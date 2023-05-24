https://sputniknews.com.tr/20230524/brexit-ingilterede-hane-halkinin-gida-faturasinda-7-milyar-sterlin-ilave-maliyet-olusturdu-1071536151.html

Brexit, İngiltere'de hane halkının gıda faturasında 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturdu

Brexit, İngiltere'de hane halkının gıda faturasında 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturdu

Brexit'in İngiltere'nin gıda enflasyonunun yüzde 30 daha yüksek olmasına yol açtığı ve hane halkının gıda faturasında Aralık 2019'dan beri 7 milyar sterlin... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T22:57+0300

2023-05-24T22:57+0300

2023-05-24T22:57+0300

ekonomi

brexit

ingiltere

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104001/02/1040010276_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a859892ee69756c6f5b5a1fea7316b52.jpg

Londra Ekonomi Okulu (LSE) Ekonomik Performans Merkezi'nin raporuna göre, Aralık 2019 ile Mart 2023 arasında gıda fiyatları yüzde 25 arttı.İngiltere'de gıda enflasyonu martta yüzde 1.2 ile son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, nisanda kısıtlı şekilde yavaşlama göstererek yüzde 19.1'e geriledi.Brexit'in yaşanmaması durumunda ise gıda enflasyonunun yüzde 30 daha düşük olacağı hesaplandı.Brexit öncesinde gıda fiyatları Avrupa Birliği (AB) ile benzer eğilimde bulunurken, Brexit sonrasında gıda fiyatlarında başlayan artış 2023'te de devam etti.Brexit sonrası ortaya çıkan ticari engeller, AB'den ithal edilen gıda ürünleri için İngiltere'de hane halkına Aralık 2019'dan beri 7 milyar sterlin ilave maliyete neden oldu.İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon nisanda beklenenden az gerileyerek yüzde 8.7'ye indi, gıda enflasyonu yüzde 19.1 ile yüksek seyretmeye devam etti.İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, gıda fiyatlarının hala hızla yükseldiğini belirterek, "Gıda enflasyonu endişe verici şekilde yüksek seviyede" ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230503/isvecte-gundem-swetix-1070566798.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brexit, ingiltere, enflasyon