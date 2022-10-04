https://sputniknews.com.tr/20221004/irak-federal-mahkemesi-ikby-yuksek-secim-komiserliginin-anayasal-olmadigina-hukmetti-1061960502.html
Irak Federal Mahkemesi, IKBY Yüksek Seçim Komiserliği'nin anayasal olmadığına hükmetti
Irak Federal Mahkemesi, IKBY Yüksek Seçim Komiserliği'nin anayasal olmadığına hükmetti
Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Yüksek Seçim Komiserliği’nin anayasal olmadığı kararını verdi. 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T20:44+0300
2022-10-04T20:44+0300
2022-10-04T20:45+0300
dünya
ortadoğu
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
ikby
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103030/98/1030309838_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_105981341f9474910f6469244742ca5f.jpg
Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Yüksek Seçim Komiserliği’ne ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, “IKBY’de seçim ve referandumu öngören 2014 yılına ait Yüksek Seçim Komiserliği, Irak Anayasası'nın 20 ve 102. maddesine aykırıdır ve anayasal değildir” denildi.Seçimlerin ulusal çapta farklı görüş ve düşüncelerin rekabet alanı olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Halkın oy verme ve seçilme hakkının garanti edilmemesi siyasetin anayasallığını kaybettirir” ifadesine yer verildi.IKBY’deki Yeni Nesil Hareketi lideri Şasvar Abdullah ve harekete bağlı Bağdat’taki Meclis'te 4 vekil, Irak Federal Mahkemesi’ne bölgede seçimlerin merkezi yönetime bağlı Yüksek Seçim Komiserliği gözetiminde yapılması için başvurmuştu.
irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
ikby
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103030/98/1030309838_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_ed050e5aa483dea8d42df2af2cf7a807.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ortadoğu, irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), ikby, seçim
ortadoğu, irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), ikby, seçim
Irak Federal Mahkemesi, IKBY Yüksek Seçim Komiserliği'nin anayasal olmadığına hükmetti
20:44 04.10.2022 (güncellendi: 20:45 04.10.2022) Abone ol
Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Yüksek Seçim Komiserliği’nin anayasal olmadığı kararını verdi.
Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Yüksek Seçim Komiserliği’ne ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, “IKBY’de seçim ve referandumu öngören 2014 yılına ait Yüksek Seçim Komiserliği, Irak Anayasası'nın 20 ve 102. maddesine aykırıdır ve anayasal değildir” denildi.
Seçimlerin ulusal çapta farklı görüş ve düşüncelerin rekabet alanı olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Halkın oy verme ve seçilme hakkının garanti edilmemesi siyasetin anayasallığını kaybettirir” ifadesine yer verildi.
IKBY’deki Yeni Nesil Hareketi lideri Şasvar Abdullah ve harekete bağlı Bağdat’taki Meclis'te 4 vekil, Irak Federal Mahkemesi’ne bölgede seçimlerin merkezi yönetime bağlı Yüksek Seçim Komiserliği gözetiminde yapılması için başvurmuştu.