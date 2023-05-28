https://sputniknews.com.tr/20230528/britanyada-hukumet-supermarketlerden-temel-gida-maddelerinin-fiyatlarini-sinirlamalarini-isteyecek-1071697114.html

'Britanya'da hükümet, süpermarketlerden temel gıda maddelerinin fiyatlarına sınırlama isteyecek'

'Britanya'da hükümet, süpermarketlerden temel gıda maddelerinin fiyatlarına sınırlama isteyecek'

Başbakan Rishi Sunak'ın hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında perakendecilerden süt ve ekmek gibi temel gıda ürünlerine tavan fiyat uygulanmasını isteyeceği... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T19:38+0300

2023-05-28T19:38+0300

2023-05-28T19:52+0300

ekonomi

britanya

ingiltere

rishi sunak

süpermarket

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Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'ye yakın The Telegraph gazetesi, Rishi Sunak'ın başbakanlığındaki hükümetin süpermarketlerden temel gıda maddelerinin fiyatlarını sınırlamalarını isteyeceğini yazdı. Haberde temel ihtiyaç maddelerinin maliyeti çift haneli rakamlarda artmaya devam ederken, hükümetin perakendecilerin ekmek ve süt gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını sınırlaması planlarının üzerinde çalıştığı belirtildi. Habere göre Başbakan Rishi Sunak'ın Ofisi, Fransa'da büyük perakendecilerin 'mümkün olan en düşük tutardaki fiyatı' talep etmesine yönelik varılan anlaşmanın benzeri için süpermarketlerle görüşmelerde bulunuyor.Sağlık Bakanı Steve Barclay ise BBC TV'nin bu tür fiyat kontrolleri hakkında sorusu üzerine "Benim anladığım öyle değil" diyerek şunları söyledi:Batı Avrupa'nın en yüksek gıda enflasyonu oranına sahip Britanya'da fiyatlar geçen yıldan beri yüzde 19'dan fazla arttı ki, bu 1970'lerden bu yana en kötü yükseliş. Zaten Rusya yaptırımlarının etkisiyle artan enerji fiyatları yüzünden zorlanan haneler, bunun üstüne bir de gıda enflasyonuyla boğuşuyor. Tesco ve Sainsbury's gibi büyük süpermarket zincirleri, son haftalarda bazı gıda maddelerinde fiyat indirimleri yaptığını duyurdu.Tüm büyük süpermarketleri temsil eden Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC), yüksek maliyetlerin çoğundan hükümetin yeni düzenlemesini sorumlu tuttu. BRC'nin yaptığı açıklamada '1970'ler tarzı fiyat kontrollerini yeniden devreye sokmak yerine kuralları basitleştirme' çağrısı yaptı. BRC'nin Gıda ve Sürdürülebilirlik Direktörü Andrew Opie şunları söyledi:

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