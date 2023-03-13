https://sputniknews.com.tr/20230313/ingilterede-bu-sefer-de-doktorlar-grevde-kahve-dukkani-calisanlarindan-daha-az-kazaniyorlar-1068192911.html
İngiltere'de bu sefer de doktorlar grevde: 'Kahve dükkanı çalışanlarından daha az kazanıyorlar'
İngiltere'de bu sefer de doktorlar grevde: 'Kahve dükkanı çalışanlarından daha az kazanıyorlar'
İngiltere'de doktorlar, yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle 3 günlük grev başlattı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T15:44+0300
2023-03-13T15:44+0300
2023-03-13T16:10+0300
dünya
ingiltere
doktor
grev
ekonomik kriz
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İngiltere'de doktorlar, ülkede bir süredir devam eden eylemlerin bir parçası olarak 3 günlük bir grev başlattı. Doktorlar, yıllardır enflasyonun altındaki seyreden ücret artışlarının, 2008'den bu yana maaşlarında yüzde 26'lık bir azalma yarattığı anlamına geldiğini söylüyor. Grevden önce de, İngiliz Tabipler Birliği (BMA), yeni kalifiye bir doktorun bazı kahve dükkanı çalışanlarından daha az kazandığını iddia eden bir reklam filmi yayınlamıştı. Reklamda, "Genç bir doktor sadece 14.09 kazanıyor. Bu hükümet sayesinde, hastaları kurtarmaktan çok kahve servisi yapabilirsiniz. Bu hafta genç doktorlar greve gidecekler, böylece onlara hak ettikleri kadar ödeme yapılacak" ifadeleri kullanılmıştı.Çarşamba günü, aralarında öğretmenler, Londra Metrosu makinistleri, BBC muhabirleri ve üniversite çalışanlarının da bulunduğu yüzbinlerce işçinin iş bırakması bekleniyor. Geçen yıldan bu yana İngiltere'de, artan gıda, enerji ve barınma maliyetleri nedeniyle hemşireler ve ambulans personelinden avukatlara ve liman işçilerine kadar çoğu sektör ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Bu, kıdemli olmayan ancak onlarca yıllık deneyime sahip olabilecek bir doktor kategorisi olan sözde 'kıdemsiz doktorların' şimdiye kadar düzenledikleri en büyük grev. Uzman kardiyolog olmak için eğitim alan 37 yaşındaki Vincent McCaughen, AFP'ye verdiği demeçte, "En genç meslektaşlarım için sorun, mali açıdan borç yükü altında olmaları ve gelirlerinin beklemeleri gereken güvenliğe sahip olmalarına izin vermemesi. Finansal olarak daha güvende hisseden, daha kötü olmayan bir yaşam standardına sahip insanlar, hastalarına duygusal enerjilerinin daha fazlasını verebilecekler" ifadelerini kullandı.
ingiltere
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ingiltere, doktor, grev, ekonomik kriz
ingiltere, doktor, grev, ekonomik kriz
İngiltere'de bu sefer de doktorlar grevde: 'Kahve dükkanı çalışanlarından daha az kazanıyorlar'
15:44 13.03.2023 (güncellendi: 16:10 13.03.2023) Abone ol
İngiltere'de doktorlar, yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle 3 günlük grev başlattı.
İngiltere'de doktorlar, ülkede bir süredir devam eden eylemlerin bir parçası olarak 3 günlük bir grev başlattı.
Doktorlar, yıllardır enflasyonun altındaki seyreden ücret artışlarının, 2008'den bu yana maaşlarında yüzde 26'lık bir azalma yarattığı anlamına geldiğini söylüyor.
Grevden önce de, İngiliz Tabipler Birliği (BMA), yeni kalifiye bir doktorun bazı kahve dükkanı çalışanlarından daha az kazandığını iddia eden bir reklam filmi yayınlamıştı.
Reklamda, "Genç bir doktor sadece 14.09 kazanıyor. Bu hükümet sayesinde, hastaları kurtarmaktan çok kahve servisi yapabilirsiniz. Bu hafta genç doktorlar greve gidecekler, böylece onlara hak ettikleri kadar ödeme yapılacak" ifadeleri kullanılmıştı.
Çarşamba günü, aralarında öğretmenler, Londra Metrosu makinistleri, BBC muhabirleri ve üniversite çalışanlarının da bulunduğu yüzbinlerce işçinin iş bırakması bekleniyor.
Geçen yıldan bu yana İngiltere'de, artan gıda, enerji ve barınma maliyetleri nedeniyle hemşireler ve ambulans personelinden avukatlara ve liman işçilerine kadar çoğu sektör ekonomik zorluklarla karşı karşıya.
Bu, kıdemli olmayan ancak onlarca yıllık deneyime sahip olabilecek bir doktor kategorisi olan sözde 'kıdemsiz doktorların' şimdiye kadar düzenledikleri en büyük grev.
Uzman kardiyolog olmak için eğitim alan 37 yaşındaki Vincent McCaughen, AFP'ye verdiği demeçte, "En genç meslektaşlarım için sorun, mali açıdan borç yükü altında olmaları ve gelirlerinin beklemeleri gereken güvenliğe sahip olmalarına izin vermemesi. Finansal olarak daha güvende hisseden, daha kötü olmayan bir yaşam standardına sahip insanlar, hastalarına duygusal enerjilerinin daha fazlasını verebilecekler" ifadelerini kullandı.