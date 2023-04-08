https://sputniknews.com.tr/20230408/suleymaniye-havalimani-yakinlarinda-patlama-1069360847.html
Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama
Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama
Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T01:10+0300
2023-04-08T01:10+0300
2023-04-08T01:13+0300
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Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Havalimanı'nın yakınlarında patlama meydana geldi.Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, akşam saat 16.18'de havalimanı tel örgülerinin yakınlarında bir patlama gerçekleştiği kaydedildi.Patlama sonrası meydana gelen yangının kontrol altına alındığı, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.Konuya ilişkin araştırmanın devam ettiği ve detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.Patlamanın sebebine dair ise bir açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/disisleri-turk-hava-sahasi-suleymaniye-uluslararasi-havalimanini-kullanacak-araclara-kapatildi-1069221322.html
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ortadoğu, süleymaniye, irak, ikby, ikby
Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama
01:10 08.04.2023 (güncellendi: 01:13 08.04.2023) Abone ol
Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Havalimanı'nın yakınlarında patlama meydana geldi.
Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, akşam saat 16.18'de havalimanı tel örgülerinin yakınlarında bir patlama gerçekleştiği kaydedildi.
Patlama sonrası meydana gelen yangının kontrol altına alındığı, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Konuya ilişkin araştırmanın devam ettiği ve detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.
Patlamanın sebebine dair ise bir açıklama yapılmadı.