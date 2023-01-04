https://sputniknews.com.tr/20230104/de-gaulleun-torunu-abd-avrupalilara-aci-cektiriyor-1065368261.html
De Gaulle'ün torunu: ABD, Avrupalılara acı çektiriyor
De Gaulle'ün torunu: ABD, Avrupalılara acı çektiriyor
Eski i Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, ABD'nin Ukrayna ihtilafını körükleyerek ve Rusya'ya yaptırım savaşı yürüterek... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T12:37+0300
2023-01-04T12:37+0300
2023-01-04T12:39+0300
ukrayna krizi
fransa
charles de gaulle
yaptırım
ukrayna
rusya
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064852282_0:95:2091:1271_1920x0_80_0_0_915e870907f5a2eb6b6f631878d72507.jpg
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, Ukrayna krizi ve Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlara dair değerlendirmede bulundu.Fransız-Rus Diyalog Derneği'ne konuşan de Gaulle, "Ukrayna krizindeki bu entelektüel sahtekarlığa başkaldırıyor ve protesto ediyorum çünkü savaşın tetikleyicileri Amerikalılar ve NATO" ifadelerini kullandı.'Yaptırımlar çok önceden organize edildi'ABD'nin sadece Ukryna halkının değil, Avrupa toplumunun da zarar görmesine neden olan bir çatışmaya öncülük ettiğine vurgu yapan de Gauelle, "Yaptırımların ölçeği ve sayısı, tüm bunların çok önceden organize edildiğini gösteriyor. Bu, Amerikalıların faydasını gördüğü ekonomik bir savaş. Amerikalılar kendi gazlarını Avrupalılara kendi ülkelerinden 4 ila 7 kat daha yüksek fiyata satıyorlar" dedi.Ayrıca de Gauelle, Rusya'nın enerji tedarikçilerine uygulanan yaptırımların Avrupa'daki mali ve enerji krizini şiddelendirdiğini ve 'herkesin günlük yaşamında zarar görmesine neden olduğunu' vurguladı.'Merkel, çatışmayı bilerek körükledi'Bununla birlikte eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'i eleştiren de Gauelle, Merkel'in 2014'te Kiev'de yaşanan Batı taraftarı darbenin ardından Ukrayna'da 'milliyetçilerin güç kazanmasına olanak tanıyarak çatışmayı bilerek körüklediğini' söyledi.De Gauelle, o yıllarda iktidara gelen yönetimin büyük ölçüde Rusça konuşanların yaşadığı Donbass'ta Rus kültürünü ve dilini yok etmeye çalıştığına dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230102/bati-minsk-anlasmalarini-rusya-ile-ukrayna-arasinda-savas-cikarmak-icin-kullandi-1065304209.html
fransa
ukrayna
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064852282_133:0:1956:1367_1920x0_80_0_0_e077a9426e8547c21cfcce4f7ddaad7e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, charles de gaulle, yaptırım, ukrayna, rusya, abd
fransa, charles de gaulle, yaptırım, ukrayna, rusya, abd
De Gaulle'ün torunu: ABD, Avrupalılara acı çektiriyor
12:37 04.01.2023 (güncellendi: 12:39 04.01.2023) Abone ol
Eski i Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, ABD'nin Ukrayna ihtilafını körükleyerek ve Rusya'ya yaptırım savaşı yürüterek Avrupalılara acı çektirdiğini söyledi.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün torunu Pierre de Gaulle, Ukrayna krizi ve Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlara dair değerlendirmede bulundu.
Fransız-Rus Diyalog Derneği'ne konuşan de Gaulle, "Ukrayna krizindeki bu entelektüel sahtekarlığa başkaldırıyor ve protesto ediyorum çünkü savaşın tetikleyicileri Amerikalılar ve NATO" ifadelerini kullandı.
'Yaptırımlar çok önceden organize edildi'
ABD'nin sadece Ukryna halkının değil, Avrupa toplumunun da zarar görmesine neden olan bir çatışmaya öncülük ettiğine vurgu yapan de Gauelle, "Yaptırımların ölçeği ve sayısı, tüm bunların çok önceden organize edildiğini gösteriyor. Bu, Amerikalıların faydasını gördüğü ekonomik bir savaş. Amerikalılar kendi gazlarını Avrupalılara kendi ülkelerinden 4 ila 7 kat daha yüksek fiyata satıyorlar" dedi.
Ayrıca de Gauelle, Rusya'nın enerji tedarikçilerine uygulanan yaptırımların Avrupa'daki mali ve enerji krizini şiddelendirdiğini ve 'herkesin günlük yaşamında zarar görmesine neden olduğunu' vurguladı.
'Merkel, çatışmayı bilerek körükledi'
Bununla birlikte eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'i eleştiren de Gauelle, Merkel'in 2014'te Kiev'de yaşanan Batı taraftarı darbenin ardından Ukrayna'da 'milliyetçilerin güç kazanmasına olanak tanıyarak çatışmayı bilerek körüklediğini' söyledi.
De Gauelle, o yıllarda iktidara gelen yönetimin büyük ölçüde Rusça konuşanların yaşadığı Donbass'ta Rus kültürünü ve dilini yok etmeye çalıştığına dikkat çekti.