https://sputniknews.com.tr/20230522/ikbyde-secim-gerilimi-tirmaniyor-kdp-ile-kyb-milletvekilleri-birbirine-girdi-1071405985.html

IKBY'de seçim gerilimi tırmanıyor: Mecliste KDP ile KYB milletvekilleri birbirine girdi

IKBY'de seçim gerilimi tırmanıyor: Mecliste KDP ile KYB milletvekilleri birbirine girdi

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerini merakla takip eden komşulardan olan Irak'ın özerk Kürt bölgesinde yılan hikayesine dönen parlamento seçimleri için... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T17:38+0300

2023-05-22T17:38+0300

2023-05-22T18:30+0300

dünya

ikby parlamentosu

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

irak

kavga

arbede

kürdistan demokrat partisi (kdp)

kürdistan yurtseverler birliği (kyb)

seçim

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İHA ve Rudaw'ın haberlerine göre bugün Irak'ın özerk Kürt bölgesinde parlamento Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’nun seçim çalışmalarını görüşmek amacıyla toplanırken, KYB ile KDP vekilleri birbirine girdi.Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda oturum yapılmasını engellemeye çalışan KYB milletvekilleri başkanlık divanını işgal etti, buna KDP milletvekillerinin müdahalesiyle kavga çıktı. Cisimler havada uçuşurken, bazı milletvekilleri yumruklaştı.Kavga, KYB'nin oturumun ertelenmesi talebini KDP'nin kabul etmemesinden çıktı. Bunun üzerine Parlamento Başkanı Rewaz Fayik Hüseyin, "Yasaların ulusal birliği sağlamak amacıyla bana verdiği ‘18. maddenin 3. fıkrasında belirtilen mutlak ve koşulsuz yetkilerimi kullanma’ hakkımı kullanıyorum" duyurusunu yaptı. KYB'li kadın parlamento başkanı, ardından "Bilinmeyen bir tarihe erteliyorum” diyerek oturumu feshettiğini söyledi.Parlamento Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami, buna itiraz edip “Bu bireysel bir karar. Toplantıya devam edilmesinden yana olanlar elini kaldırmalıdır" çağrısını yaptı. Oturum için tamam mı devam mı oylamasında 'devam' yönünde oy kullanıldı.Seçim Komisyonu’nun görev süresi uzatıldıArdından Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’nun çalışmalarına başlayıp başlamaması oylamasında 58 lehte oy verildi. Bu oylamayla Seçim Komisyonu'nun görev süresi yenilendi ve boşalan üyeliklere iki yeni üye atandı. KYB, başkanlık divanına yürüdüBunun üzerine başkanlık kürsüsünü basan KYB vekillerinden bazıları, Hewrami ve Başkanlık Sekreteri Muna Kahveci’nin üzerine yürüdü. Masalardan şişe, dosya ve kağıt mendili gibi eşyaların fırlatılması nedeniyle bazı milletvekilleri ve gazeteciler hafif yaralanırken, bazı vekiller aralarında yumruklaştı.KYB Grup Başkanı'nın gömleğinde kan lekeleriFransız haber ajansına AFP'ye göre KDP'yi "Anarşi çıkardılar ve grubumuzun üyelerine saldırdılar" diye eleştiren KYB Grup Başkanvekili Ziyad Cabbar, gömleğindeki kan lekeleri sorulduğunda, 'arbede sırasında kafasına darbe aldığını' söyledi. Gerginlik nedeniyle oturum ertelendi.Azınlıklara tahsis edilen 11 vekil meselesi111 sandalyeli IKBY parlamentosunda 11 sandalye azınlıklara tahsis ediliyor.Rudaw'a göre kavganın temelinde, Bafel Talabani'nin liderliğindeki, Süleymaniye merkezli KYB'nin azınlıklara verilen 11 vekil kotasının yarısının Süleymaniye’ye verilmesini talep etmesi yatıyor. KYB, Süleymaniye’ye bütçeden ayrılan payın arttırılmasını da istiyor. IKBY'nin iktidar partisi KDP ise Asur, Suryani, Kildan, Ermeni ve Türkmenler için ayrılan kotanın, o bölgede azınlıklar yaşamadığı gerekçesiyle Süleymaniye’ye verilmesine karşı çıkıyor.KDP'nin 45, KYB'nin 21 vekilinin bulunduğu parlamento için seçim tarihi 18 Kasım olarak açıklanmıştı.

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irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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ikby parlamentosu, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), irak, kavga, arbede, kürdistan demokrat partisi (kdp), kürdistan yurtseverler birliği (kyb), seçim