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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230102/bati-minsk-anlasmalarini-rusya-ile-ukrayna-arasinda-savas-cikarmak-icin-kullandi-1065304209.html
'Batı, Minsk anlaşmalarını Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarmak için kullandı'
'Batı, Minsk anlaşmalarını Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarmak için kullandı'
ABD'li insan hakları savunucusu Ajamu Baraka, Batılı ülkelerin Minsk anlaşmalarını Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkmasını sağlamak için kullandığını... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T19:33+0300
2023-01-02T19:33+0300
ukrayna krizi
minsk
minsk anlaşması
ukrayna
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rusya
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da Minsk anlaşmalarının Kiev'e güçlenmesi için zaman kazandırma amacı taşıdığını söylemesine tepki gösteren Baraka, Batı'nın Minsk anlaşmaları hakkında yalan söylediğini vurguladı.Baraka, "François Hollande Angela Merkel'in Minsk anlaşmalarının savaşı hazırlamak için bir 'tuzak' olduğu açıklamasını doğrulamışken, ABD'nin bu 'tuzakta' parmağı olmadığına kim inanır?" sorusunu yöneltti.Baraka, eski ABD Başkanı Donald Trump yeniden seçilseydi şu anda Ukrayna ve Rusya'daki birkaç yüzbin kişinin halen hayatta olacağı görüşünü de belirtti.Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da, Minsk anlaşmalarının Kiev'e güçlenmesi için zaman kazandırdığını söylemişti.Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Avrupalı politikacıların Ukrayna'yı silahlandırmak ve ‘büyük bir savaşa’ hazırlamak için Minsk anlaşmalarının önemi hakkında sekiz yıl boyunca yalan söylediklerini vurgulamıştı.
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minsk, minsk anlaşması, ukrayna, rus, rusya

'Batı, Minsk anlaşmalarını Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarmak için kullandı'

19:33 02.01.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinRusya - Ukrayna - operasyon
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
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ABD'li insan hakları savunucusu Ajamu Baraka, Batılı ülkelerin Minsk anlaşmalarını Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkmasını sağlamak için kullandığını vurguladı.
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da Minsk anlaşmalarının Kiev'e güçlenmesi için zaman kazandırma amacı taşıdığını söylemesine tepki gösteren Baraka, Batı'nın Minsk anlaşmaları hakkında yalan söylediğini vurguladı.

Baraka, "François Hollande Angela Merkel'in Minsk anlaşmalarının savaşı hazırlamak için bir 'tuzak' olduğu açıklamasını doğrulamışken, ABD'nin bu 'tuzakta' parmağı olmadığına kim inanır?" sorusunu yöneltti.

Baraka, eski ABD Başkanı Donald Trump yeniden seçilseydi şu anda Ukrayna ve Rusya'daki birkaç yüzbin kişinin halen hayatta olacağı görüşünü de belirtti.
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da, Minsk anlaşmalarının Kiev'e güçlenmesi için zaman kazandırdığını söylemişti.

Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Avrupalı politikacıların Ukrayna'yı silahlandırmak ve ‘büyük bir savaşa’ hazırlamak için Minsk anlaşmalarının önemi hakkında sekiz yıl boyunca yalan söylediklerini vurgulamıştı.
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