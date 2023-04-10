Yaptırım etkisi: Rus Aeroflot, bir uçağını bakım için ilk kez İran'a gönderdi
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Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bir uçağını teknik bakım ve onarım için tarihinde ilk kez İran'a gönderdi.
Aeroflot temsilcisinin RBK gazetesine yaptığı açıklamaya göre Rus havayolu şirketine ait Airbus A330-300 uçağı, Tahran'a gitti. Uçak, İran'ın en büyük havayolu şirketi Mahan Air'in teknik uzmanları tarafından bakımdan geçirilecek.
RBK'ya konuşan kaynaklar da, Aeroflot'un İran'da teknik bakım imkanını birkaç ay istişare ettiğini ve uçağın Tahran'a gönderilmesinin ana amacının iniş takımlarının bakımının yapılması olduğunu belirtti.
Aeroflot, daha önce uçaklarının teknik bakım ve onarımı için başta Hong Kong şirketi HAECO olmak üzere diğer firmalardan hizmet alıyordu.
Rus tarafı, 2021 yazında Hong Kong şirketiyle yeni anlaşma imzalamıştı. Ancak Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle uygulanan yaptırımlar, Rus havayolu şirketlerinin teknik bakım ve onarım hizmetleri almasında ve yedek parça tedarikinde zorluklar yaşamasını beraberinde getirmişti.
RBK'ya konuşan kaynaklar da, Aeroflot'un İran'da teknik bakım imkanını birkaç ay istişare ettiğini ve uçağın Tahran'a gönderilmesinin ana amacının iniş takımlarının bakımının yapılması olduğunu belirtti.
Aeroflot, daha önce uçaklarının teknik bakım ve onarımı için başta Hong Kong şirketi HAECO olmak üzere diğer firmalardan hizmet alıyordu.
Rus tarafı, 2021 yazında Hong Kong şirketiyle yeni anlaşma imzalamıştı. Ancak Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle uygulanan yaptırımlar, Rus havayolu şirketlerinin teknik bakım ve onarım hizmetleri almasında ve yedek parça tedarikinde zorluklar yaşamasını beraberinde getirmişti.