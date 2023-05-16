https://sputniknews.com.tr/20230516/76-cannes-film-festivali-basliyor-emeklilik-reformu-krizi-festivali-elektriksiz-birakabilir-1071173178.html

76. Cannes Film Festivali başlıyor: Emeklilik reformu krizi, festivali ışıksız bırakabilir

76. Cannes Film Festivali başlıyor: Emeklilik reformu krizi, festivali ışıksız bırakabilir

Fransa'da jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Östlund'un üstlendiği 76. Cannes Film Festivali'nde, aralarında Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T15:08+0300

2023-05-16T15:08+0300

2023-05-16T15:13+0300

yaşam

nuri bilge ceylan

cannes film festivali

altın palmiye

emeklilik

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Açılış töreni bu akşam Fransız ve Cezayirli yönetmen Maiwenn Le Besco'nun 'Jeanne du Barry' filmiyle yapılacak 76. Cannes Film Festivali, 27 Mayıs'a kadar devam edecek.Bu yıl, İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un jüri başkanlığını yürüttüğü festivalin 9 jüri üyesi bulunuyor.Östlund, 2017'de 'Kare' ve geçen yıl TRT ortak yapımı 'Hüzün Üçgeni' filmleri ile Altın Palmiye ödülü aldı.21 film Altın Palmiye için yarışacakNuri Bilge Ceylan'ın TRT yapımı filmi 'Kuru Otlar Üstüne', Altın Palmiye için yarışan 21 filmin arasında yer alıyor.Ana yarışmada yarışacak filmler arasında, TRT ortak yapımları Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner'ın 'Club Zero' ve İtalyan yönetmen Alice Rohrwacher'in 'La Chimera' de bulunuyor.Emeklilik reformu karşıtlarının festivalin ışıklarını söndürme tehdidiFransa'da yürürlüğe giren emeklilik reformunun neden olduğu 'siyasi krizin', Cannes Film Festivali'ne etkisi olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.Reforma karşı çıkan Genel İş Sendikası'nın (CGT) enerji kolu, geçen ay, Cannes Film Festivali'nin elektriğini kesmekle tehdit etti.Festival süresince Cannes kentine 120 bin kişinin gelmesi beklenirken, festival alanında 28 Mayıs sabah 06.00'ya kadar gösteri düzenlenmesi yasaklandı.18 karatlık Altın Palmiye'nin yapımı, 7 zanaatkarın 40 saatini alıyorİlk olarak 1-20 Eylül 1939'da düzenlemesi planlanan Cannes Film Festivali, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle o yıl iptal edildi. Savaşın ardından ilk Cannes Film Festivali 1946'da düzenlendi, 1954'e kadar festivale katılan en iyi yönetmenlere festivalin 'Büyük Ödül'ü takdim edildi.Festivalin sembolü haline gelen Altın Palmiye ödülü, ilk olarak 1955'te Amerikalı yönetmen Delbert Mann'ın romantik drama türündeki Marty isimli filmine verildi.El yapımı olan 19 yapraklı Altın Palmiye, İsviçre'nin Cenevre kentinde ünlü saat ve mücevher üreticisi Chopard tarafından üretiliyor. 18 karatlık Altın Palmiye'nin yapımı, 7 zanaatkarın 40 saatini alıyor.Altın Palmiye ödülü, Cannes kentinin armasındaki palmiyeyi temsil ediyor.Türkiye, ilk defa bu ödülü 1982'de Yılmaz Güney'in 'Yol' filmiyle alırken, 2014 yılında da Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kış Uykusu' filmi Altın Palmiye'ye layık görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230413/nuri-bilge-ceylanin-yeni-filmi-cannes-film-festivalinde-1069625971.html

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nuri bilge ceylan, cannes film festivali, altın palmiye, emeklilik