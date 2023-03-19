https://sputniknews.com.tr/20230319/ikby-basbakani-barzani-duhokta-dusen-helikopter-kyb-icindeki-bir-grup-tarafindan-satin-alindi--1068446979.html

IKBY Başbakanı Barzani: Duhok'ta düşen helikopter KYB içindeki bir grup tarafından satın alındı

IKBY Başbakanı Barzani: Duhok'ta düşen helikopter KYB içindeki bir grup tarafından satın alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok'ta düşen helikopterin Yurtseverler Birliği (KYB) bünyesindeki bir grup tarafından satın... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T01:58+0300

2023-03-19T01:58+0300

2023-03-19T02:01+0300

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Erbil merkezli Rudaw kanalında yer alan habere göre, Barzani, Nevruz Bayramı kutlamaları programında gündeme ilişkin yaptığı konuşmada, Duhok’ta düşen helikoptere de değindi.Barzani, "Aslında (helikopter) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içindeki bir grup tarafından satın alındı ancak nasıl DSG'ye ulaştığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.İkinci helikoptere ilişkin bilgileri olmadığını kaydeden Barzani, şöyle konuştu:IKBY'nin, Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklamasında, "Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor" ifadesi kullanılmıştı.Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230317/abdden-suriyede-ypgye-helikopter-egitimi-aciklamasi--1068381465.html

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