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https://sputniknews.com.tr/20230408/airbus-cindeki-uretimini-genisletiyor-1069362922.html
Airbus Çin'deki üretimini genişletiyor
Airbus Çin'deki üretimini genişletiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde iki ülke arasında sivil havacılık sektöründe anlaşmalar yapıldı. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T02:45+0300
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ekonomi
airbus
çin
havayolu
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Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in Tiencin şehrindeki fabrikasına yeni bir montaj hattı ekleyerek üretim kapasitesini iki katına çıkaracağını açıkladı.Bu arada, Pekin yönetiminin Çinli şirketlerin Airbus'tan 160 yolcu uçağı satın almasına onay verdiği bildirildi. Bu kapsamda 150 adet A320 tipi ve 10 adet A350-900 tipi yolcu uçağı, Çinli havayolu şirketlerine teslim edilecek.Anlaşmalar, Macron'un ziyaretine katılan iş insanları heyetinde yer alan Airbus Üst Yöneticisi Guillaume Faury tarafından duyuruldu.Faury, "Üretimin genişletilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Çin pazarı giderek büyüyor. Hem yerli havayolu şirketlerine hem de bölgedeki diğer müşterilere daha fazla ürün sağlama olanağına kavuşacağız" dedi.Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın adımı, ABD'li rakibi Boeing'in Washington'un Pekin ile ilişkilerindeki artan gerilimlerden etkilendiği bir dönemde şirkete Çin pazarında rekabet avantajı sağlayacağı öngörülüyor.Airbus'ın Tiencin'deki Asya Son Montaj Hattı (FALA) adını verdiği üretim tesisi, 2008'de faaliyete başlamıştı. Tesiste dar gövdeli, orta mesafe yolcu uçağı ailesi A320'lerin yanı sıra geniş gövdeli A350 yolcu uçakları üretiliyor.Çin'in kamuya ait üç büyük havayolu şirketi AirChina, China Southern ve China Eastern, geçen yıl Airbus'tan toplam 292 uçak almayı taahhüt etmişti. Macron'un ziyaretinde sağlanan anlaşma bu kapsamdaki siparişlerin bir kısmını içeriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/cin-fransa-bildirisinde-uluslararasi-hukuk-ve-bm-sarti-temelinde-ukraynada-baris-cabasina-destek-1069348552.html
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airbus, çin, havayolu
airbus, çin, havayolu

Airbus Çin'deki üretimini genişletiyor

02:45 08.04.2023
© AFP 2023 / AXEL HEIMKENAirbus A321XLR
Airbus A321XLR - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / AXEL HEIMKEN
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde iki ülke arasında sivil havacılık sektöründe anlaşmalar yapıldı.
Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in Tiencin şehrindeki fabrikasına yeni bir montaj hattı ekleyerek üretim kapasitesini iki katına çıkaracağını açıkladı.
Bu arada, Pekin yönetiminin Çinli şirketlerin Airbus'tan 160 yolcu uçağı satın almasına onay verdiği bildirildi. Bu kapsamda 150 adet A320 tipi ve 10 adet A350-900 tipi yolcu uçağı, Çinli havayolu şirketlerine teslim edilecek.
Anlaşmalar, Macron'un ziyaretine katılan iş insanları heyetinde yer alan Airbus Üst Yöneticisi Guillaume Faury tarafından duyuruldu.
Faury, "Üretimin genişletilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Çin pazarı giderek büyüyor. Hem yerli havayolu şirketlerine hem de bölgedeki diğer müşterilere daha fazla ürün sağlama olanağına kavuşacağız" dedi.
Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın adımı, ABD'li rakibi Boeing'in Washington'un Pekin ile ilişkilerindeki artan gerilimlerden etkilendiği bir dönemde şirkete Çin pazarında rekabet avantajı sağlayacağı öngörülüyor.
Airbus'ın Tiencin'deki Asya Son Montaj Hattı (FALA) adını verdiği üretim tesisi, 2008'de faaliyete başlamıştı. Tesiste dar gövdeli, orta mesafe yolcu uçağı ailesi A320'lerin yanı sıra geniş gövdeli A350 yolcu uçakları üretiliyor.
Çin'in kamuya ait üç büyük havayolu şirketi AirChina, China Southern ve China Eastern, geçen yıl Airbus'tan toplam 292 uçak almayı taahhüt etmişti. Macron'un ziyaretinde sağlanan anlaşma bu kapsamdaki siparişlerin bir kısmını içeriyor.
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