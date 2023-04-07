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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/cin-fransa-bildirisinde-uluslararasi-hukuk-ve-bm-sarti-temelinde-ukraynada-baris-cabasina-destek-1069348552.html
Çin-Fransa bildirisinde uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde Ukrayna'da barış çabasına destek
Çin-Fransa bildirisinde uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde Ukrayna'da barış çabasına destek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın ana gündem maddesini oluşturduğu Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmelerini tamamlamasının... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T17:35+0300
2023-04-07T17:35+0300
ukrayna krizi
çin
çin halk cumhuriyeti
fransa
rusya
ukrayna
barış
ortak açıklama
emmanuel macron
şi cinping
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Çin Devlet Başkanı ŞI Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ziyaretinin son gününde Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un yoldaşı olan babası Şi Zhongxun'un memleketi Guangdong eyaletinde ağırladı. Macron, eyalet başkenti Guangzhou'da Sun Yat-sen Üniversitesi öğrencileriyle buluşma ve kaynaşma fırsatı da buldu.Ziyaret iki liderin görüşmelerinin sonuçlarının ortak bildiriyle ortaya konulmasıyla noktalandı. Ortak bildirinin ana hatları şöyle:* Uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın amaç ve ilkeleri temelinde Ukrayna'ya barışı geri getirmeye yönelik her çabayı destekliyoruz.* Çin, Fransa, Rusya, Britanya ve ABD (BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi) liderlerinin Nükleer Savaşı Önleme ve Silahlanma Yarışlarından Kaçınma Konulu Ortak Bildirisini onayladığımızı yineliyoruz. Bildirinin de dediği gibi 'Nükleer savaş kazanılamaz ve asla yapılmamalıdır'. Her iki ülke de gerilimi tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yapıyor. Nükleer santraller ve diğer barışçı nükleer tesislere yönelik silahlı saldırılara karşı çıkıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK), Zaporojye Nükleer Santrali'nin emniyetini ve güvenliğini sağlamak dahil barışçı nükleer tesislerin emniyetini ve güvenliğini teşvik etmede yapıcı bir rol oynama çabalarını destekliyor. * Çin ile Fransa, ikili işbirliğinin geliştirilmesi için üst düzey alışveriş ve stratejik diyaloğun yanısıra üst düzey ekonomik ve mali diyalog ve üst düzey kültürel değişim mekanizmalarının önemini vurgular. * Fransa ile Çin, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında karşılıklı anlayışı güçlendirmek için stratejik konularda fikir alışverişini derinleştirme ve özellikle Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Komutanlığı ile Asya-Pasifik'teki Fransız Kuvvetleri Komutanlığı (ALPACI) arasındaki diyaloğu derinleştirme konusunda anlaştı
çin
çin halk cumhuriyeti
fransa
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çin, çin halk cumhuriyeti, fransa, rusya, ukrayna, barış, ortak açıklama, emmanuel macron, şi cinping
çin, çin halk cumhuriyeti, fransa, rusya, ukrayna, barış, ortak açıklama, emmanuel macron, şi cinping

Çin-Fransa bildirisinde uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde Ukrayna'da barış çabasına destek

17:35 07.04.2023
© AFP 2023 / THIBAULT CAMUSÇin Devlet Başkanı ŞI Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Çin ziyaretinin son gününde babasının memleketi Guangdong eyaletinde ağırlarken, iki lider samimi pozlar verdi.
Çin Devlet Başkanı ŞI Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Çin ziyaretinin son gününde babasının memleketi Guangdong eyaletinde ağırlarken, iki lider samimi pozlar verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / THIBAULT CAMUS
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın ana gündem maddesini oluşturduğu Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmelerini tamamlamasının ardından, iki ülke ortak açıklama yayımladı.
Çin Devlet Başkanı ŞI Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ziyaretinin son gününde Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un yoldaşı olan babası Şi Zhongxun'un memleketi Guangdong eyaletinde ağırladı.
Macron, eyalet başkenti Guangzhou'da Sun Yat-sen Üniversitesi öğrencileriyle buluşma ve kaynaşma fırsatı da buldu.
Ziyaret iki liderin görüşmelerinin sonuçlarının ortak bildiriyle ortaya konulmasıyla noktalandı. Ortak bildirinin ana hatları şöyle:
* Uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın amaç ve ilkeleri temelinde Ukrayna'ya barışı geri getirmeye yönelik her çabayı destekliyoruz.
* Çin, Fransa, Rusya, Britanya ve ABD (BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi) liderlerinin Nükleer Savaşı Önleme ve Silahlanma Yarışlarından Kaçınma Konulu Ortak Bildirisini onayladığımızı yineliyoruz. Bildirinin de dediği gibi 'Nükleer savaş kazanılamaz ve asla yapılmamalıdır'.
Her iki ülke de gerilimi tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yapıyor. Nükleer santraller ve diğer barışçı nükleer tesislere yönelik silahlı saldırılara karşı çıkıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK), Zaporojye Nükleer Santrali'nin emniyetini ve güvenliğini sağlamak dahil barışçı nükleer tesislerin emniyetini ve güvenliğini teşvik etmede yapıcı bir rol oynama çabalarını destekliyor.
* Çin ile Fransa, ikili işbirliğinin geliştirilmesi için üst düzey alışveriş ve stratejik diyaloğun yanısıra üst düzey ekonomik ve mali diyalog ve üst düzey kültürel değişim mekanizmalarının önemini vurgular.
* Fransa ile Çin, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında karşılıklı anlayışı güçlendirmek için stratejik konularda fikir alışverişini derinleştirme ve özellikle Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Komutanlığı ile Asya-Pasifik'teki Fransız Kuvvetleri Komutanlığı (ALPACI) arasındaki diyaloğu derinleştirme konusunda anlaştı
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