https://sputniknews.com.tr/20230408/airbus-cindeki-uretimini-genisletiyor-1069362922.html

Airbus Çin'deki üretimini genişletiyor

Airbus Çin'deki üretimini genişletiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde iki ülke arasında sivil havacılık sektöründe anlaşmalar yapıldı. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T02:45+0300

2023-04-08T02:45+0300

2023-04-08T02:45+0300

ekonomi

airbus

çin

havayolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/15/1057717945_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_cc9ccf79b84d952de8489cfb4e779989.jpg

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in Tiencin şehrindeki fabrikasına yeni bir montaj hattı ekleyerek üretim kapasitesini iki katına çıkaracağını açıkladı.Bu arada, Pekin yönetiminin Çinli şirketlerin Airbus'tan 160 yolcu uçağı satın almasına onay verdiği bildirildi. Bu kapsamda 150 adet A320 tipi ve 10 adet A350-900 tipi yolcu uçağı, Çinli havayolu şirketlerine teslim edilecek.Anlaşmalar, Macron'un ziyaretine katılan iş insanları heyetinde yer alan Airbus Üst Yöneticisi Guillaume Faury tarafından duyuruldu.Faury, "Üretimin genişletilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Çin pazarı giderek büyüyor. Hem yerli havayolu şirketlerine hem de bölgedeki diğer müşterilere daha fazla ürün sağlama olanağına kavuşacağız" dedi.Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın adımı, ABD'li rakibi Boeing'in Washington'un Pekin ile ilişkilerindeki artan gerilimlerden etkilendiği bir dönemde şirkete Çin pazarında rekabet avantajı sağlayacağı öngörülüyor.Airbus'ın Tiencin'deki Asya Son Montaj Hattı (FALA) adını verdiği üretim tesisi, 2008'de faaliyete başlamıştı. Tesiste dar gövdeli, orta mesafe yolcu uçağı ailesi A320'lerin yanı sıra geniş gövdeli A350 yolcu uçakları üretiliyor.Çin'in kamuya ait üç büyük havayolu şirketi AirChina, China Southern ve China Eastern, geçen yıl Airbus'tan toplam 292 uçak almayı taahhüt etmişti. Macron'un ziyaretinde sağlanan anlaşma bu kapsamdaki siparişlerin bir kısmını içeriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230407/cin-fransa-bildirisinde-uluslararasi-hukuk-ve-bm-sarti-temelinde-ukraynada-baris-cabasina-destek-1069348552.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

airbus, çin, havayolu