https://sputniknews.com.tr/20230413/nuri-bilge-ceylanin-yeni-filmi-cannes-film-festivalinde-1069625971.html

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Cannes Film Festivali'nde

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Cannes Film Festivali'nde

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne, ilk gösterimini Cannes Film Festivali'nde yapacak. Film, festivalin Ana Yarışması'nda yarışacak. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T13:35+0300

2023-04-13T13:35+0300

2023-04-13T13:47+0300

yaşam

nuri bilge ceylan

cannes film festivali

film

yarışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103941/92/1039419206_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6bacedf2a145b2ad7a7f73b89d89adb3.jpg

76. Cannes Film Festivali'nin programı açıklandı. Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne', 76. Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma'sında yarışacak.Festivalde ayrıca TRT ortak yapımları Jessica Hausner'in 'Club Zero' ve Alice Rohrwacher'in 'La Chimera' filmleri de yarışacak.76. Cannes Film Festivali, 16-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.Nuri Bilge Ceylan, 2014'te vizyona giren 'Kış Uykusu' filmiyle Cannes'da 'Altın Palmiye' ödülüne layık görülmüştü.Ceylan'ın 2018'de yayınlanan son filmi 'Ahlat Ağacı'nın ilk gösterimi de Cannes'da yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20180520/cannes-film-festivali-altin-palmiye-japonya-nuri-bilge-ceylan-1033515648.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nuri bilge ceylan, cannes film festivali, film, yarışma