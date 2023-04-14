https://sputniknews.com.tr/20230414/kaza-yaparak-346-kisinin-olumune-yol-acmisti-boeingden-737-max-karari-1069671883.html
Kaza yaparak 346 kişinin ölümüne yol açmıştı: Boeing'den 737 Max kararı
Kaza yaparak 346 kişinin ölümüne yol açmıştı: Boeing'den 737 Max kararı
Uçak üretim şirketi Boeing, çok sayıda kazaya karışarak 346 kişinin ölümüne sebep olan 737 Max'lerin bir kısmının teslimatını durdurma kararı aldı. Açıklamada... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T13:17+0300
2023-04-14T13:17+0300
2023-04-14T13:17+0300
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ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, bir üretim sorunu nedeniyle 737 Max siparişlerinin teslimatında 'önemli sayıda' gecikmelerle karşı karşıya olduğunu açıkladı.Havacılık devi, 737 Max uçaklarının arkasındaki bağlantı parçalarının montajının standardlara uymadığını belirtti. Üretim sorunu, Max 7, Max 8 ve Max 8200 yolcu uçaklarının yanı sıra, P-8 Poseidon deniz gözetleme uçağını da kapsıyor.Boeing'den yapılan açıklamada, "Bu durum acil bir uçuş güvenliği sorunu teşkil etmiyor ve halihazırda hizmet sunan uçaklar güvenli bir şekilde uçmaya devam edebilir. Sorunu Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) bildirdik. İncelemeler yapmak ve gerektiği durumlarda uygun olmayan bağlantı parçalarını değiştirmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.Boeing, gerekli işlemler tamamlanana dek müşterilerinden yakın vadede daha düşük sayıda teslimat beklemelerini istedi.Söz konusu durum, sektörde yaşanan uçak sıkıntıları esnasında Boeing'in karşılaştığı bir takım sorunların ardından geldi. Gelişmelere dair çıkan haberlerle birlikte Boeing hisselerinde yüzde 5'lik bir düşüş kaydedildi.Geçtiğimiz ay ABD havacılık yetkilileri, veri analiziyle ilgili bir arıza nedeniyle şubat ayında teslimatları durdurulan geniş gövdeli 787 Dreamliner'ın teslimatlarına yeniden başlaması için Boeing'e onay vermişti.Koronavirüs sonrası dönemde yolcu uçaklarına yüksek talepKoronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin kaldırılmasının ardından hava yolculuklarına yönelik talep bir anda artış gösterdi. Hızlı talep artışını karşılamaya çalışan havayolu şirketleri de bu nedenle daha fazla seferlere, dolayısıyla da daha fazla yolcu uçaklarına ihtiyaç duyuyor.Boeing, geçtiğimiz yıllarda adı iki büyük kazaya karışmış olmasına rağmen uçak satışlarının 2023'ün ilk üç ayında ciddi bir artış kaydettiğini bildirdi. Teslim edilen uçakların çoğunluğunun ABD'li havayolu şirketleri Southwest Airlines ve United Airlines olduğu belirtildi.737 Max kazaları: 346 kişi can verdiABD'li şirketin ürettiği 737 Max serisi yolcu uçakları bir yıl içerisinde 2 büyük kazaya karışmış ve söz konusu uçak kazalarında 346 kişi hayatını kaybetmişti.Uçak kazalarına ilişkin yapılan incelemeler, kazaya uçak tasarımındaki kusurların sebep olduğunu göstermişti.
https://sputniknews.com.tr/20220923/boeing-737-max-ucagi-hakkinda-yatirimcilari-yanilttigi-icin-200-milyon-dolar-odeyecek-1061532063.html
https://sputniknews.com.tr/20190718/boeing-737-maX-kazalari-icin-50-milyon-dolar-odeyecek-1039698736.html
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Kaza yaparak 346 kişinin ölümüne yol açmıştı: Boeing'den 737 Max kararı
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Uçak üretim şirketi Boeing, çok sayıda kazaya karışarak 346 kişinin ölümüne sebep olan 737 Max'lerin bir kısmının teslimatını durdurma kararı aldı. Açıklamada uçakların arka kısmındaki üretim sorununun çözümüne odaklanılacağı belirtilirken, gelişmeler nedeniyle şirketin hisselerinde değer kaybı yaşandı.
ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, bir üretim sorunu nedeniyle 737 Max siparişlerinin teslimatında 'önemli sayıda' gecikmelerle karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Havacılık devi, 737 Max uçaklarının arkasındaki bağlantı parçalarının montajının standardlara uymadığını belirtti. Üretim sorunu, Max 7, Max 8 ve Max 8200 yolcu uçaklarının yanı sıra, P-8 Poseidon deniz gözetleme uçağını da kapsıyor.
Boeing'den yapılan açıklamada, "Bu durum acil bir uçuş güvenliği sorunu teşkil etmiyor ve halihazırda hizmet sunan uçaklar güvenli bir şekilde uçmaya devam edebilir. Sorunu Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) bildirdik. İncelemeler yapmak ve gerektiği durumlarda uygun olmayan bağlantı parçalarını değiştirmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Boeing, gerekli işlemler tamamlanana dek müşterilerinden yakın vadede daha düşük sayıda teslimat beklemelerini istedi.
Söz konusu durum, sektörde yaşanan uçak sıkıntıları esnasında Boeing'in karşılaştığı bir takım sorunların ardından geldi. Gelişmelere dair çıkan haberlerle birlikte Boeing hisselerinde yüzde 5'lik bir düşüş kaydedildi.
Geçtiğimiz ay ABD havacılık yetkilileri, veri analiziyle ilgili bir arıza nedeniyle şubat ayında teslimatları durdurulan geniş gövdeli 787 Dreamliner'ın teslimatlarına yeniden başlaması için Boeing'e onay vermişti.
Koronavirüs sonrası dönemde yolcu uçaklarına yüksek talep
Koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin kaldırılmasının ardından hava yolculuklarına yönelik talep bir anda artış gösterdi. Hızlı talep artışını karşılamaya çalışan havayolu şirketleri de bu nedenle daha fazla seferlere, dolayısıyla da daha fazla yolcu uçaklarına ihtiyaç duyuyor.
Boeing, geçtiğimiz yıllarda adı iki büyük kazaya karışmış olmasına rağmen uçak satışlarının 2023'ün ilk üç ayında ciddi bir artış kaydettiğini bildirdi. Teslim edilen uçakların çoğunluğunun ABD'li havayolu şirketleri Southwest Airlines ve United Airlines olduğu belirtildi.
737 Max kazaları: 346 kişi can verdi
ABD'li şirketin ürettiği 737 Max serisi yolcu uçakları bir yıl içerisinde 2 büyük kazaya karışmış ve söz konusu uçak kazalarında 346 kişi hayatını kaybetmişti.
Uçak kazalarına ilişkin yapılan incelemeler, kazaya uçak tasarımındaki kusurların sebep olduğunu göstermişti.