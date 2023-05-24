https://sputniknews.com.tr/20230524/brexit-ingilterede-hane-halkinin-gida-faturasinda-7-milyar-sterlin-ilave-maliyet-olusturdu-1071536151.html
Brexit, İngiltere'de hane halkının gıda faturasında 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturdu
Brexit, İngiltere'de hane halkının gıda faturasında 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturdu
Brexit'in İngiltere'nin gıda enflasyonunun yüzde 30 daha yüksek olmasına yol açtığı ve hane halkının gıda faturasında Aralık 2019'dan beri 7 milyar sterlin... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T22:57+0300
2023-05-24T22:57+0300
2023-05-24T22:57+0300
ekonomi
brexit
ingiltere
enflasyon
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Londra Ekonomi Okulu (LSE) Ekonomik Performans Merkezi'nin raporuna göre, Aralık 2019 ile Mart 2023 arasında gıda fiyatları yüzde 25 arttı.İngiltere'de gıda enflasyonu martta yüzde 1.2 ile son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, nisanda kısıtlı şekilde yavaşlama göstererek yüzde 19.1'e geriledi.Brexit'in yaşanmaması durumunda ise gıda enflasyonunun yüzde 30 daha düşük olacağı hesaplandı.Brexit öncesinde gıda fiyatları Avrupa Birliği (AB) ile benzer eğilimde bulunurken, Brexit sonrasında gıda fiyatlarında başlayan artış 2023'te de devam etti.Brexit sonrası ortaya çıkan ticari engeller, AB'den ithal edilen gıda ürünleri için İngiltere'de hane halkına Aralık 2019'dan beri 7 milyar sterlin ilave maliyete neden oldu.İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon nisanda beklenenden az gerileyerek yüzde 8.7'ye indi, gıda enflasyonu yüzde 19.1 ile yüksek seyretmeye devam etti.İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, gıda fiyatlarının hala hızla yükseldiğini belirterek, "Gıda enflasyonu endişe verici şekilde yüksek seviyede" ifadesini kullanmıştı.
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brexit, ingiltere, enflasyon
brexit, ingiltere, enflasyon
Brexit, İngiltere'de hane halkının gıda faturasında 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturdu
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Brexit'in İngiltere'nin gıda enflasyonunun yüzde 30 daha yüksek olmasına yol açtığı ve hane halkının gıda faturasında Aralık 2019'dan beri 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturduğu hesaplandı.
Londra Ekonomi Okulu (LSE) Ekonomik Performans Merkezi'nin raporuna göre, Aralık 2019 ile Mart 2023 arasında gıda fiyatları yüzde 25 arttı.
İngiltere'de gıda enflasyonu martta yüzde 1.2 ile son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, nisanda kısıtlı şekilde yavaşlama göstererek yüzde 19.1'e geriledi.
Brexit'in yaşanmaması durumunda ise gıda enflasyonunun yüzde 30 daha düşük olacağı hesaplandı.
Brexit öncesinde gıda fiyatları Avrupa Birliği (AB) ile benzer eğilimde bulunurken, Brexit sonrasında gıda fiyatlarında başlayan artış 2023'te de devam etti.
Brexit sonrası ortaya çıkan ticari engeller, AB'den ithal edilen gıda ürünleri için İngiltere'de hane halkına Aralık 2019'dan beri 7 milyar sterlin ilave maliyete neden oldu.
İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon nisanda beklenenden az gerileyerek yüzde 8.7'ye indi, gıda enflasyonu yüzde 19.1 ile yüksek seyretmeye devam etti.
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, gıda fiyatlarının hala hızla yükseldiğini belirterek, "Gıda enflasyonu endişe verici şekilde yüksek seviyede" ifadesini kullanmıştı.