https://sputniknews.com.tr/20230413/nuri-bilge-ceylanin-yeni-filmi-cannes-film-festivalinde-1069625971.html
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Cannes Film Festivali'nde
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Cannes Film Festivali'nde
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne, ilk gösterimini Cannes Film Festivali'nde yapacak. Film, festivalin Ana Yarışması'nda yarışacak. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T13:35+0300
2023-04-13T13:35+0300
2023-04-13T13:47+0300
yaşam
nuri bilge ceylan
cannes film festivali
film
yarışma
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76. Cannes Film Festivali'nin programı açıklandı. Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne', 76. Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma'sında yarışacak.Festivalde ayrıca TRT ortak yapımları Jessica Hausner'in 'Club Zero' ve Alice Rohrwacher'in 'La Chimera' filmleri de yarışacak.76. Cannes Film Festivali, 16-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.Nuri Bilge Ceylan, 2014'te vizyona giren 'Kış Uykusu' filmiyle Cannes'da 'Altın Palmiye' ödülüne layık görülmüştü.Ceylan'ın 2018'de yayınlanan son filmi 'Ahlat Ağacı'nın ilk gösterimi de Cannes'da yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20180520/cannes-film-festivali-altin-palmiye-japonya-nuri-bilge-ceylan-1033515648.html
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nuri bilge ceylan, cannes film festivali, film, yarışma
nuri bilge ceylan, cannes film festivali, film, yarışma
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Cannes Film Festivali'nde
13:35 13.04.2023 (güncellendi: 13:47 13.04.2023) Abone ol
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne, ilk gösterimini Cannes Film Festivali'nde yapacak. Film, festivalin Ana Yarışması'nda yarışacak.
76. Cannes Film Festivali'nin programı açıklandı. Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne', 76. Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma'sında yarışacak.
Festivalde ayrıca TRT ortak yapımları Jessica Hausner'in 'Club Zero' ve Alice Rohrwacher'in 'La Chimera' filmleri de yarışacak.
76. Cannes Film Festivali, 16-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
Nuri Bilge Ceylan, 2014'te vizyona giren 'Kış Uykusu' filmiyle Cannes'da 'Altın Palmiye' ödülüne layık görülmüştü.
Ceylan'ın 2018'de yayınlanan son filmi 'Ahlat Ağacı'nın ilk gösterimi de Cannes'da yapılmıştı.