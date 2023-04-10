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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/yaptirim-etkisi-rus-aeroflot-bir-ucagini-bakim-icin-ilk-kez-irana-gonderdi-1069486474.html
Yaptırım etkisi: Rus Aeroflot, bir uçağını bakım için ilk kez İran'a gönderdi
Yaptırım etkisi: Rus Aeroflot, bir uçağını bakım için ilk kez İran'a gönderdi
Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bir uçağını teknik bakım ve onarım için tarihinde ilk kez İran'a... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T21:24+0300
2023-04-10T21:24+0300
ukrayna krizi
rus aeroflot havayolları
aeroflot
iran
bakım
yaptırım
yaptırımlar
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Aeroflot temsilcisinin RBK gazetesine yaptığı açıklamaya göre Rus havayolu şirketine ait Airbus A330-300 uçağı, Tahran'a gitti. Uçak, İran'ın en büyük havayolu şirketi Mahan Air'in teknik uzmanları tarafından bakımdan geçirilecek.RBK'ya konuşan kaynaklar da, Aeroflot'un İran'da teknik bakım imkanını birkaç ay istişare ettiğini ve uçağın Tahran'a gönderilmesinin ana amacının iniş takımlarının bakımının yapılması olduğunu belirtti.Aeroflot, daha önce uçaklarının teknik bakım ve onarımı için başta Hong Kong şirketi HAECO olmak üzere diğer firmalardan hizmet alıyordu.Rus tarafı, 2021 yazında Hong Kong şirketiyle yeni anlaşma imzalamıştı. Ancak Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle uygulanan yaptırımlar, Rus havayolu şirketlerinin teknik bakım ve onarım hizmetleri almasında ve yedek parça tedarikinde zorluklar yaşamasını beraberinde getirmişti.
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rus aeroflot havayolları, aeroflot, iran, bakım, yaptırım, yaptırımlar
rus aeroflot havayolları, aeroflot, iran, bakım, yaptırım, yaptırımlar

Yaptırım etkisi: Rus Aeroflot, bir uçağını bakım için ilk kez İran'a gönderdi

21:24 10.04.2023
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Multimedya arşivine gidin Aeroflot Airlines Rusya
 Aeroflot Airlines Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bir uçağını teknik bakım ve onarım için tarihinde ilk kez İran'a gönderdi.
Aeroflot temsilcisinin RBK gazetesine yaptığı açıklamaya göre Rus havayolu şirketine ait Airbus A330-300 uçağı, Tahran'a gitti. Uçak, İran'ın en büyük havayolu şirketi Mahan Air'in teknik uzmanları tarafından bakımdan geçirilecek.

RBK'ya konuşan kaynaklar da, Aeroflot'un İran'da teknik bakım imkanını birkaç ay istişare ettiğini ve uçağın Tahran'a gönderilmesinin ana amacının iniş takımlarının bakımının yapılması olduğunu belirtti.

Aeroflot, daha önce uçaklarının teknik bakım ve onarımı için başta Hong Kong şirketi HAECO olmak üzere diğer firmalardan hizmet alıyordu.

Rus tarafı, 2021 yazında Hong Kong şirketiyle yeni anlaşma imzalamıştı. Ancak Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle uygulanan yaptırımlar, Rus havayolu şirketlerinin teknik bakım ve onarım hizmetleri almasında ve yedek parça tedarikinde zorluklar yaşamasını beraberinde getirmişti.
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