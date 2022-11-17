https://sputniknews.com.tr/20221117/altin-kure-eski-baskanindan-cinsel-tacize-ugradigini-soyleyen-fraser-odul-torenine-katilmayacak-1063552366.html
Eski başkanın cinsel tacizine uğradığını söyleyen Fraser, Altın Küre törenine katılmayacak
Eski başkanın cinsel tacizine uğradığını söyleyen Fraser, Altın Küre törenine katılmayacak
Mumya ve Dünya'nın Merkezine Yolculuk gibi filmlerle bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Brendan Fraser, Altın Küre'nin eski başkanı Philip Berk tarafından... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T12:24+0300
2022-11-17T12:24+0300
2022-11-17T12:33+0300
yaşam
altın küre
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altın küre ödülleri
brandon fraser
cinsel taciz
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Hollywood'da hızlı bir yükselişe geçtikten sonra uğradığı cinsel tacizi itiraf eden ve sonra da hem depresyona giren hem "kara liste"ye alınması nedeniyle kariyeri bitme noktasına gelen Brendan Fraser, başrolünü üstlendiği The Whale (Balina) adlı filmle yeniden doğdu.Mumya ve Dünya'nın Merkezine Yolculuk gibi filmlerle bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu, The Whale filmiyle yakaladığı başarı sayesinde yeniden gündeme oturdu. Venedik Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlanan ve gözyaşlarını tutamayan Fraser, Londra Film Festivali'nde de seyircinin alkış yağmuruna tutuldu. Hatta Fraser bir ara başını yönetmen Aronofsky'nin omzuna koyup seyirciyi o şekilde selamladı.GQ dergisine konuşan Fraser, aday gösterilse bile 10 Ocak'ta düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'ne katılmayacağını açıkladı."Hollywood Yabancı Basın Birliği'yle olan geçmişim, ona duyduğum saygıdan çok daha fazla" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, aday gösterilirse törene katılıp katılmayacağı yönündeki soruya ise, "Hayır, katılmayacağım" dedi:Brendan Fraser 2003 yılında Beverly Hills'deki bir öğle yemeğinde Altın Küre Ödülleri'nin de organizatörü olan Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin eski başkanı Philip Berk tarafından elle taciz edildiğini 2018'de yaptığı bir açıklamada duyurmuştu.Fraser uzun süredir beyaz perdede görülmemesinin sebebinin bu olduğunu belirterek, "Kendimi suçluyordum ve acınacak haldeydim. Çünkü "Bu hiçbir şey. Adam uzandı ve bir his yakaladı" diyordum. Kendimi içime çekilmiş hissettim" demişti.Berk ise, 2018'de Fraser'a verdiği yanıtta iddiaların 'tamamen uydurmasyon' olduğunu ileri sürmüş ancak daha sonra ünlü oyuncuya bir özür mektubu yazmıştı. Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin yürüttüğü bir iç soruşturmada Berk'in Fraser'a 'uygunsuz bir şekilde dokunduğu' sonucuna ulaşılmış, ancak Berk'in davranışının 'şaka niyetli olduğu, herhangi bir cinsel girişim' olmadığı savunulmuştu.Fraser yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:Geçtiğimiz yıl Altın Küre Ödülleri, etik konudaki eleştiriler ve oy veren siyahi üye bulunmadığının ortaya çıkması nedeniyle bir skandala sürüklenmiş ve iptal edilmişti. Birçok yıldız, yayıncı ve yapım şirketi Altın Küre'yi boykot ettiklerini söylemişti.
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altın küre, altın küre ödülleri, altın küre ödülleri, brandon fraser, cinsel taciz
altın küre, altın küre ödülleri, altın küre ödülleri, brandon fraser, cinsel taciz
Eski başkanın cinsel tacizine uğradığını söyleyen Fraser, Altın Küre törenine katılmayacak
12:24 17.11.2022 (güncellendi: 12:33 17.11.2022) Abone ol
Mumya ve Dünya'nın Merkezine Yolculuk gibi filmlerle bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Brendan Fraser, Altın Küre'nin eski başkanı Philip Berk tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını açıklamasının ardından Altın Küre Ödülleri'ne katılmayacağını duyurdu.
Hollywood'da hızlı bir yükselişe geçtikten sonra uğradığı cinsel tacizi itiraf eden ve sonra da hem depresyona giren hem "kara liste"ye alınması nedeniyle kariyeri bitme noktasına gelen Brendan Fraser, başrolünü üstlendiği The Whale (Balina) adlı filmle yeniden doğdu.
Mumya ve Dünya'nın Merkezine Yolculuk gibi filmlerle bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu, The Whale filmiyle yakaladığı başarı sayesinde yeniden gündeme oturdu. Venedik Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlanan ve gözyaşlarını tutamayan Fraser, Londra Film Festivali'nde de seyircinin alkış yağmuruna tutuldu. Hatta Fraser bir ara başını yönetmen Aronofsky'nin omzuna koyup seyirciyi o şekilde selamladı.
GQ dergisine konuşan Fraser, aday gösterilse bile 10 Ocak'ta düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'ne katılmayacağını açıkladı.
"Hollywood Yabancı Basın Birliği'yle olan geçmişim, ona duyduğum saygıdan çok daha fazla" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, aday gösterilirse törene katılıp katılmayacağı yönündeki soruya ise, "Hayır, katılmayacağım" dedi:
"Onlarla geçmişimizden dolayı katılmayacağım. Benim annem bir iki yüzlü doğurmadı. Hakkımda bir çok şey söyleyebilirsiniz, ama iki yüzlü diyemezsiniz."
Brendan Fraser 2003 yılında Beverly Hills'deki bir öğle yemeğinde Altın Küre Ödülleri'nin de organizatörü olan Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin eski başkanı Philip Berk tarafından elle taciz edildiğini 2018'de yaptığı bir açıklamada duyurmuştu.
Fraser uzun süredir beyaz perdede görülmemesinin sebebinin bu olduğunu belirterek, "Kendimi suçluyordum ve acınacak haldeydim. Çünkü "Bu hiçbir şey. Adam uzandı ve bir his yakaladı" diyordum. Kendimi içime çekilmiş hissettim" demişti.
Berk ise, 2018'de Fraser'a verdiği yanıtta iddiaların 'tamamen uydurmasyon' olduğunu ileri sürmüş ancak daha sonra ünlü oyuncuya bir özür mektubu yazmıştı. Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin yürüttüğü bir iç soruşturmada Berk'in Fraser'a 'uygunsuz bir şekilde dokunduğu' sonucuna ulaşılmış, ancak Berk'in davranışının 'şaka niyetli olduğu, herhangi bir cinsel girişim' olmadığı savunulmuştu.
Fraser yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:
"İstediklerini yapabileceklerini biliyordum. Onlarının sözünün geçerli olacağını biliyordum. Bu haliyle bu sistemin içerisinde bir geleceğimin olmayacağını biliyordum. Bence bunun temel nedeni, insanların böyle bir duruma duygusal olarak yatırım yapmaları için fazla dikenli, keskin kenarlı veya iğrenç görülmesiydi."
Geçtiğimiz yıl Altın Küre Ödülleri, etik konudaki eleştiriler ve oy veren siyahi üye bulunmadığının ortaya çıkması nedeniyle bir skandala sürüklenmiş ve iptal edilmişti. Birçok yıldız, yayıncı ve yapım şirketi Altın Küre'yi boykot ettiklerini söylemişti.