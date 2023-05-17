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https://sputniknews.com.tr/20230517/johnny-depp-beyazperdeye-cannesla-dondu-7-dakika-boyunca-alkislandi-gozyaslarini-tutamadi--1071202960.html
Johnny Depp beyazperdeye Cannes'la döndü: 7 dakika boyunca alkışlandı, gözyaşlarını tutamadı
Johnny Depp beyazperdeye Cannes'la döndü: 7 dakika boyunca alkışlandı, gözyaşlarını tutamadı
76. Cannes Film Festivali kapsamında 'Jeanne du Barry' filminin galası düzenlendi. Festivalin açılış gününde filmin başrolündeki ünlü aktör Johnny Depp 7... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T11:57+0300
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yaşam
johnny depp
cannes
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Fransa'da jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali başladı. Festival, Cezayir kökenli Fransız yönetmen Maiwenn Le Besco'nun yönettiği ve Johnny Depp'in başrolünde olduğu 'Jeanne du Barry' filmiyle açıldı. Filmin tanıtımının ardından Depp, 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Beyazperdeye bu filmle tekrar dönüş yapan ünlü aktör, bu manzara karşısında gözyaşlarına engel olamadı. Depp'in Le Besco'ya sarılmadan önce duygulandığı görüldü. Filmin yönetmeni ve yıldızı Maiwenn de kısa bir süreliğine mikrofonu eline aldığında gözyaşlarına hakim olamadı.Maiwenn, yaptığı konuşmada, "Bu anı sevgilimle, yapımcımla, Le Pacte ile paylaşmak istiyorum. Finanse edilmesi zor bir yapımdı ve bunu tüm ekibime sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Festival yönetimine tepkilerÖte yandan, festivalin açılışının Depp'in filmiyle yapılması kararı birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.Eski eşi Amber Heard ile karşı karşıya geldiği iftira davasını kazansa da Depp, büyük bir kesim tarafından 'toksik bir figür' olarak tanımlanıyor. 123 Fransız film endüstrisi çalışanından oluşan bir grup, Liberation gazetesine verdikleri demeçle festival yönetimini bu karardan ötürü kınadı.Gazetenin haberinde, "Cannes, tecavüzcüleri ve istismarcıları destekleyen tarihiyle gurur duyuyor" ifadeleri yer aldı. Haberde, film endüstrisi topluluğunun "Saldırı yapan erkek ve kadınlara kırmızı halı seren festival, yaratıcı çevrelerde şiddetin tam bir cezasızlıkla karşılanabileceğini gösteriyor" dendi. Filmin yönetmeni Maiwenn'in de geçen yıl Paris'te bir restoranda gazeteci Edwy Plenel'a saldırdığına dikkat çeken topluluk, ünlü yönetmeni de hedef aldı. Saldırıya uğrayan gazeteci Plenel, bunun Maiwenn'in eski eşi olan yönetmen Luc Besson'a yönelik tecavüz iddialarıyla ilgili haberlerinden ötürü olabileceğini söylemişti.Cannes yönetiminden açıklamaFestivalin yöneticisi Thierry Fremaux, tartışmalı karara ve Depp'in eski eşi Amber Heard ile giriştiği ve kazandığı olaylı iftira davasına ilişkin, "Tek bir şey biliyoruz; buna adalet sistemi karar verdi ve bence davayı kazandı" dedi.Maiwenn'in Cannes 2011 Jüri Ödülü sahibi Polisse'den sonra altıncı uzun metrajlı filmi olan yapımda Depp, ilk kez bir yapımın tamamında Fransızca konuşacak. Yönetmenliğin yanında Maiwenn, kralın sevgisini kazanmaya çalışan fahişeyi başrolde oynuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221117/altin-kure-eski-baskanindan-cinsel-tacize-ugradigini-soyleyen-fraser-odul-torenine-katilmayacak-1063552366.html
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johnny depp, cannes, ağlamak, mutluluk, film, sinema
johnny depp, cannes, ağlamak, mutluluk, film, sinema

Johnny Depp beyazperdeye Cannes'la döndü: 7 dakika boyunca alkışlandı, gözyaşlarını tutamadı

11:57 17.05.2023 (güncellendi: 12:19 17.05.2023)
© AFP 2023 / VALERY HACHE76. Cannes Film Festivali kapsamında 'Jeanne du Barry' filminin galası düzenlendi. Festivalin açılış gününde filmin başrolündeki ünlü aktörJohnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Depp, yönetmen Maiwenn Le Besco'ya sarılmadan önce gözyaşlarına hakim olamadı.
76. Cannes Film Festivali kapsamında 'Jeanne du Barry' filminin galası düzenlendi. Festivalin açılış gününde filmin başrolündeki ünlü aktörJohnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Depp, yönetmen Maiwenn Le Besco'ya sarılmadan önce gözyaşlarına hakim olamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023 / VALERY HACHE
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76. Cannes Film Festivali kapsamında 'Jeanne du Barry' filminin galası düzenlendi. Festivalin açılış gününde filmin başrolündeki ünlü aktör Johnny Depp 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Eski eşi Amber Heard'ün iddiaları nedeniyle uzun bir süre Hollywood'dan uzak kalan Depp, yönetmen Maiwenn Le Besco'ya sarılmadan önce gözyaşlarına hakim olamadı.
Fransa'da jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali başladı.
Festival, Cezayir kökenli Fransız yönetmen Maiwenn Le Besco'nun yönettiği ve Johnny Depp'in başrolünde olduğu 'Jeanne du Barry' filmiyle açıldı.
Filmin tanıtımının ardından Depp, 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Beyazperdeye bu filmle tekrar dönüş yapan ünlü aktör, bu manzara karşısında gözyaşlarına engel olamadı. Depp'in Le Besco'ya sarılmadan önce duygulandığı görüldü.
Filmin yönetmeni ve yıldızı Maiwenn de kısa bir süreliğine mikrofonu eline aldığında gözyaşlarına hakim olamadı.
Maiwenn, yaptığı konuşmada, "Bu anı sevgilimle, yapımcımla, Le Pacte ile paylaşmak istiyorum. Finanse edilmesi zor bir yapımdı ve bunu tüm ekibime sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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Festival yönetimine tepkiler

Öte yandan, festivalin açılışının Depp'in filmiyle yapılması kararı birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.
Eski eşi Amber Heard ile karşı karşıya geldiği iftira davasını kazansa da Depp, büyük bir kesim tarafından 'toksik bir figür' olarak tanımlanıyor.
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123 Fransız film endüstrisi çalışanından oluşan bir grup, Liberation gazetesine verdikleri demeçle festival yönetimini bu karardan ötürü kınadı.
Gazetenin haberinde, "Cannes, tecavüzcüleri ve istismarcıları destekleyen tarihiyle gurur duyuyor" ifadeleri yer aldı.
Haberde, film endüstrisi topluluğunun "Saldırı yapan erkek ve kadınlara kırmızı halı seren festival, yaratıcı çevrelerde şiddetin tam bir cezasızlıkla karşılanabileceğini gösteriyor" dendi.
Eski eşi Amber Heard ile şiddetli geçimsizlik davasını kazanan Johnny Depp, suçlamalar nedeniyle dışlandığı sinema sektörüne görkemli bir şekilde dönüş yaptı. Aynı zamanda ünlü aktörün ilk Fransız sineması filmi de olan 'Jeanne du Barry', Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
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Filmin yönetmeni Maiwenn'in de geçen yıl Paris'te bir restoranda gazeteci Edwy Plenel'a saldırdığına dikkat çeken topluluk, ünlü yönetmeni de hedef aldı.
Saldırıya uğrayan gazeteci Plenel, bunun Maiwenn'in eski eşi olan yönetmen Luc Besson'a yönelik tecavüz iddialarıyla ilgili haberlerinden ötürü olabileceğini söylemişti.

Cannes yönetiminden açıklama

Festivalin yöneticisi Thierry Fremaux, tartışmalı karara ve Depp'in eski eşi Amber Heard ile giriştiği ve kazandığı olaylı iftira davasına ilişkin, "Tek bir şey biliyoruz; buna adalet sistemi karar verdi ve bence davayı kazandı" dedi.
Maiwenn'in Cannes 2011 Jüri Ödülü sahibi Polisse'den sonra altıncı uzun metrajlı filmi olan yapımda Depp, ilk kez bir yapımın tamamında Fransızca konuşacak. Yönetmenliğin yanında Maiwenn, kralın sevgisini kazanmaya çalışan fahişeyi başrolde oynuyor.
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