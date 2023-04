https://sputniknews.com.tr/20230407/cin-fransa-bildirisinde-uluslararasi-hukuk-ve-bm-sarti-temelinde-ukraynada-baris-cabasina-destek-1069348552.html

Çin-Fransa bildirisinde uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde Ukrayna'da barış çabasına destek

Çin-Fransa bildirisinde uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde Ukrayna'da barış çabasına destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın ana gündem maddesini oluşturduğu Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmelerini tamamlamasının... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T17:35+0300

2023-04-07T17:35+0300

2023-04-07T17:35+0300

ukrayna krizi

çin

çin halk cumhuriyeti

fransa

rusya

ukrayna

barış

ortak açıklama

emmanuel macron

şi cinping

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069348797_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_979a9f8a1d167405b17fb923892efe79.jpg

Çin Devlet Başkanı ŞI Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ziyaretinin son gününde Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un yoldaşı olan babası Şi Zhongxun'un memleketi Guangdong eyaletinde ağırladı. Macron, eyalet başkenti Guangzhou'da Sun Yat-sen Üniversitesi öğrencileriyle buluşma ve kaynaşma fırsatı da buldu.Ziyaret iki liderin görüşmelerinin sonuçlarının ortak bildiriyle ortaya konulmasıyla noktalandı. Ortak bildirinin ana hatları şöyle:* Uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın amaç ve ilkeleri temelinde Ukrayna'ya barışı geri getirmeye yönelik her çabayı destekliyoruz.* Çin, Fransa, Rusya, Britanya ve ABD (BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi) liderlerinin Nükleer Savaşı Önleme ve Silahlanma Yarışlarından Kaçınma Konulu Ortak Bildirisini onayladığımızı yineliyoruz. Bildirinin de dediği gibi 'Nükleer savaş kazanılamaz ve asla yapılmamalıdır'. Her iki ülke de gerilimi tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yapıyor. Nükleer santraller ve diğer barışçı nükleer tesislere yönelik silahlı saldırılara karşı çıkıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK), Zaporojye Nükleer Santrali'nin emniyetini ve güvenliğini sağlamak dahil barışçı nükleer tesislerin emniyetini ve güvenliğini teşvik etmede yapıcı bir rol oynama çabalarını destekliyor. * Çin ile Fransa, ikili işbirliğinin geliştirilmesi için üst düzey alışveriş ve stratejik diyaloğun yanısıra üst düzey ekonomik ve mali diyalog ve üst düzey kültürel değişim mekanizmalarının önemini vurgular. * Fransa ile Çin, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında karşılıklı anlayışı güçlendirmek için stratejik konularda fikir alışverişini derinleştirme ve özellikle Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Komutanlığı ile Asya-Pasifik'teki Fransız Kuvvetleri Komutanlığı (ALPACI) arasındaki diyaloğu derinleştirme konusunda anlaştı

çin

çin halk cumhuriyeti

fransa

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, çin halk cumhuriyeti, fransa, rusya, ukrayna, barış, ortak açıklama, emmanuel macron, şi cinping