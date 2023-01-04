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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/de-gaulleun-torunu-abd-avrupalilara-aci-cektiriyor-1065368261.html
De Gaulle'ün torunu: ABD, Avrupalılara acı çektiriyor
De Gaulle'ün torunu: ABD, Avrupalılara acı çektiriyor
Eski i Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, ABD'nin Ukrayna ihtilafını körükleyerek ve Rusya'ya yaptırım savaşı yürüterek... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T12:37+0300
2023-01-04T12:39+0300
ukrayna krizi
fransa
charles de gaulle
yaptırım
ukrayna
rusya
abd
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, Ukrayna krizi ve Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlara dair değerlendirmede bulundu.Fransız-Rus Diyalog Derneği'ne konuşan de Gaulle, "Ukrayna krizindeki bu entelektüel sahtekarlığa başkaldırıyor ve protesto ediyorum çünkü savaşın tetikleyicileri Amerikalılar ve NATO" ifadelerini kullandı.'Yaptırımlar çok önceden organize edildi'ABD'nin sadece Ukryna halkının değil, Avrupa toplumunun da zarar görmesine neden olan bir çatışmaya öncülük ettiğine vurgu yapan de Gauelle, "Yaptırımların ölçeği ve sayısı, tüm bunların çok önceden organize edildiğini gösteriyor. Bu, Amerikalıların faydasını gördüğü ekonomik bir savaş. Amerikalılar kendi gazlarını Avrupalılara kendi ülkelerinden 4 ila 7 kat daha yüksek fiyata satıyorlar" dedi.Ayrıca de Gauelle, Rusya'nın enerji tedarikçilerine uygulanan yaptırımların Avrupa'daki mali ve enerji krizini şiddelendirdiğini ve 'herkesin günlük yaşamında zarar görmesine neden olduğunu' vurguladı.'Merkel, çatışmayı bilerek körükledi'Bununla birlikte eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'i eleştiren de Gauelle, Merkel'in 2014'te Kiev'de yaşanan Batı taraftarı darbenin ardından Ukrayna'da 'milliyetçilerin güç kazanmasına olanak tanıyarak çatışmayı bilerek körüklediğini' söyledi.De Gauelle, o yıllarda iktidara gelen yönetimin büyük ölçüde Rusça konuşanların yaşadığı Donbass'ta Rus kültürünü ve dilini yok etmeye çalıştığına dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230102/bati-minsk-anlasmalarini-rusya-ile-ukrayna-arasinda-savas-cikarmak-icin-kullandi-1065304209.html
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fransa, charles de gaulle, yaptırım, ukrayna, rusya, abd
fransa, charles de gaulle, yaptırım, ukrayna, rusya, abd

De Gaulle'ün torunu: ABD, Avrupalılara acı çektiriyor

12:37 04.01.2023 (güncellendi: 12:39 04.01.2023)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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Eski i Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, ABD'nin Ukrayna ihtilafını körükleyerek ve Rusya'ya yaptırım savaşı yürüterek Avrupalılara acı çektirdiğini söyledi.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, Ukrayna krizi ve Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlara dair değerlendirmede bulundu.
Fransız-Rus Diyalog Derneği'ne konuşan de Gaulle, "Ukrayna krizindeki bu entelektüel sahtekarlığa başkaldırıyor ve protesto ediyorum çünkü savaşın tetikleyicileri Amerikalılar ve NATO" ifadelerini kullandı.

'Yaptırımlar çok önceden organize edildi'

ABD'nin sadece Ukryna halkının değil, Avrupa toplumunun da zarar görmesine neden olan bir çatışmaya öncülük ettiğine vurgu yapan de Gauelle, "Yaptırımların ölçeği ve sayısı, tüm bunların çok önceden organize edildiğini gösteriyor. Bu, Amerikalıların faydasını gördüğü ekonomik bir savaş. Amerikalılar kendi gazlarını Avrupalılara kendi ülkelerinden 4 ila 7 kat daha yüksek fiyata satıyorlar" dedi.
Ayrıca de Gauelle, Rusya'nın enerji tedarikçilerine uygulanan yaptırımların Avrupa'daki mali ve enerji krizini şiddelendirdiğini ve 'herkesin günlük yaşamında zarar görmesine neden olduğunu' vurguladı.

'Merkel, çatışmayı bilerek körükledi'

Bununla birlikte eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'i eleştiren de Gauelle, Merkel'in 2014'te Kiev'de yaşanan Batı taraftarı darbenin ardından Ukrayna'da 'milliyetçilerin güç kazanmasına olanak tanıyarak çatışmayı bilerek körüklediğini' söyledi.
De Gauelle, o yıllarda iktidara gelen yönetimin büyük ölçüde Rusça konuşanların yaşadığı Donbass'ta Rus kültürünü ve dilini yok etmeye çalıştığına dikkat çekti.
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
Ukrayna krizi
'Batı, Minsk anlaşmalarını Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarmak için kullandı'
2 Ocak, 19:33
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