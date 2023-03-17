https://sputniknews.com.tr/20230317/abdden-suriyede-ypgye-helikopter-egitimi-aciklamasi--1068381465.html
ABD'den 'Suriye'de YPG'ye helikopter eğitimi' açıklaması
ABD'den 'Suriye'de YPG'ye helikopter eğitimi' açıklaması
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, Amerikan kuvvetlerinin Suriye’de YPG’ye helikopter eğitimi verip vermediklerine ilişkin soruya “Bildiğim... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T10:37+0300
2023-03-17T10:37+0300
2023-03-17T10:41+0300
dünya
abd
patrick ryder
suriye
ypg
helikopter
dsg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068382665_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa6e131683c771e200920597694a2ace.jpg
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Irak’ın kuzeyinde PKK'lıları taşıyan bir helikopterin düştüğünü hatırlatan ve “Suriye’de YPG'ye helikopter pilotluğu eğitimi veriyor musunuz?” diye soran AA muhabirine “Bildiğim kadarıyla hayır” yanıtını verdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti: "Kürdistan bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor." Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, 'Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopterin düştüğü' şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068382665_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_844786adb5e89bf92cf8bb3cd2d6ca4a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, patrick ryder, suriye, ypg, helikopter, dsg
abd, patrick ryder, suriye, ypg, helikopter, dsg
ABD'den 'Suriye'de YPG'ye helikopter eğitimi' açıklaması
10:37 17.03.2023 (güncellendi: 10:41 17.03.2023) Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, Amerikan kuvvetlerinin Suriye’de YPG’ye helikopter eğitimi verip vermediklerine ilişkin soruya “Bildiğim kadarıyla hayır” yanıtını verdi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Irak’ın kuzeyinde PKK'lıları taşıyan bir helikopterin düştüğünü hatırlatan ve “Suriye’de YPG'ye helikopter pilotluğu eğitimi veriyor musunuz?” diye soran AA muhabirine “Bildiğim kadarıyla hayır” yanıtını verdi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti: "Kürdistan bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor."
Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, 'Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopterin düştüğü' şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.
Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.