluğunun Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları desteklediğini belirten Szijjarto, Macar hükümetinin ise yaptırımların etkisiz olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden desteklemediğini aktardı.
Szijjarto, "Yaptırımlar AB'yi çıkmaz sokağa götürdü. Yaptırımlar biz Avrupalılara, Ruslardan daha fazla zarar veriyor. Bunu herkes görebilir. Bu siyasi bir açıklama değil, gerçek." diye konuştu.
Nükleer enerjiye yönelik yaptırım uygulanması konusunun hep konuşulduğunu ama henüz bir karar alınmadığını vurgulayan Szijjarto, "Biz, Macar-Rus nükleer işbirliğini kısıtlayıcı herhangi bir adımı, ne kadar küçük olursa olsun, desteklemeyeceğiz." dedi.
ocak, gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
Avrupa'da enerji krizi
Macaristan: Enerji tedariki, Rus petrolü ve doğalgazı olmadan garanti altına alınamaz
Dün, 16:13
Rusya'ya yönelik nükleer enerji yaptırımının ülkesinin enerji güvenliğini tehlikeye atacağını savunan Szijjarto, Macaristan'daki Paks Nükleer Enerji Santrali'nin ülkedeki elektrik ihtiyacının yarısını ürettiğini, bu yüzden nükleer enerji olmaksızın ülkesinin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanamayacağını dile getirdi.
Szijjarto, ülkesinin 40 yıldır nükleer enerji kullandığının ve Paks Nükleer Enerji Santrali'nin genişletilmesi konusunda Rusya ile 9 yıl önce anlaştıklarının altını çizdi.
Szijjarto, ülkesinin bazı Rus vatandaşlarının yaptırım listesine eklenmesine karşı çıktığı yönündeki eleştirilerine ise "Avrupa'nın güvenirliğini sürdürmek için, hukuki açıdan yaptırım listesinde bulunmaması gereken kişilerin buraya alınmamasının önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde karşılık verdi.
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