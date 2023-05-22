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https://sputniknews.com.tr/20230522/ikbyde-secim-gerilimi-tirmaniyor-kdp-ile-kyb-milletvekilleri-birbirine-girdi-1071405985.html
IKBY'de seçim gerilimi tırmanıyor: Mecliste KDP ile KYB milletvekilleri birbirine girdi
IKBY'de seçim gerilimi tırmanıyor: Mecliste KDP ile KYB milletvekilleri birbirine girdi
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerini merakla takip eden komşulardan olan Irak'ın özerk Kürt bölgesinde yılan hikayesine dönen parlamento seçimleri için... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T17:38+0300
2023-05-22T18:30+0300
dünya
ikby parlamentosu
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
irak
kavga
arbede
kürdistan demokrat partisi (kdp)
kürdistan yurtseverler birliği (kyb)
seçim
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İHA ve Rudaw'ın haberlerine göre bugün Irak'ın özerk Kürt bölgesinde parlamento Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’nun seçim çalışmalarını görüşmek amacıyla toplanırken, KYB ile KDP vekilleri birbirine girdi.Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda oturum yapılmasını engellemeye çalışan KYB milletvekilleri başkanlık divanını işgal etti, buna KDP milletvekillerinin müdahalesiyle kavga çıktı. Cisimler havada uçuşurken, bazı milletvekilleri yumruklaştı.Kavga, KYB'nin oturumun ertelenmesi talebini KDP'nin kabul etmemesinden çıktı. Bunun üzerine Parlamento Başkanı Rewaz Fayik Hüseyin, "Yasaların ulusal birliği sağlamak amacıyla bana verdiği ‘18. maddenin 3. fıkrasında belirtilen mutlak ve koşulsuz yetkilerimi kullanma’ hakkımı kullanıyorum" duyurusunu yaptı. KYB'li kadın parlamento başkanı, ardından "Bilinmeyen bir tarihe erteliyorum” diyerek oturumu feshettiğini söyledi.Parlamento Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami, buna itiraz edip “Bu bireysel bir karar. Toplantıya devam edilmesinden yana olanlar elini kaldırmalıdır" çağrısını yaptı. Oturum için tamam mı devam mı oylamasında 'devam' yönünde oy kullanıldı.Seçim Komisyonu’nun görev süresi uzatıldıArdından Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’nun çalışmalarına başlayıp başlamaması oylamasında 58 lehte oy verildi. Bu oylamayla Seçim Komisyonu'nun görev süresi yenilendi ve boşalan üyeliklere iki yeni üye atandı. KYB, başkanlık divanına yürüdüBunun üzerine başkanlık kürsüsünü basan KYB vekillerinden bazıları, Hewrami ve Başkanlık Sekreteri Muna Kahveci’nin üzerine yürüdü. Masalardan şişe, dosya ve kağıt mendili gibi eşyaların fırlatılması nedeniyle bazı milletvekilleri ve gazeteciler hafif yaralanırken, bazı vekiller aralarında yumruklaştı.KYB Grup Başkanı'nın gömleğinde kan lekeleriFransız haber ajansına AFP'ye göre KDP'yi "Anarşi çıkardılar ve grubumuzun üyelerine saldırdılar" diye eleştiren KYB Grup Başkanvekili Ziyad Cabbar, gömleğindeki kan lekeleri sorulduğunda, 'arbede sırasında kafasına darbe aldığını' söyledi. Gerginlik nedeniyle oturum ertelendi.Azınlıklara tahsis edilen 11 vekil meselesi111 sandalyeli IKBY parlamentosunda 11 sandalye azınlıklara tahsis ediliyor.Rudaw'a göre kavganın temelinde, Bafel Talabani'nin liderliğindeki, Süleymaniye merkezli KYB'nin azınlıklara verilen 11 vekil kotasının yarısının Süleymaniye’ye verilmesini talep etmesi yatıyor. KYB, Süleymaniye’ye bütçeden ayrılan payın arttırılmasını da istiyor. IKBY'nin iktidar partisi KDP ise Asur, Suryani, Kildan, Ermeni ve Türkmenler için ayrılan kotanın, o bölgede azınlıklar yaşamadığı gerekçesiyle Süleymaniye’ye verilmesine karşı çıkıyor.KDP'nin 45, KYB'nin 21 vekilinin bulunduğu parlamento için seçim tarihi 18 Kasım olarak açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221004/irak-federal-mahkemesi-ikby-yuksek-secim-komiserliginin-anayasal-olmadigina-hukmetti-1061960502.html
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https://sputniknews.com.tr/20230319/ikby-basbakani-barzani-duhokta-dusen-helikopter-kyb-icindeki-bir-grup-tarafindan-satin-alindi--1068446979.html
https://sputniknews.com.tr/20230408/suleymaniye-havalimani-yakinlarinda-patlama-1069360847.html
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ikby parlamentosu, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), irak, kavga, arbede, kürdistan demokrat partisi (kdp), kürdistan yurtseverler birliği (kyb), seçim
ikby parlamentosu, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), irak, kavga, arbede, kürdistan demokrat partisi (kdp), kürdistan yurtseverler birliği (kyb), seçim

IKBY'de seçim gerilimi tırmanıyor: Mecliste KDP ile KYB milletvekilleri birbirine girdi

17:38 22.05.2023 (güncellendi: 18:30 22.05.2023)
© İHA / Abdulkadir HacıoğluIrak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) seçim süreciyle ilgili meclis oturumunda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) milletvekilleri arasında kavga çıktı.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) seçim süreciyle ilgili meclis oturumunda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) milletvekilleri arasında kavga çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© İHA / Abdulkadir Hacıoğlu
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Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerini merakla takip eden komşulardan olan Irak'ın özerk Kürt bölgesinde yılan hikayesine dönen parlamento seçimleri için kararlaştırılan yeni tarihe 6 ay kala gerilim tırmandı. Parlamentoda Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) vekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.
İHA ve Rudaw'ın haberlerine göre bugün Irak'ın özerk Kürt bölgesinde parlamento Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’nun seçim çalışmalarını görüşmek amacıyla toplanırken, KYB ile KDP vekilleri birbirine girdi.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda oturum yapılmasını engellemeye çalışan KYB milletvekilleri başkanlık divanını işgal etti, buna KDP milletvekillerinin müdahalesiyle kavga çıktı. Cisimler havada uçuşurken, bazı milletvekilleri yumruklaştı.
Kavga, KYB'nin oturumun ertelenmesi talebini KDP'nin kabul etmemesinden çıktı. Bunun üzerine Parlamento Başkanı Rewaz Fayik Hüseyin, "Yasaların ulusal birliği sağlamak amacıyla bana verdiği ‘18. maddenin 3. fıkrasında belirtilen mutlak ve koşulsuz yetkilerimi kullanma’ hakkımı kullanıyorum" duyurusunu yaptı. KYB'li kadın parlamento başkanı, ardından "Bilinmeyen bir tarihe erteliyorum” diyerek oturumu feshettiğini söyledi.
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Irak Federal Mahkemesi, IKBY Yüksek Seçim Komiserliği'nin anayasal olmadığına hükmetti
4 Ekim 2022, 20:44
Parlamento Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami, buna itiraz edip “Bu bireysel bir karar. Toplantıya devam edilmesinden yana olanlar elini kaldırmalıdır" çağrısını yaptı. Oturum için tamam mı devam mı oylamasında 'devam' yönünde oy kullanıldı.

Seçim Komisyonu’nun görev süresi uzatıldı

Ardından Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’nun çalışmalarına başlayıp başlamaması oylamasında 58 lehte oy verildi. Bu oylamayla Seçim Komisyonu'nun görev süresi yenilendi ve boşalan üyeliklere iki yeni üye atandı.
Patrick Ryder - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
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17 Mart, 10:37

KYB, başkanlık divanına yürüdü

Bunun üzerine başkanlık kürsüsünü basan KYB vekillerinden bazıları, Hewrami ve Başkanlık Sekreteri Muna Kahveci’nin üzerine yürüdü. Masalardan şişe, dosya ve kağıt mendili gibi eşyaların fırlatılması nedeniyle bazı milletvekilleri ve gazeteciler hafif yaralanırken, bazı vekiller aralarında yumruklaştı.

KYB Grup Başkanı'nın gömleğinde kan lekeleri

Fransız haber ajansına AFP'ye göre KDP'yi "Anarşi çıkardılar ve grubumuzun üyelerine saldırdılar" diye eleştiren KYB Grup Başkanvekili Ziyad Cabbar, gömleğindeki kan lekeleri sorulduğunda, 'arbede sırasında kafasına darbe aldığını' söyledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
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IKBY Başbakanı Barzani: Duhok'ta düşen helikopter KYB içindeki bir grup tarafından satın alındı
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Gerginlik nedeniyle oturum ertelendi.

Azınlıklara tahsis edilen 11 vekil meselesi

111 sandalyeli IKBY parlamentosunda 11 sandalye azınlıklara tahsis ediliyor.
Rudaw'a göre kavganın temelinde, Bafel Talabani'nin liderliğindeki, Süleymaniye merkezli KYB'nin azınlıklara verilen 11 vekil kotasının yarısının Süleymaniye’ye verilmesini talep etmesi yatıyor. KYB, Süleymaniye’ye bütçeden ayrılan payın arttırılmasını da istiyor. IKBY'nin iktidar partisi KDP ise Asur, Suryani, Kildan, Ermeni ve Türkmenler için ayrılan kotanın, o bölgede azınlıklar yaşamadığı gerekçesiyle Süleymaniye’ye verilmesine karşı çıkıyor.
Süleymaniye Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
DÜNYA
Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama
8 Nisan, 01:10
KDP'nin 45, KYB'nin 21 vekilinin bulunduğu parlamento için seçim tarihi 18 Kasım olarak açıklanmıştı.
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